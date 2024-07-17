保濕噴霧推薦2024｜6大實用保濕噴霧：一支解決補濕／紓敏／定妝

炎夏來臨，補濕當然是首要事，特別是在太陽底下活動、密密出入室內外環境亦會對皮膚造成挑戰。想維持保濕，除了日夜間護理要做足外，持妝期間亦要不時補充水份。想要一支多效、不破壞底妝的產品，選擇保濕噴霧就最好不過，一次過解決保濕、紓敏以及定妝！



保濕噴霧推薦：1. 彩豐行 12杯水啫喱保濕精華噴霧 75ml

立即以HK$60入手！

彩豐行以香港製造、價錢親民著名，這款專為乾燥缺水的肌膚而設的保濕噴霧，以來自瑞士的仙人掌精華配以有機蘆薈精華、八種氨基酸及透明質酸等多種高效補濕成分製成，啫喱形態的噴霧配方十分方便，妝前妝後均可使用！

保濕噴霧推薦：彩豐行 12杯水啫喱保濕精華噴霧 75ml（彩豐行）

保濕噴霧推薦：2. Dearmalogica 抗氧化保濕噴霧 150ml

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化妝後最怕妝容被影響，如果能夠適時補充水份以及營養，就可以減緩皮膚被環境影響以及妝容氧化的速度。Dearmalogica 這款抗氧化保濕噴霧，妝前妝後都可以使用，既能夠活躍肌膚細胞及抗氧化能力，抑制產生有害游離基，亦可以改善皮膚缺水問題以及預防皮膚老化。

保濕噴霧推薦：Dearmalogica 抗氧化保濕噴霧 150ml （Dearmalogica）

保濕噴霧推薦：3. La Prairie SKIN CAVIAR THE MIST 魚子精華煥肌噴霧 50ml HK$1,490

要給予皮膚無時無刻的呵護，當然要有星級享受，而珍貴魚子精華能夠提供極高的抗氧化能力，令肌膚在短時間內呈現年輕狀態。La Prairie 今個夏日，打造出全新限量的魚子精華煥肌噴霧，輕巧而且方便攜帶，能夠隨時愛護肌膚。

保濕噴霧推薦：La Prairie SKIN CAVIAR THE MIST 魚子精華煥肌噴霧 50ml HK$1,490(La Prairie)

保濕噴霧推薦：4. RMK 水漾清涼保濕液 (夏日限定) 150ml HK$320

擔心化妝水不夠保濕的話，RMK這款以清涼啫喱質地，一推即轉化為保濕液，能夠立即為肌膚注入水分、舒敏降溫，配合冰涼薄荷與香梨香氣，為夏日帶來清爽舒適的感覺。

保濕噴霧推薦：RMK 水漾清涼保濕液 (夏日限定) 150ml HK$320( RMK )

保濕噴霧推薦：5. Chantecaille 五月玫瑰花妍露旅行裝ß 45ml HK$420

Chantecaille 主打天然成份，多年來屢獲殊榮，適合任何年齡及肌膚使用。而五月玫瑰花妍露，不單以100% 抗氧化物的天然成分製成，能夠一次過改善肌膚自我保護、修復與保濕能力，從內而外提升肌膚光澤。

保濕噴霧推薦：Chantecaille 五月玫瑰花妍露旅行裝ß 45ml HK$420（ Chantecaille）

保濕噴霧推薦：6. freeplus 高滲透瞬效保濕噴霧化粧水 165g HK$139

乾敏肌最怕用上成份複雜的護膚品，來自日本Kanebo旗下的freeplus，成份簡單，以和漢植物美容保濕成分，例如大棗、陳皮、桃仁、薏苡仁等萃取物製成，能夠不刺激皮膚同時供給水份與營養。