碎粉推薦2025｜夏天不溶妝秘訣！15大好用蜜粉餅／碎粉 輕鬆定妝

【碎粉推薦2025/蜜粉推薦2025】夏日來即,悶焗天氣加上高溫,皮膚與妝容都備受挑戰,稍一不注意底妝就會氧化,汗水令到溶妝、卡粉狀況連連。不想令精心打造的妝容毀於一旦,除了要因應天氣選擇清爽的妝前保養,另外亦可以借助化妝手法,打造一個持久而透薄的底妝,大家不妨參考一下不溶妝秘訣:4大膚質定妝手法!



4大膚質定妝手法:油肌/乾肌/混合肌

想要不顯老、不顯乾的底妝,大家可以選擇少量多次,以重點遮瑕的手法上妝,之後因應肌膚狀態,選擇烘焙定妝法或三文治定妝法,修飾肌膚紋理同時定妝。

定妝手法|1. 單層定妝法



乾肌女生雖然自身皮膚偏乾,不過在炎熱天氣下仍會受影響,想為妝容加重保護,可以在底妝最後的一步,加上一層輕薄的定妝噴霧或碎粉或蜜粉。

定妝手法|2. 烘焙定妝法



如果你是個混合肌女生,T字部位或眼底容易出油、溶妝,可以利用烘焙定妝法加強重點定妝,全面使用蜜粉後,再厚上一層蜜粉於重點部位,靜置3到5分鐘,讓底妝慢慢融合,再掃掉餘粉。

定妝手法|3. 三文治定妝法



油肌女生必須學會的定妝手法!先用定妝噴霧均勻噴灑於全臉,再上粉底,其後再薄上一層蜜粉,待貼合後,再加上一層定妝噴霧,以夾層的方法作三文治定妝法。

定妝手法|4. 膠水定妝法



需要長時間帶妝,身在戶外又無法時刻留意妝容?膠水定妝法將會是你的救星!先用定妝噴霧均勻噴灑於全臉,再將粉底液與定妝噴霧,以2:4的比例加以混合,混合好的粉底液上面,最後再以Z字手法上定妝噴霧;這樣的妝容就會十分牢固!

碎粉/蜜粉推薦:shu uemura全新 unlimited 羽紗柔光輕霧粉餅 HK$525

如果追求定妝同時能夠修飾肌膚的話,shu uemura全新 unlimited 羽紗柔光輕霧粉餅就能合你所需。這款羽紗柔光輕霧粉餅,革新的無粉質感粉末,能夠模糊毛孔同時建立一層輕盈隱形薄膜,去油不去光,重覆掃上亦毫無妝感。而且備有 2 款修正不同肌色的色調,冰透藍色能夠修飾泛紅、星透紫色能夠校正蠟黃,適合不同膚色女生使用。

碎粉/蜜粉推薦:MAKE UP FOR EVER HD SKIN高清柔肌空氣蜜粉餅 HK$350

如果想要方便補妝的話,MAKE UP FOR EVER 全新推出的高清柔肌空氣蜜粉餅,4款色調能夠應付不同肌膚需求。當中以突破性4D複合技術,打造無重絲滑、幼細配方粉末,能夠高效告別毛孔、細紋或瑕疵,打造無瑕柔焦妝效!

碎粉/蜜粉推薦:MAKE UP FOR EVER HD SKIN高清柔肌空氣蜜粉餅 HK$350(品牌提供)

碎粉/蜜粉推薦:PRADA RESET Rebalancing Powder 柔霧透滑蜜粉餅 6.8g HK$640

近年奢侈品牌都加入美妝行列,作為時尚狂迷的話更加不容錯過! PRADA這款混合乳霜粉末質地的定妝蜜粉餅,綠色粉體加上PRADA 的標誌,黑金配色奢華而高雅。這款輕盈無重配方的定妝蜜粉餅,蘊含礦物珍珠岩以及植物性角鯊烷,能夠修飾細紋及毛孔,同時形成一層柔霧薄紗,長達24小時控油抗汗。

碎粉/蜜粉推薦:PRADA RESET Rebalancing Powder 柔霧透滑蜜粉餅 6.8g HK$640(品牌提供)

碎粉/蜜粉推薦:Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS FINISH 輕盈無瑕蜜粉 HK$420

提到人氣蜜粉餅,必定有Charlotte Tilbury 輕盈無瑕蜜粉的份兒!不論是國際名人巨星、專業化妝師或是編輯、美妝KOL等,都大讚這款蜜粉,更被稱為最強「磨皮金餅」。

無論乾肌或油肌都適用。當中加入了Skin Perfecting Micro Fine Powder微米級柔焦精細粉未,只需輕輕一掃即時隱藏毛孔、撫平細紋與泛紅,瞬間實現軟如嬰兒的柔焦透霧肌膚效果,多次補妝亦不感厚重,能夠無痕貼膚,定妝效果更長達 12 小時。

碎粉/蜜粉推薦:Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS FINISH 輕盈無瑕蜜粉 HK$420(Charlotte Tilbury)

碎粉/蜜粉推薦:ettusais美肌護膚蜜粉餅 Skincare Powder 7g HK$160

時間趕急的話,不妨使用養膚系美妝,化妝同時打造精緻妝感。ettusais 這款利用光學效果折射光線,蘊含極幼細柔滑的微分子半透明粉末,能夠即時消除油光、隱沒粗大毛孔,一抹瞬即融入肌膚。

碎粉/蜜粉推薦:ettusais美肌護膚蜜粉餅 Skincare Powder 7g HK$160(ettusais)

碎粉/蜜粉推薦:ETUDE HOUSE 零油光呵護美肌柔粉 4g 約HK$60

擔心碎粉會阻塞毛孔的話,挑選礦物成份就不會有錯!ETUDE HOUSE 作為韓國國民品牌,性價比高,親民價錢同時效用高,能夠緊密貼服肌膚,強效控油、吸附油脂,更不會使妝容泛白!

碎粉/蜜粉推薦:ETUDE HOUSE 零油光呵護美肌柔粉 4g 約HK$60(ETUDE HOUSE)

碎粉/蜜粉推薦:Laura Mercier 柔焦保濕蜜粉 全新柔粉雲石增量版 HK$550

想拯救出油的面容,就要輕盈、控油的蜜粉相助,Laura Mercier的蜜粉一向大受好評。這款集合高效保濕的透明質酸粉末、氨基酸粉末及二氧化矽粉末,能夠持續為肌膚鎖住水份,提高肌膚亮度同時不會反光造成「白粉臉」,塑造16小時輕感貼服的零毛孔無瑕妝效。

碎粉/蜜粉推薦:Laura Mercier 柔焦保濕蜜粉 全新柔粉雲石增量版 HK$550(Laura Mercier官網)

碎粉/蜜粉推薦:INNISFREE Cinnamoroll限量版 控油礦物散粉套裝 HK$180

碎粉不單可以定妝,更可以用於頭髮上,吸走過盛油脂,讓整個造型都變得精緻!INNISFREE這款經典的礦物散粉,銷量突破 7200 萬,近年更加推三款色調,不單能夠修飾暗沉膚色、控油以及平衡肌膚水油。當中的雙重皮脂調理科技,定妝、吸取多餘油份及汗水多效合一,頸部或胸前亦可以使用,打造乾爽舒適的霧面效果。

碎粉/蜜粉推薦:INNISFREE Cinnamoroll限量版 控油礦物散粉套裝 HK$180(INNISFREE官網)

碎粉/蜜粉推薦:Make Up For Ever 超高清無瑕蜜粉 8.5g HK$350

想要有柔焦妝效、打造陶瓷美肌的話,Make Up For Ever 這款超高清無瑕蜜粉就必須入手!細緻絲滑粉末,一掃就能夠瞬間與肌膚融為一體,隱藏毛孔、細紋,打造4K霧化柔焦的水潤無瑕美肌。

碎粉/蜜粉推薦:Make Up For Ever 超高清無瑕蜜粉 8.5g(Make Up For Ever)

碎粉/蜜粉推薦:Givenchy 高級訂製稜鏡四色蜜粉餅 HK$515

想要一盒能夠調色提亮、柔膚同時令皮膚有血色的碎粉? Givenchy 這款大熱的四色蜜粉,成份無致粉刺性,能夠因應皮膚狀態自由搭配,打造維持長達六小時的光澤肌膚;長期使用更能夠看到皮膚質量明顯改善!

碎粉/蜜粉推薦:Givenchy 高級訂製稜鏡四色蜜粉 HK$515(Givenchy)

碎粉/蜜粉推薦:SUQQU 晶采定妝蜜粉 THE LOOSE POWDER 20g HK$740

要是想有自然光澤同時美白,選擇紫調的蜜粉就再也合適不過!SUQQU 這款帶有藍感的仙女紫粉色蜜粉,裏含胺基酸系粉體,粉末能夠完美融合皮膚,打造柔焦、光滑妝效。

碎粉/蜜粉推薦:SUQQU 晶采定妝蜜粉 THE LOOSE POWDER 20g HK$740 (SUQQU)

碎粉/蜜粉推薦:shu uemura 無限輕霧定妝蜜粉餅 HK$330

香港乍暖還寒、悶焗的天氣,很容易弄花妝容。想要保持完美妝容,必要入手能夠抗汗、抗油的持妝蜜粉!shu uemura 這款全新的定妝蜜粉餅,既輕薄同時能夠柔化肌膚紋理以及修飾毛孔,打造貼膚自然妝感。

碎粉/蜜粉推薦:shu uemura 無限輕霧定妝蜜粉餅 HK$330 (shu uemura)

碎粉/蜜粉推薦:ALBION Elégance La Poudre極緻定妝蜜粉餅 27g HK$1,350

今個夏日,ALBION 為蜜粉餅系列帶來全新成員,以可愛、透亮色彩打造五大色調:玫瑰粉色、淡藍色、淡粉色、薰衣草色及白色。這款純手工訂製的定妝蜜粉餅,如絲綢般幼滑,不會造成厚重感,用後更能提升皮膚通透、亮白度;打造全方位完美妝容。

碎粉/蜜粉推薦:ALBION Elégance La Poudre極緻定妝蜜粉餅 27g HK$1,350 (ALBION)

碎粉/蜜粉推薦:Clé de Peau Beauté RADIANT POWDER FOUNDATION 鑽光雲霧粉餅 HK$1,150

想要減輕底妝的負擔,一個保濕同時貼膚、持妝的產品絕對是個必要之物。Clé de Peau Beauté 這款全新的鑽光雲霧粉餅,保濕離子配方加上護膚成分,一抹即可告別暗沉、卡粉及泛油問題,締造持久自然的遮瑕力。

碎粉/蜜粉推薦:Clé de Peau Beauté RADIANT POWDER FOUNDATION 鑽光雲霧粉餅 HK$1,150(Clé de Peau Beauté)

碎粉/蜜粉推薦:IPSA 全效美白煥顏蜜粉 25g HK$380

想化妝同時護膚? IPSA 這款日夜兩用的蜜粉,以粉質面膜的概念,主打修復肌膚;同時具備美白、透亮及細緻三重功效。無論妝前或妝後,全日無間斷修復肌膚,即時調節皮膚、平滑紋理,打造細緻肌膚!