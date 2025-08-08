精華水和爽膚水有甚麼分別？要怎麼選？7大推薦：OLAY、PHYSIOGEL

【精華水和爽膚水分別｜精華水推薦】近幾年「精華水」逐漸走進女生們視線，有著接近精華般的成分，質感卻只比爽膚水濃稠一點，清爽高效的優點，便它漸漸成為了不少女生護膚的第一步。但精華水和爽膚水之間有甚麼分別？市面上琳琅滿目的精華水又該如何選擇？



精華水和爽膚水會有甚麼分別？（FREEPIK）

精華水和爽膚水的分別

爽膚水

爽膚水在護膚步驟中作出基礎保濕功效，維持肌膚角質層保濕，需搭配後續護膚等保濕精華或乳霜，加強肌膚鎖水能力。部分產品更可作臉部二次清潔功效，可讓角質軟化為肌膚提供更深層的清潔，達成柔軟肌膚的功效，以及做後續護膚品的養分進入肌膚底層。

精華水

精華水是結合了爽膚水和精華的優點，質感比起爽膚水濃稠一點，但比精華液更為輕盈，同時蘊含較高濃度的活性成分，以小分子的滲透原理讓肌膚更易吸收。精華水主要功效為替肌膚補充水分以及穩定膚況，此外不同品牌所推出的產品還會添加不同的營養成分，如美白、抗氧化、撫平緊緻等，功效更全面。

精華水推薦1. OLAY 新生高效緊緻精華水 150ml HK$259

OLAY所推出的新生高效緊緻精華水，蘊含超過90％抗皺精華+，能有效高效淡紋抗皺，並帶來長效保濕。產品更添加品牌專研48年的皇牌「胜肽 （Peptide）」，有效促進400%膠原蛋白增生，更促生彈性蛋白，讓肌膚保持水嫩飽滿。

精華水推薦1. OLAY 新生高效緊緻精華水 150ml HK$259（圖片來源：OLAY官網）

精華水推薦2. Melvita 有機玫瑰保濕微精華水 150ml HK$290

Melvita所推出的有機玫瑰保濕微精華水，採用全球首創有機水油微導科技，將有機玫瑰果油微分子融入於有機玫瑰花水中，讓水相及油相成分並存，完美結合精華素的高效修護力量及化妝水的清新質感，達至精華級修護力量，開啟補水通道及維持水油平衡，加強隨後的護膚品功效。

精華水推薦2. Melvita 有機玫瑰保濕微精華水 150ml HK$290（圖片來源：Melvita官網）

精華水推薦3. 肌研新升級Premium 特濃緊緻保濕精華水 170ml HK$145

肌研Premium系列的特濃緊緻保濕精華水，主打激活膠原蛋白增生，使肌膚彈性、飽滿度及緊緻度提升，精華水蘊含活性多肽，可有效減少細紋及淡紋，令輪廓重現立體感。此外精華水還添加了7種透明質酸，可為肌膚建立保濕鎖水屏障，高效改善乾燥缺水問題，讓肌膚水潤飽滿。

精華水推薦3. 肌研新升級Premium 特濃緊緻保濕精華水 170ml HK$145（品牌提供）

爽膚水推介4. ORIGINS 靈芝菇菌抗逆健膚精華水 200ml HK$370

ORIGINS 靈芝菇菌抗逆健膚精華水一直不少敏感肌女生的最愛，尤其新升級配方吸收更快，更有效快速治癒可見的敏感泛紅，改善暗粒粉刺問題，顯著修復肌膚同時強化肌膚屏障抵禦環境侵害，讓肌膚看起來更穩定和健康。

爽膚水推介4. ORIGINS 靈芝菇菌抗逆健膚精華水 200ml HK$370（圖片來源：ORIGINS官網）

爽膚水推介5. fresh 紅茶酵素抗氧精華水 150ml HK$765

fresh升級版的紅茶酵素抗氧精華水，含雙重發酵紅茶酵素的強大抗氧力量，經雙重發酵後精煉成為更微細的精華分子，能極速滲透20多層表皮層，直達肌底，護膚功效全面提升。產品快速吸收後可強效修護肌膚，讓肌膚重復光滑亮澤，同時抵抗環境污染引致的侵害！

爽膚水推介5. fresh 紅茶酵素抗氧精華水 150ml HK$765（圖片來源：fresh官網）

爽膚水推介6. PHYSIOGEL 抗敏紓緩修護精華水 200ml HK$269

PHYSIOGEL所推出的抗敏紓緩修護精華水，採用Sensi-T-BB 紓敏專研技術，結合曲克蘆丁及β-葡聚醣及泛醇，有效減退敏感痕癢，鎮靜紓緩受刺激的乾燥敏感肌膚。產品經臨床證實能改善肌膚敏感，強化肌膚自然防禦，並能夠即時提供保濕效果，讓肌膚自然回復健康水潤。

爽膚水推介6. PHYSIOGEL 抗敏紓緩修護精華水 200ml HK$269（品牌提供）

爽膚水推介7. DIOR 完美活能超效精華化妝水 150ml HK$660

DIOR的完美活能超效精華化妝水﹐蘊含95%天然成分，並注入煥妍草發酵萃取，有助鞏固肌膚屏障、均勻膚質，由底層重啟肌膚的光澤度。產品配方更富含兩種透明質酸，可讓肌膚更顯飽滿潤澤，精華化妝水質感是水狀份外清新，猶如精華液般水潤。