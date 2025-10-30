名牌頸巾推薦2025｜$1622起保暖時尚的CHANEL、Burberry經典款式

名牌頸巾推薦2025｜面對冰冷的天氣，需要保暖頸部，而一條既溫暖又時尚的頸巾，更能替自己維持活力感覺。以下整理各款熱門的經典名牌頸巾，讓大家度過一個暖笠笠的冬天。



名牌頸巾推薦2025｜款式1. Valentino Vlogo Signature Wool And Cashmere Scarf HK$5,300

採用羊毛、羊絨和絲等製成，並以顆粒質感締造細緻和奢華的感覺，配搭流蘇設計，展現出隨性和輕逸的氛圍。頸巾右方位置縫有金屬VLogo標誌，配合暗花彩色線條，締造活力感覺。

名牌頸巾推薦2025｜Valentino Vlogo Signature Wool And Cashmere Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2025｜款式2. TOTEME Classic Wool Scarf Light Beige Mélange HK$1,800

以柔和的淺灰色締造舒適氛圍，採用羊毛製作，質感軟綿溫暖，加上流蘇設計，展現出隨性的感覺。頸巾長約220厘米，可打造多個造型。

名牌頸巾推薦2025｜TOTEME Classic Wool Scarf Light Beige Mélange (品牌官網)

名牌頸巾推薦2025｜款式3. CHANEL 2024/25 Métiers d'art工坊系列頸巾 HK$10,700

充滿簡約和知性的設計，採用羊毛、羊絨製成斜紋軟呢的質感，配合雙C標誌圖案暗花，以及黑色小珠子點綴，展現出不經意的閒適和優雅氛圍。

名牌頸巾推薦2025｜CHANEL 2024/25 Métiers d'art工坊系列頸巾 (品牌官網)

名牌頸巾推薦2025｜款式4. Hermès Casaque Mors scarf HK$4,500

以馬術元素圖案為靈感，結合柔和溫暖的棗紅及灰色調，打造出quiet luxury的高級魅力。圍巾以羊絨製作，質感舒適暖和，加上流蘇設計締造隨性感覺。

名牌頸巾推薦2025｜Hermès Casaque Mors Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2025｜款式5. Loro Piana Two-Tone頸巾 HK$12,000

以玫瑰色搭啡色調，散發出女性的優雅氛圍，而且容易襯搭不同造型。頸巾採用Baby Cashmere小山羊絨製成，觸感柔軟舒適，不會有刺刺的感覺。

名牌頸巾推薦2025｜Loro Piana Two-Tone頸巾 (品牌官網)

名牌頸巾推薦2025｜款式6. Louis Vuitton Graphic Dual Small Scarf HK$4,700

以經典monogram花卉圖案為靈感，結合LV Initials及品牌標誌，展現出充滿精緻和優雅氛圍的設計。頸巾以羊毛及山羊絨混紡面料縫製，長度可以打造不同的綁法造型，非常方便。

名牌頸巾推薦2025｜Louis Vuitton Graphic Dual Small Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2025｜款式7. Dior Oblique Stole HK$6,000

以優雅的玫瑰色締造知性及華麗的魅力。Dior頸巾靈感取自Rose des Vents系列，採用Dior Oblique圖案為暗花，並糅合棉、羊毛和真絲製作，而在最尾部分更以Christian Dior標誌編織，打造出quiet luxury的美學。

名牌頸巾推薦2025｜Dior Oblique Stole (品牌官網)

名牌頸巾推薦2025｜款式8. Gucci GG Wool Jacquard Scarf

運用經典的GG圖案及菱格線條，結合千鳥格圖案，展現出獨有的層次玩味。頸巾以啡色及米色作襯搭，帶有自然的民族風格魅力，同時也有可愛的感覺，可以襯搭多個造型。

名牌頸巾推薦2025｜Gucci GG Wool Jacquard Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2025｜款式9. LOEWE Anagram Scarf in Wool and Cashmere HK$4,950

將獨有的Anagram圖案結合菱格紋，締造出獨有的個性魅力，而在頸巾尾部的其中一格內，更有特別色調的縫線，看來奪目和富層次感覺。頸巾色調易搭，可以配襯悠閒造型，塑造隨性魅力。

名牌頸巾推薦2025｜LOEWE Anagram Scarf in Wool and Cashmere (品牌官網)

名牌頸巾推薦2025｜款式10. Burberry Check Cashmere Scarf HK$4,900

最為經典的熱門款式，採用優雅的英倫格紋設計，配合主要的白色，看來充滿靜奢魅力。頸巾容易襯搭，使用中等的長度，並以全羊絨（cashmere）製作，抵禦嚴寒天氣。

名牌頸巾推薦2025｜Burberry Check Cashmere Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2025｜款式11. Vivienne Westwood Embroidered Scarf 180歐元（約1,622港元）

深受年輕人喜愛的品牌，頸巾採用羊毛製作，打造出柔軟綿密的質感，更具冬日的暖意。而在頸巾的尾部，更縫有品牌的標誌圖案和文字，以兩種色調打造別緻感覺，看來充滿靜奢的魅力。

名牌頸巾推薦2025｜Vivienne Westwood Embroidered Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2025｜款式12. VERSACE Medusa Ribbed Knit Scarf HK$5,800

適合今年的學園風格，以較疏落的羅紋織法，打造出柔和質感，予人知性的感覺，加上寶藍色帶有高雅的感覺，展現出quiet luxury的氛圍。頸巾以羊毛製作，帶來溫暖舒適的感覺。

名牌頸巾推薦2025｜款式12. VERSACE Medusa Ribbed Knit Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2025｜款式13. PRADA Symbole 雙層羊毛和羊絨圍巾 HK$5,050

以標誌性的三角幾何圖案拼接，並以灰白色混搭，展現出現代美學，而且容易襯搭。頸巾角落印有品牌標誌，締造出輕奢風格。

名牌頸巾推薦2025｜款式13. PRADA Symbole 雙層羊毛和羊絨圍巾 (品牌官網)

名牌頸巾推薦2025｜款式14. Miu Miu 羊毛混馬海毛圍巾 HK$5,950



名牌頸巾推薦2025｜Miu Miu 羊毛混馬海毛圍巾 (品牌官網)

名牌頸巾推薦2025｜款式15. Off-White Bookish Check Scarf HK$3,750



名牌頸巾推薦2025｜Off-White Bookish Check Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2025｜款式16. Maison Margiela Headscarf HK$8,550

