保濕噴霧推薦2024｜減少肌膚乾燥、提升水潤飽滿　$95起話題款式

保濕噴霧推薦2024｜天氣開始變得乾燥，要隨時隨地保持肌膚滋潤、不痕癢，可以帶備一支保濕噴霧，以紓緩肌膚的繃緊和不適。以下精選7款好評度高的保濕噴霧，有效做到紓緩和保濕的同時，還可定妝打底。



保濕噴霧推薦｜款式1. 曼秀雷敦 AD COOL SPRAY 舒敏補濕噴霧90ml HK$95

近期愛用的保濕噴霧之一，採用360度細緻噴嘴設計，用時感覺輕盈舒適，而且不太形成水珠，以減少妝容弄花的問題。噴霧針對乾燥、敏感和濕疹肌，加入5大天然舒敏成分，包括薄荷醇、奧敏婷、馬齒莧、甘草酸二鉀及複合植物萃取精華，能夠消炎抗菌，改善痕癢問題。

保濕噴霧推薦｜曼秀雷敦 AD COOL SPRAY 舒敏補濕噴霧90ml (品牌提供)

保濕噴霧推薦｜款式2. Aesop Immediate Moisture Facial Hydrosol 50ml

購買方法：NET-A-PORTER (HK$200，限時優惠HK$140)

在保濕方面功效卓越，糅合玫瑰花瓣、佛手柑皮及洋甘菊等，有效提升注水效果，為肌膚打好滋潤和健康的基礎。噴霧氣味帶鮮明的橘子調香氣，使用時更能加倍放鬆身心，達致舒適和提神的狀態。

保濕噴霧推薦｜Aesop Immediate Moisture Facial Hydrosol 50ml (NET-A-PORTER)

保濕噴霧推薦｜款式3. Charlotte Tilbury Magic Hydrator Mist 75ml

購買方法：NET-A-PORTER (HK$450，限時優惠HK$315)

連創辦人都稱其為「即時肌膚救星」（instant skin saviour）！從注氧美容療程中獲取靈感，保濕噴霧採用輕盈配方，結合玻尿酸及昆布萃取，能夠提亮肌膚，並建立抵禦自由基的防禦層，讓肌膚變得光澤和彈性。

保濕噴霧推薦｜Charlotte Tilbury Magic Hydrator Mist 75ml (NET-A-PORTER)

保濕噴霧推薦｜款式4. Jurlique 玫瑰保濕花卉水100ml HK$330

品牌的往牌產品之一，使用自家培植和獨有的玫瑰萃取物，可以修飾肌膚屏障，同時舒敏止痕，結合藥蜀葵萃取物，幫助肌膚提供豐富水分，以回復水分均衡的狀態。

保濕噴霧推薦｜Jurlique 玫瑰保濕花卉水100ml (品牌官網)

保濕噴霧推薦｜款式5. fresh 維他果蜜抗氧化亮活噴霧100ml HK$210

蘊含檸檬及鮮橙水果萃取，結合維他命C、E及B5，有效提升肌膚的柔軟及亮澤感覺。保濕噴霧亦含有礦物混合物，有助恢復暗啞肌膚的活力，煥發健康和水潤的神采。

保濕噴霧推薦｜fresh 維他果蜜抗氧化亮活噴霧100ml (品牌官網)

保濕噴霧推薦｜款式6. Caudalie 有機葡萄籽水保濕噴霧 200ml HK$130

萃取自新鮮有機葡萄水，蘊含大量礦物微量元素，包括鉀、錳、鎂、鈣及銅等，可以為肌底細胞注水及鎖水，達致肌膚滋潤的狀態。保濕噴霧可以舒緩敏感不適，減少因乾燥而致的痕癢問題。

保濕噴霧推薦｜Caudalie 有機葡萄籽水保濕噴霧 (品牌官網)

保濕噴霧推薦｜款式7. Chantecaille 馥香橙花妍露125ml HK$690

香橙氣味馥郁，採用蒸餾而成的香橙精油，除了能夠放鬆身心、改善失眠，還具有紓緩、保濕、勻淨和鎮靜的美容功效。花妍系列亦不含動物成分及麩質，而且連純素者都適用。