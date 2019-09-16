日本票選「10大最有效減肥法」　跑步排第七、第一位每天都會做？

日本女生對美的追求有一份執著，不但穿搭有道，而且溫婉有禮，加上健康的飲食習慣讓她們能保持優雅苗條的身形。想知道於日本人公認的最有效減肥方法，不妨參考日本民調網站「Rankingoo」公佈的「10大最有效的減肥方法」，我們找營養師就相關方法提供意見，發現有的是營養師並不建議的。而且，人人體質不同，想從中找最合適自己的減肥方法，最好實行前諮詢專業意見。

日本網站「Rankingoo」邀請了12,267名網友進行投票，票選出他們認為最有效的減肥方法，結果發現「10大最有效的減肥方法」基本上都是與日常飲食與運動有關。縱然坊間流傳著不少減肥偏方，但想要擁有持久且有效的減肥效果還是離不開健康飲食與適量運動的基本步。

第10名 一天一餐

大S曾經為了減肥每天只吃一餐，而減肥餐單內只有雞蛋配豆漿。（IG＠hsushiyuan）

一天一餐的斷食減肥法並不是新鮮事，除了日本女生外，台灣與韓國的明星也曾推崇此法。台灣女星大S（徐熙媛）曾經每天只吃一餐，而減肥餐單內只有雞蛋配豆漿，以非常極端的手法成功減去了不少。另外，韓國女團AOA的成員雪炫也曾為了減重而每天只吃一餐，餐單中只包括蕃薯、雞胸肉、雞蛋及蔬菜，而且下午5 時後完全禁食。一天一餐減肥法雖然有效減少熱量攝取並快速見效，卻有可能導致營養不良，並非一個可長久實行的減肥方法。

而Nutri Life 營養顧問中心的註冊營養師謝詠瑩Gloria指出，一天一餐的減肥方法有效攝取較低卡路里，但也會令空腹時間過長有機會導致頭暈情況，令專注力下降。長期奉行一天一餐減肥法有機會導致脫髮、面色暗啞、肌肉流失等負面影響。

第9名 按序進食

進餐時先吃蔬菜有效減低飢餓感，防止攝取過多的熱量。（Travis Yewell/unsplash） 按序進食指的是每餐先從蔬菜開始吃起，然後吃肉類或魚類，最後才是米飯等澱粉質。蔬菜含豐富纖維，較蛋白質與碳水化合物難消化，故進餐時先進食蔬菜可減低飢餓感，繼而減少肉類與澱粉質的攝取量。註冊營養師Gloria指出按序進食有助控制食量，但若然整體進食份量與平日無異，則攝取的卡路里維持不變，對減肥沒有幫助。

第8名：腹式呼吸法

腹式呼吸法是瑜伽常用到的呼吸調整法，有效收緊腹部肌肉、提高身體的基礎代謝率。（Dane Wetton/unsplash）

腹式呼吸法曾風靡日本，也是練習瑜伽時常用到的呼吸調整法。2018年，《Journal of Physical Therapy Science》發表的一項研究指出，腹式呼吸法有效提升身體的新陳代謝與細胞的攝氧量，繼而提高身體的基礎代謝率，令身體在沒有進行運動的時候可以燃燒更多的卡路里。腹式呼吸法方法簡單，先慢慢吸氣直至腹部脹起，然後閉氣兩秒，這時再慢慢把空氣於10秒內呼出。在腹式呼吸的過程中有效收緊腹部肌肉，只要早晚各做5-10分鐘便可以幫助腸道蠕動，幫助排出宿便。

按圖看日本網民票選出有效減肥方法的第七至一位：