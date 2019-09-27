2019年秋冬流行髮色　溫柔又顯白　5款氣質「奶茶色系」成大勢　

經常看韓劇、美劇見到女星們染上金色、淺褐色的頭髮都顯得又白又有氣質。雖然大多亞洲女生都會有黃皮膚的煩惱，但是只要懂得挑選髮色，要又美又顯白一點都不難。

韓星或者韓妹的髮色總是非常好看，只要懂得挑選髮色，要顯白一點都不難。(vivamoon@IG)

基本上棕褐色系的髮色就是不敗的潮流，可能你會覺得棕色就是很普通啊，那只是你不懂得棕色混色可帶來的變化。以下這5種棕色系的髮色絕對會改變你的看法，趁著秋冬的時候就來轉換一下髮型髮色吧！

絲襪奶茶髮色

韓國真的十分流行奶茶髮色，秋冬的時候染襯衣服最適合。(taeyeon_ss@IG)

奶茶色系在韓國真的十分流行，非常適合秋冬的時候染，很多女生都會擔心染完髮甩色後頭髮會變得很黃，這個絲襪奶茶色就不會有這個問題出現，絲襪奶茶色系是位於亞麻色和棕褐色的中間，也有分冷調和暖調。

奶茶色也有分冷調和暖調，不同膚色的女生可以選適合自己的色調。(knhs2@IG)

冷調比較適合皮膚較白皙的女生，可以嘗試較淺的棕褐色；暖色調就適合皮膚偏黃的女生，可以選擇偏霧感的低調奶茶色。

黑糖奶茶色

一見到黑糖奶茶色就會想起邪惡的黑糖奶茶。(taeri__taeri@IG)

黑糖奶茶色就是混合了輕微橙調和亞麻色的亮棕色，一看到就會想起邪惡的黑糖奶茶！這個顏色一點都不挑膚色，任何人都可以嘗試，而且超級顯白，搽上一個大紅色的唇膏，顏值即刻加分。

楓葉蜜糖色

楓葉蜜糖色被韓國女生稱為是「初戀髮色」，髮色讓整個人看起來很有精神。(goyounjung@IG)

楓葉蜜糖色也是很多韓劇女主角的經典必染髮色，更被韓國女生稱為是「初戀髮色」，柔美又平易近人。楓葉蜜糖色是屬於偏橙色調的棕色，就像是秋天的楓葉顏色一樣。秋冬的服飾很多時候都會比較暗沉，看上去很容易變得疲倦，楓葉蜜糖的髮色可以提亮氣色，即刻精神滿滿的樣子！

烘焙奶茶色

皮膚偏白的女生可以勇敢地嘗試這個偏冷調的烘焙奶茶色，極吸睛！(vivamoon@IG)

偏冷調的烘焙奶茶色就比較適合皮膚偏白的女生，如果你是白皙皮膚的話不妨挑戰一下這個顏色。烘焙奶茶色沒有金色這麼鮮艷奪目，而是比較霧感，顏色也是接近淺褐色，白皮膚的女生染上這個髮色會瞬間變得溫柔可人，這個顏色配搭秋冬的大地系色衣服非常合襯。

玫瑰粟子色

如果已經厭倦了棕色色系，可以嘗試這個玫瑰粟子色。(_kimjaekyung_@IG)

紅色顯白相信很多人都知道，但是要把紅色放上頭就真的不是人人有這個信心。玫瑰紅色也是近年流行的髮色，朴信惠和裴秀智都染過玫瑰色的頭髮，氣質立即提升。(當然她們本身漂亮也是重點) 但如果真的非常厭倦棕色色系的女生，可以嘗試這個玫瑰粟子色，加深棕色的色調壓下紅色，就不會那麼鮮艷，反而比較霧感，也可以選擇用棕色做漸層，增加變化，讓秋冬變得更加有活力。