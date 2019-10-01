台灣@cosme票選10大潔面產品　性價比高同獲消委會安全認證　

每天做足保養但皮膚質素依然沒有改善？要養出嫩白美肌，選擇合適的護膚品固然重要，但也不能錯過最基本的潔面步驟。油脂與老化角質堵塞毛孔令保養品未能發揮最大功效，同時令肌膚失去光澤。@cosme Taiwan最近根據網民投票，推薦出10款最受歡迎的潔面產品，當中大部分為開架品牌，屬高性價比之選。

要養出嫩白美肌，選擇合適的護膚品固然重要，但也不能錯過最基本的潔面步驟。（VCG）

日本@cosme美妝網站向來都是女生購物時的參考指南，而@cosme Taiwan則是根據台灣網民的評價，為市面上的美妝產品作出排名，同樣具備一定的公信力。而且台灣的天氣與香港相若，當地女生選用的美妝品大多貼近香港女生的需要。洗臉是護膚的第一步，為肌膚洗走灰塵與殘餘彩妝，令後續保養品更好吸收。

第十位：Cetaphil 溫和潔膚乳

潔膚乳質地溫和，接近正常皮膚酸鹼值pH6.2，而且沒有起泡劑、香料、藥性與皂鹼，備受皮膚科及兒科醫生推薦使用，含保濕成份，潔膚同時護膚。適合敏感皮膚及患有濕疹的女生。這款潔膚乳同時獲消委會推薦，是一款真正無防腐劑，又不含重金屬或其他過敏原的安全產品。不少女生轉季時也會選擇Cetaphil溫和潔膚乳，對抗乾燥敏感。

Cetaphil 溫和潔膚乳同時獲消委會推薦（Cetaphil）

第九位：ROSETTE 草本調理淨化洗顏乳

潔面乳適合油性皮膚，蘊含天然海泥及摩洛哥火山泥，有效吸附淨化毛孔中的深層污垢及多餘皮脂，預防暗瘡形成。加上甘草酸及漢方草本精華，有效控制皮膚炎症同時滋潤保濕。洗面乳擁有一定的清潔力，乾性皮膚的女生要注意使用。

ROSETTE 草本調理淨化洗顏乳蘊含天然海泥及摩洛哥火山泥，適合油性皮膚。（ROSETTE）

第八位：SK-II 淨肌護膚潔面乳

潔面乳質地溫和加入經典成分Pitera™ 及白柳樹萃取物，具有高效潔淨能力，而且有抗氧化、抗敏舒缓的作用。洗臉後肌膚不會產生乾燥感覺。這款潔面乳同時獲消委會推薦，是一款真正無防腐劑，又不含重金屬或其他過敏原的安全產品。

潔面乳質地溫和加入經典成分Pitera™ 及白柳樹萃取物，同時獲消委會推薦。（SK-II ）

第七位：La Roche-Posay抗敏舒緩潔面泡

潔面乳含豐富柔細非皂性泡沫、甘油保濕因子與La Roche-Posay溫泉水，不含香料與防腐劑，適合混合性至油性的敏感皮膚。品牌同樣獲得皮膚科醫生認可，是敏感肌女生的愛用品牌之一。

品牌同樣獲得皮膚科醫生認可，是敏感肌女生的愛用品牌之一。（La Roche-Posay）

按圖看第一至六位的潔面產品排名：

+ 2

肌膚需要徹底清潔，但其實過度清潔也會導致各種的問題，肌膚容易變得脆弱敏感，失去水份而內乾外油。我們每天都在重複的洗面步驟，到底有沒有忽略了哪些要注意的細節？