空氣瀏海、髮根易扁塌？韓國髮型師　3件工具手殘也可打造蓬鬆感

最怕頭髮變得扁塌，唯有自行透過風筒、捲髮器將髮根弄至蓬鬆，不過效果卻完全不是平日髮型師於髮型屋幫忙整理的模樣。 如果你也被這些問題困擾，或能參考韓國髮型師的專業秘笈。

即使一開始修剪成再美的髮型，頭髮扁塌絕對會影響外觀。（《藍色海洋的傳說》劇照）

【解決髮根扁塌】

髮根扁塌是許多女生的煩惱，即使你的髮型修剪得有多漂亮，但髮根扁塌就是會摧毀整個髮型，令髮型過於貼服。有韓國髮型師則在Instagram分享如何透過髮捲，瞬間讓髮根變得蓬鬆。

按圖觀看前後效果：

首先，將頂部頭髮分成數等份並用髮夾夾起（視乎你其後想要的蓬鬆度），接下來準備多個小號髮捲，先把定型噴霧噴向髮捲，然後將髮捲固定於每層頭髮的髮根位。接下來，使用風筒向髮根方向吹大約5至10秒，以供定型。最後，將頭上的髮捲拆下，輕撥頭髮令頭髮散開，效果更自然。只要跟着做，就能讓髮根維持蓬鬆狀態了。

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【解決瀏海扁塌】方法一：

除了髮根扁塌問題，瀏海扁塌也絕對會讓臉部放大幾倍，尤其對於習慣中分的女生，若兩邊瀏海過份貼服，只會顯得更厚重，沒有造型可言。想要做到蓬鬆的空氣感，或可跟韓國髮型師daeunnn____偷偷師了。

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方法亦只需要3種工具：圓梳、風筒、定型噴霧。第一步先將兩邊瀏海拿起至頭頂，然後將圓梳放於瀏海髮尾位並向上拉直，風筒則沿髮根位置吹至髮尾。繼而，圓梳向頭頂方向捲出弧度，同時噴上定型噴霧與再次使用風筒，借助風筒的熱力幫助瀏海定型便完成一個韓風髮型了。

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【解決瀏海扁塌】方法二：

如果想要較自然，甚至只是瀏海髮根位捲曲的效果，亦可嘗試第二個方法。而這方法更為簡易，相信平日屬於「手殘女」的女生也必定能學得懂。

按圖觀看前後效果：

所需的工具為長髮夾、風筒與定型噴霧。先將定型噴霧噴在長髮夾上，利用髮夾將兩邊瀏海一同夾起後再次噴上定型噴霧，然後用風筒左右吹動頭髮大約3秒，再等候約3秒時間才將髮夾取走。最後，稍為輕撥頭髮即可。如此的方法快捷又不難掌握，相信即使是第一次嘗試，也能輕輕鬆鬆打造蓬鬆瀏海。

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