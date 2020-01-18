梅根與凱特同場恐怕不再出現？插畫家神還原英國王室經典場面　

英國王室一直得到全球不少媒體和民眾的熱切關注，特別是梅根與哈里王子近日公布要「分家」退出王室的決定，更令談論度更加倍提昇！大眾總喜歡在威廉王子夫妻和哈王子夫妻之間，找尋這兩對夫妻之間的微妙關係，王室成員間的是是非非，甚至比起娛樂明星更有討論度。

不過在阿根廷插畫家Adrián Valencia的筆下，各位王室成員就瞬間化身成為可愛又時尚的卡通人物，Adrián Valencia還以插畫形式，紀錄下英國王室多個經典時刻，還原度超高！

劍橋公爵夫人凱特和梅根之間曾經有不和傳聞。(VCG)

凱特和梅根之間的關係一直都惹來大眾的諸多揣測，就像是霧裡看花一樣，兩人的關係時而看似友好，又時而又傳出不和消息，成為了大眾們津津樂道的八卦話題。而且凱特和梅根不管在穿搭、行為舉止都會被外界拿來比較，就算生孩子後的身材也要比拼一番，身為王室成員果然壓力不少。

凱特和梅根不管在穿搭、行為舉止都會被大眾拿來比較一番。(VCG)

Adrián Valencia用了時尚的筆觸畫出凱特和梅根高貴的穿搭風格，而且在他的插畫筆觸下，二人就像是閨密一般談笑風生，配上優雅品味的穿搭，如同一對要感情好的姊妹花，但隨著梅根宣佈離開英國王室，此情此景恐怕不再復見，只能在畫作中追憶了......

Adrián Valencia還特別鍾情於帽子，在他的作品之中可以經常看到凱特佩戴著各種禮帽以及洋裝的穿搭，而且還特別為她設了一個帽子特輯並取名為「HAT DAY」。

Adrián Valencia畫出了凱特和梅根高貴的穿搭風格。(drawadriandraw@IG)

凱特和梅根的穿搭插畫：

凱特的禮帽插畫特輯：

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除了凱特和梅根的日常穿搭之外，Adrián Valencia也還原了不少凱特和梅根的經典場面，例如梅根和哈里王子從戀愛到結婚，從懷孕再到生寶寶後等值得紀念的感人時刻，插畫中的梅根和哈里王子繪畫得栩栩如生，就連眼神都捕捉得十分真摰，就連插畫中都仿佛能感受到哈里王子對梅根的濃濃愛意。另外路易小王子、喬治王子和夏洛特公主在Adrián Valencia的筆下變得更加可愛天真，連萌到不行的表情都很傳神。

Adrián Valencia把哈里王子和梅根的世紀婚禮重現出來，兩人十分甜蜜。(drawadriandraw@IG、VCG)

哈里王子和梅根的浪漫時刻：

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凱特和可愛的小王子小公主插畫：

Adrián Valencia本人表示凱特和梅根是他的靈感女神，他強調：「凱特和梅根是擁有時尚品味的現化女性，不論是她們的個人照或是合照，都能引發瘋傳的現象；而且她們優雅的形象深入民心，就是這些小細節成為了我的創作動機和靈感。」但如今有一位女神出走，希望不會影響到他創作的靈感吧！

凱特和梅根是王室時尚ICON：

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Adrián Valencia是一位平面設計師，目前擔任不同歐美媒體的插畫師，他自稱是一名「流行文化愛好者」，而且他同時也是英國王室的忠實粉絲，他還將凱特和梅根視為是英國的王室代表，可見他對於兩位夫人的喜愛程度。不過除了王室成員之外，Adrián Valencia也很喜歡繪畫女星們在頒獎典禮的各種禮服造型，最常見的女星有Lady Gaga、Rihana、Beyonce等等，重現女星華麗又典雅的衣著。

Adrián Valencia目前擔任不同歐美媒體的插畫師，喜歡在IG上分享自己的作品。(drawadriandraw@IG)

其他女星的各種禮服造型插畫：