10萬人排waiting list買去印面膜　記者實測平價去痘印秘方即見效

無論你是甚麼肌膚的女生，一定受過暗瘡的打擾，生暗瘡只是一瞬間，但暗瘡印可以是一輩子的事，特別是年紀愈來愈大，新陳代謝減慢，暗瘡印便更難減退。 近日，Amazon出現一款去印Clay Mask（泥狀面膜），人氣極高，用家評價更是接近滿分，5分滿分取得4.9，它不是大品牌，到底是何方神聖呢？

Wake Skincare 去年 9 月推出的全新Face Mask在網絡上獲得一致好評。（wakeskincare@Instagram）

英國去印狀面膜 10萬人在Waiting List中

英國護膚品牌Wake Skincare是新興的，品牌主打天然、少塑膠、拒絕動物測試，設計簡約，吸引不少外國的美容達人追捧，特別是皇牌產品眼霜，但在去年9月，她們推出了全新的Face Mask（約HK$232/ GBP$22.95），在短短數月，在Amazon中一致獲得好評，更拿了4.9／5的高評價，更登上熱銷紓緩類面膜榜單的第3位。

Wake Skincare的粉色Face Mask是由高嶺土、核桃殼粉、乳木果油和維他命 C和E等天然成分組成，有效吸走過量油脂、去角質、抗氧化，同時可以滋潤肌膚；面膜適合油性肌、混合肌，特別是暗瘡肌、有痘印的問題肌膚使用。

不少用家都指面膜可收細毛孔、減淡痘印，使肌膚更平滑，以及預防暗瘡復發。英國雜誌《Glamour Magazine》更指清潔面膜的Waiting List已有10萬人，可見其受歡迎程度。

2大平價去印方法 記者實測：家中必備良物

10萬人Waiting List的面膜一時三刻未必能入手，但筆者（混合偏油肌）受痘印困擾多時，從網絡上推介加上個人經驗得出了以下2種平價去印方法。

筆者受痘印困擾多時，一直沿用以下平價方法去印。（林珈希攝）

美白精華加化妝水可以自製出去印面膜。（林珈希攝）

樂敦CC美白淡斑維C美容液 + I-mju日本薏仁化妝水

曾在網絡上看過一些美容達人介紹用常用的美白精華，加爽膚水便是一個不錯的去印方法，因此筆者選用了樂敦CC美白淡斑維C美容液，美容液曾拿下@Cosme第一名，其含有高純度維他命C、維他命E，有效抑制黑色素的沉澱、預防皮膚斑點，同時滋潤淡化、預防暗瘡，而且其價格親民，大量使用也不心疼；另外，薏仁化妝水主要成分是薏仁提取物，沒添加任何的人工色素和香料，有補水和美白功效，而且$50便可有一支500mL的保濕化妝水，是超平價之選。

用法，只需在色素沉澱位置塗上美白精華，然後敷上濕透化妝水的化妝棉，濕敷30分鐘，實試約2星期便可見到暗瘡印減退一半。

Neostrata Gel Plus更生活膚啫喱面膜

如你略嫌要自製面膜，又或等30分鐘有點麻煩，便可以嘗試Gel Plus面膜，面膜主要成分是15% AHA果酸，可以有效去除老化角質層，從而改善暗啞、減淡痘印，及平滑膚質，同時有效減退黑頭、白頭、粉刺及暗瘡形成，適合所有皮膚，特別中性、混合性、油性、暗瘡性及老化皮膚。只要每星期使用1 - 2次，一次10 - 20分鐘便可，而筆者發現連續使用2日效果會較為顯著；剛把面膜塗上臉部時，會有點「刺刺」的感覺，但屬正常，這是AHA滲入皮膚的表現，當皮膚開始適應AHA後，感覺便會消失了。

另外，當筆者遇上「石頭瘡」時，也會當面膜用作為暗瘡膏，厚厚的在暗瘡上塗上一層，隔天便會消減一半。不過留意，含果酸產品非所有膚質適用，如使用數次後皮膚仍有刺痛或紅腫，應考慮停用或先諮詢有關專業意見。而使用後勤保濕及塗防曬保護皮膚，也是必須的。

資料來源：《Glamour Magazine》