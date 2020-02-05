​【武漢肺炎】帶口罩勿化妝？　5個皮膚科醫生建議：不要搽太潤

武漢肺炎防疫，口罩已成基本配備，但長時間配戴口罩卻也帶來肌膚不適，美之道皮膚科診所院長邱品齊表示，最近求診病患增加，尤其是痘痘、酒糟、皮膚炎病人最多，要避免口罩衍生的肌膚問題，邱品齊醫師指出以下幾點很重要。

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長時間戴口罩不要帶妝

戴口罩也算是做了基本的物理防曬，若在室外的時間不多，邱醫師建議連防曬產品都可省略。若真的要化妝，請以粉狀彩妝為主，像是蜜粉、眼影，不要選黏著性太強的霜狀或液狀。回家第一時間摘除並卸除彩妝。

別使用滋潤度太高保養品

長時間戴口罩會摀住肌膚與口鼻，應選擇清爽質地保養品為佳，像是凝露、凝膠和乳液，油、膏、霜等質地應避免，因為肌膚悶住會讓膚溫升高，肌膚容易出油，若再和滋潤度高的保養品混一起，負擔太大。

找「適當時機」透氣一下

像是平常就戴口罩的醫護人員，都會定時拿下來休息一下，不讓肌膚悶著，因為水氣被悶在口罩內，雖說有吸水功能，但吸水力並沒有那麼強，悶久了容易誘發皮膚問題。

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問題肌膚應聽從醫師治療

若本身就是痘痘、酒糟肌膚，請依循皮膚科醫師指示治療，口罩要戴、痘痘藥也要擦，最重要是作息正常、避免刺激飲食，才是肌膚健康之道。

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