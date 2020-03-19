少女時代Jessica轉做Youtuber教化妝　潮濕天頭髮仍蓬鬆不出油？

Jessica 鄭秀妍雖然離開了少女時代，但人氣不跌反升，擁有個人時裝品牌、簽約美國經理人公司，去年年底更宣布成為作家，將在今年推出第一部小說《Shine》。 身為「Slash斜槓族」的Jessica更在不久前開設個人Youtube頻道，分享日常生活，讓粉絲更了解她的生活。

前少女時代成員Jessica最近也加入Youtuber行列，分享日常生活。（jessica.syj@Instagram）

前少女時代成員Jessica Jung做美妝達人 愛用開架品牌

今年30歲的前少女時代成員Jessica鄭秀妍曾多年入選「世界百大最美臉孔排行榜」，而且她擁有獨特的時尚觸覺，吸引一班追隨者；每個粉絲都深明不能擁有偶像的臉孔，但擁有她們使用的護膚品、化妝品便相對容易，如果能竊探她們的護膚、化妝技功便更好，對美妝有不少心得的Jessica最近便分享了她日常妝步驟，簡單8分鐘便完成；Jessica也曾經在台灣雜誌訪問展示化妝技巧時，提到她的化妝目標是「令朋友問她有沒有化妝」，如果想學自然好氣息妝，便可以參考Jessica的化妝，同時適合女生上班、上學時的妝容。

按圖看Jessica化妝步驟 ==>

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捲翹睫毛秘技：Jessica會利用「火」令睫毛更捲翹。（JESSICA LAND@Youtube）

Jessica 美妝小Tips：如果想眼睫毛更捲翹不塌下，韓國女生都喜歡用「火」，先用火柴燒熱木棒，Jessica指她的是平時街頭篤魚糕的木棒，然後利用木棒的熱力，固定睫毛。不過使用火種始終有危險性， Jessica也曾分享用風筒把睫毛夾加熱數秒，才夾睫毛，這樣也可以令睫毛更捲翹。

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Jessica 的髮型看似平平無奇，但每天都花心思。（jessica.syj@Instagram）

Jessica 5招令頭髮不再扁塌

Jessica的形象都是女神風格，總是一把長長微曲髮，天生麗質，粉絲都想知道她平時是如何整理頭髮，Jessica指她的髮型並非睡醒就是這樣，而是每天花10分鐘整理，令秀髮看上蓬鬆，不出油，當中包括了不少小技巧，按圖看Jessica髮型步驟 ==>

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（資料來源：JESSICA LAND）