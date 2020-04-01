新冠肺炎持續蔓延，而陳瀅（Jeannie）由於早前從加拿大返港的關係，需要留於家中隔離。待家期間，陳瀅更於社交平台分享了一輯由童年、青春期、大學畢業到現時的成長照片。

【按圖看】陳瀅成長照非常清秀，絕對是天然美女：

當陳瀅發佈她的成長照片後，隨即得到朱千雪、王敏奕、陳嘉寶、何雁詩等一班圈中好友與眾多網民留言讚美她的外貌。除了外貌，陳瀅的身形一直成為網民的討論話題，就連最近所發佈的照片亦遭一名網民留言指她「肥」。

陳瀅最近所發佈的照片，亦遭一名網民留言指她「肥」。(missjni@Instagram)

一向骨架大的陳瀅，其身形不斷予網民抨擊，於出道不久，陳瀅的體重曾達130磅，加上因工作壓力出現水腫、經期不穩的情況，於是下定決心瘦身希望讓身體回復健康。

初出道的陳瀅擁有明顯的Baby Fat===>

縱然現在的陳瀅也不是傾向骨感，但比起出道時期，她的身形已逐漸變瘦，而且穩定下來。由初出道被抨擊到現在經常大曬泳衣照，陳瀅的好身形又是如何鍛鍊回來的？

回歸基本減肥方法：運動

陳瀅認為運動才是正確且有效的減肥方法。(missjni@Instagram)

過往的陳瀅嘗試過眾多的減肥方法，如節食、喝檸檬加糖漿等方法，縱然當時讓她成功減磅，不過卻於後來反彈，而且意識到那樣的減肥方法並不健康，於是決定還原減肥的基本方法：運動。

一有空餘時間，陳瀅就會做運動，積極修身應付工作與角色上的需要。跳舞、跆拳道和泰拳以外，她也會選擇不需依靠健身器材的家居簡易運動，例如平板支撐、一系列的針對減腹、大腿的動作。雖然陳瀅曾於接受媒體訪問時表示，做運動仍是會感到辛苦吃力，但翌日的肌肉痠痛卻為她帶來滿足感與力量，或許就是這份矛盾心情讓陳瀅堅持養成運動好習慣。

【點圖即看】陳瀅曾應網民要求，公開日常運動練習＝＝＞

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尋找運動的動力：閨密

陳瀅不時都會相約閨密到海灘與滑水。(missjni@Instagram)

即使運動能帶來滿足感，但一個人運動偶爾也會失去動力，比起獨自做運動，相約閨密一起運動反而更能為生活增添樂趣。陳瀅則不時都會相約黃山怡（糖妹）、劉佩玥、王敏奕等圈中好友一同行山、健身。另外，亦熱愛與閨密們到海灘與滑水，在做運動的過程中加以傾談，時間更快過去，而且亦能起到互相鼓勵的作用。

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不盲目減肥：保持良好的心態

比起他人的說話，陳瀅更在意自己開心與否。(missjni@Instagram)

藝人的身形一向都會被人評頭品足，而由於陳瀅的身形並不屬於傳統的紙板身形，故一直以來不少人都會將目光放於她的身材上，甚至會因為不夠瘦而受到批評。陳瀅曾於接受媒體訪問時表示，曾經也為此而感到不快，不過後來卻懂得調整心態，將別人對她的負面評價化為動力。

對於他人就自己身形的批評，現在的陳瀅卻看得很看，曾接受《01娛樂》專訪時則表示自己不會對那些言論生氣，更笑言如果別人說她腳幼才奇怪：「會好好照顧自己，不會因外面怎樣評論我的外形刻意令自己難受。」陳瀅更加不會因那些批評而盲目減肥，比起他人的看法，自我認同才能成就一個更好的自己。