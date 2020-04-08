自從GUCCI涉獵美妝界，推出彩妝線GUCCI BEAUTY後，每逢推出新款彩妝產品總能掀起市面上一番購風潮。今個月，品牌更一口氣推出三款外觀亮麗和復古的彩妝產品，「復古金邊包裝的啞緻粉餅」、「不易脫色的眉筆」和「打造自然光澤肌的亮色霜」，三款彩妝剛推出便在網上掀起火熱討論度，不少愛美女生都說要紛紛入手其中一物！

GUCCI BEAUTY本季隆重推出面部及眼部彩妝產品，當中包括 啞緻粉餅、Crayon Définition Sourcils 眉筆和面部彩光亮色霜 (GUCCI)

少女大愛 「復古金邊」石英粉色啞緻粉餅

Poudre De Beauté Mat Naturel 啞緻粉餅是一款設計十分複古卻不失少女感的粉餅，售價$540 (GUCCI)

是次GUCCI BEAUTY推出的三款新品，想必當中最吸睛的是近日在Instagram和小紅書熱議洗版的「復古金邊」的啞緻粉餅，石英粉色的粉盒表面更印有Gucci字樣，加配上金飾邊更顯時尚高級感，粉盒設計為可換替芯式更內附鏡子和柔軟海綿粉撲，精緻細小更方便女生外出作補妝之用。

Poudre De Beauté Mat Naturel 啞緻粉餅主打締造出均勻並完美自然的底妝，售價$540 (GUCCI)

啞緻粉餅主打可24小時維持細緻無瑕的妝容，只需要利用逐層疊上便可加強妝感效果，透明粉狀質感輕易推開更帶淡淡花香，同時更達到中等的遮瑕度卻不至於看似厚粉，粉餅配備12種色調，相信可適合不同膚色的女生。而且不少用家入手試用後也說粉質非常細膩，雖然是啞光粉餅卻帶點細碎亮粉在內，上妝後更透出自然皮膚光澤感，可謂打造偽素顏神器╴粉盒外觀不但復古且少女，是愛美女生必須收藏的新品之一。

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Éclat De Beauté Effet Lumière 面部彩光亮色霜

Éclat De Beauté Effet Lumière 面部彩光亮色霜能為肌膚添上明亮光采，售價$245 (ig@iamannasin)

除此之外，如女生仍擔心使用粉餅會出現妝感不貼服問題，相信面部彩光亮色霜（Éclat De Beauté Effet Lumière）十分適合女生作妝前打底之用，一抹有助底妝更貼服，可謂在肌膚缺水、不在狀態時非常重要的貼妝神器。加上，包裝設計低調簡潔卻不失品牌GUCCI BEAUTY的高端感，其亮色霜粉色蓋子印有Gucci金色字樣。亮色霜質感順滑柔潤，不但可用於妝前打底更可配合妝容作為提亮之用，只需要輕印於臉上需要提亮的部分，便可輕易營造亮澤光感，卻不過於刻意。

Crayon Définition Sourcils「不易脫色的眉筆」助打造自然眉妝

Crayon Définition Sourcils 眉筆主打多用途，可用於勾畫眉形以及填補眉色，售價$225(GUCCI)

看似透徹自然光澤妝感，當然要配上自然感重的眉妝，GUCCI BEAUTY的Crayon Définition Sourcils 眉筆便十分適合現時崇尚自然不造作妝感的女生，眉筆屬於多用途粉狀眉筆，可用於勾畫眉形以及填補眉色，加上眉筆刻意設計成雙頭款，其中一端為螺旋眉掃，方便梳理眉毛。

雙頭造型的眉筆更以少女鍾愛的淺粉紅色亮面和金色飾邊作為主要的設計，眉筆兩邊的末端也印有Gucci金色字樣。眉筆配備由紅褐至黝黑六種色調，為不同眉色和膚色的女生提供更多的選擇。

Gucci 睫毛膏L’Obscur可輕易塗刷出極致的深黑色調且根根分明的黑睫毛，售價$315 (GUCCI)

另一款眼妝新品，雖然在個多月前已推出，不過現時仍成為不少女生渴望入手的睫毛膏，光看睫毛膏L’OBSCUR的外觀包裝設計，便可以果斷入手一枝，睫毛膏的管身選用柔和粉紅色並配上凹凸直紋的金色管蓋，豪華復古。睫毛膏配上靈活的彈性纖細刷頭、質地舒適輕盈和持久卻不易結塊和暈染等，效果更可持久長達12小時，相信十分適合想睫毛更纖長卻不愛用厚重睫毛膏的女生。