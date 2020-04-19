俗話說「一白遮三醜」，很多女生一生中都在追求美白的目標，但亞洲人天生就屬於黃皮膚，因此亞洲女生要擁有嫩白的肌膚，真是要特別下點功夫。即使是鏡頭前白皙亮麗的女明星其實也有過「黑」歷史，亦經過一番努力保養才換來白皙光滑的肌膚。看看以下幾位女星黝黑時期跟美白後的模樣，氣質真的大有不同，顏值更是加倍提昇。炎夏快到了，女生們也一起參考她們養成白滑肌膚的秘訣吧！

孫藝珍

38歲的孫藝珍皮膚狀態就像20多歲的少女般緊緻白滑，沒有留下一點歲月痕跡。(yejinhand@IG)

韓國凍齡女神孫藝珍因為韓劇《愛的迫降》再次爆紅，讓大眾不禁驚嘆38歲的她臉上一點歲月痕跡都沒有，皮膚狀態就像20多歲的青春少艾，緊緻白滑，素顏大頭照更呈現出零毛孔的好膚質，而電視高清鏡頭下的孫藝珍的皮膚同樣是白淨透亮，完全是360度零死角。

喜歡戶外活動的孫藝珍也曾經有「黑」歷史,皮膚不如現在般白滑無瑕。(Son Ye Jin 손예진@facebook)

但是女神也曾經有過「黑」歷史，熱愛戶外活動的孫藝珍也曾因此曬黑過，和白皙的她比較，雖然樣子仍然甜美可人，但皮膚看上去比較蠟黃，瞬間失去了仙氣，「星味」也大減。

孫藝珍美白後的顏值進化：(按圖看)

孫藝珍的美白方法：

孫藝珍平日會經常做運動來增加身體和皮膚的新陳代謝，她認為皮膚得到更生時，就會自然透出紅潤的好氣色。除此之外，孫藝珍還有一個洗面美白的小秘訣。很多人都知道檸檬中的維他命C對於美白非常有效，除了飲檸檬水，孫藝珍更會用檸檬水來洗臉。她的做法是將檸檬切片然後放入水中浸泡10分鐘，再用浸泡過檸檬的水來洗臉。有些女生可能會認為直接把檸檬敷上面更有效，但是因為檸檬中的酸性成分很容易刺激皮膚，所以用經過稀釋的檸檬水來洗面較為溫和。

孫藝珍的美白秘訣就是用檸檬水來洗臉，同時經常做運動來增加新陳代謝。(yejinhand@IG)

宋慧喬

宋慧喬是韓國公認的天然女神，38歲卻像吃了防腐劑一樣，皮膚吹彈可破。(kyo1122@IG)

韓國「母胎美女」宋慧喬也是擁有白滑皮膚的女星代表，作為韓國公認的天然女神，38歲卻擁有如20歲少女的完美皮膚，不老的美顏像是吃了防腐劑一樣，從她的常日素顏照亦可看到她驚人的逆齡狀態，皮膚白裡透紅，散發出少女味道。

皮膚黝黑的宋慧喬五官雖然仍然精緻，但仙氣卻頓時大減。(getty)

不過回望喬妹在出道早期也曾經是一名「黑妹」，加上不時失手的妝容就顯得皮膚更暗黃，即使有著精緻的五官也立即失色不少，不如美白後的她，渾身都散發出女神氣質，更顯年輕，皮膚白滑真令人羨慕。

宋慧喬美白後的顏值進化：(按圖看)

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宋慧喬的美白方法：

宋慧喬的美白方法是內外一起入手，平常的她會盡量避免朱古力、可樂這些刺激皮膚的含糖食物，減少皮膚長痘痘或粉刺的機會，皮膚就會平滑也不會容易形成疤痕。而且她每天都會堅持喝檸檬水美白肌膚，此外她還習慣飲用人參茶讓面色來保持紅潤。外在方面，除了在日常會使用美白精華和面膜之外，有時候喬妹還會用牛奶洗面，或者用牛奶自製面膜為皮膚進行美白保養。

宋慧喬會從內到外入手進行美白，素顏下的他皮膚依然白得發亮。(kyo1122@IG)

蔡卓妍

出道超過20多年的蔡卓妍(阿Sa)也是童顏的代表，早前還進軍美容界推出自家美容品牌。(choisaaaa@IG)

出道超過20多年的蔡卓妍(阿Sa)在演技上一直努力不懈挑戰自己，還進軍美容界推出自家品牌的美容產品。不要看現在的阿Sa皮膚白淨透亮，一臉滿滿膠原蛋白的童顏，總是大方分享素顏自拍照，其實也是靠後天努力美白換來嫩白好膚質。

「不老阿Sa」在出道初期膚色較為黝黑，皮膚狀態未如現在般淨白。（《這個夏天有異性》劇照）

回看她在Twins少女時期的皮膚較為黝黑，加上帶點嬰兒肥，對比起身邊較白皙的阿嬌瞬間失色，反而更像一個「男仔頭」。

蔡卓妍美白後的顏值進化：(按圖看)

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蔡卓妍(阿Sa)的美白方法：

阿Sa曾表示她認為最有效的美白方法就是堅持擦防曬，有效能阻擋紫外線和黑色素產生的方法，即使她不出街在家裡或者室內工作都一定會擦防曬，而且在室外的時候最好勤補防曬。另外阿Sa也很喜歡吃牛奶燕麥粥，一個星期就會有3到4天以此為晚餐，具有美白功效的牛奶加上有豐富膳食纖維的燕麥，可幫助腸道排毒。當毒素排走皮膚就會變得健康透亮，散發出自然嫩白的效果。