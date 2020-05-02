還在煩惱該剪什麼髮型才能讓臉看起來比較瘦？要讓臉變小，瀏海兩側的頭髮才是關鍵！日本專業髮型師長谷川裕二自有一套「小顔理論」，按照他的方法處理瀏海兩側頭髮，能瞬間遮住圓滾滾的臉頰，面部在視覺上變小，耳邊髮鬚的魔法就在這裏！

相信許多女生都在為臉部太多肉而感到煩惱，許多人都會選擇剪齊瀏海和斜瀏海來修飾臉型，遮擋肥嘟嘟的圓臉。除了選對瀏海之外，瀏海兩側的頭髮至關重要，許多人忽略了整理耳邊髮鬚，反而讓整體髮型大打折扣。有「小臉神手」之稱的日本髮型師長谷川裕，就分享了一套整容級「小顔術」，一秒讓臉變小變窄，解救一眾大面女生！

神奇「小顔術」髮型靠耳邊頭髮就能做到，拯救一眾大面女生。（yuuuuuji_h@IG)

#1 包包臉必配耳邊髮鬚

當綁馬尾或嘗試其他各類編髮髮型時，千萬不要忽略打理瀏海兩側的頭髮，這是能幫助修飾臉型的「秘密武器」！若將耳邊頭髮全部梳至後方，會將整個臉蛋「赤裸裸」地顯露出來，當然臉上的肥肉也是暴露無遺......因此，想要臉看上去小一些，一定要梳出一些髮絲留在臉龐兩旁，耳邊髮鬚能修飾側面的臉部綫條，增加立體感，也能讓側面綫條看上去更為柔和。

髮型耳邊的髮鬚能修飾側面的臉部綫條，增加立體感和顯面小。（yuuuuuji_h@IG）

查看更多耳邊髮鬚造型：

#2 保持弧度

此外，怎樣處理耳邊髮鬚同樣有技巧。過分筆直的頭髮，會顯得髮型十分僵硬，缺乏造型感，因此應該用捲髮棒將兩側頭髮，微微燙彎。擁有弧度的髮絲，能突顯垂墜感，同時有些彎度的頭髮能夠修飾臉型以及增長臉部比例，還能增加造型感！

「小顔術」髮型重點: 耳邊髮鬚應該保持弧度。（yuuuuuji_h@IG）

查看更多弧度掌握技巧：

#3 選擇適量髮鬚

每個人應該根據臉型選擇適量的髮量，過多或過少都會讓造型扣分。臉型較圓較大、臉型偏方形的女生，可以在耳側留更多的頭髮；而臉型偏小的女生，耳側頭髮不宜過多，太多頭髮遮住臉頰，會讓人有眼睛無神、精神不佳的感覺。

根據臉型選擇耳側留下的髮量。（yuuuuuji_h@IG）

根據臉型選擇髮量：

#4 是向外翻還是向内彎？

究竟耳邊的髮鬚應該要向内捲，還是向外翻呢？臉型長的女生適合向外翻的方法處理耳邊頭髮，能夠增加頭髮蓬鬆感的同時，還能柔和臉部線條，在視覺上將臉部長度縮小，從而達到小臉效果，散發女人味！

如果你的臉頰比較多肉、顴骨又高，則可以選擇將兩側頭髮以内捲方式處理。這樣可以遮擋較高的顴骨，同時能夠修飾肉臉，改善臉部橫向膨脹之餘，形象也能變得更加可愛！

捲兩側頭髮時選擇適合臉型的方向。（yuuuuuji_h@IG）

查看更多内彎和外卷技巧：