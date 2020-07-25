【法式Gel甲】IG大熱美甲推薦　5個流行款式讓你的夏天不再單調

對於愛美女性而言，除了給他人美好印象以外，透過美好事物療癒自己也相當重要。除了漂亮的妝容及髮型，在日常中不經意的動作中，總會看到的雙手，怎能不費心思妝點呢。以下五種風格的法式美甲，帶女孩們簡單找到最適合自己的指尖藝術品。

法式美甲的變化是美甲控每季必追的潮流，但「法式美甲」的定義是什麼呢？早期是法國女性為了藏納指甲中的污垢，於是在前端塗上白色顏料，隨著法國時裝業興盛，模特上伸展台時，為搭配不同的服飾，而出現了漂亮簡潔、搭配性強的法式甲。至今法式的定義也廣泛成一種款式的做法，凡是使用了兩種顏色，且有明顯精確的交界，都可稱為法式美甲，而留白處也衍生出各種色彩變化，並融入光療、延伸甲片、裝飾物等技巧，打造手指纖長的視覺效果。

1. 法式美甲永恆基本款

經典的法式指甲，是先將指甲修成長方形，再在指緣畫上白色指甲油，底色搭配透明油或是裸色油，低調之中流露出隱約的光澤感。若然覺得過於單調的話，也可以在交界處描繪細線，或用金屬色、小鑽進行點綴，適合想入門嘗試法式美甲的女孩。

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2. SS20繽紛春夏糖果款

好似指尖捏著繽紛硬糖的感覺，就是今年春夏最流行的糖果法式美甲，以粉嫩或透明為底色，指尖加上各種繽紛糖果色，部分透明會留白讓色彩得以平衡，即使不喜歡留長指甲的女生也很適合，短短的指甲配上糖果色美甲，反而有種小女孩的佻皮感。

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3. 上班族最愛低調實用款

簡單的幾何交織、格子或是毛呢格紋，都是適合上班族女性的實用款，建議挑選兩、三種自己常穿的服飾顏色繪製圖案，也可點綴金屬絲線與裝飾，讓氣質與質感更加提升，非常適合需要營造沉穩職場形象的女生。

另外，近年也十分流行雲石紋，一樣可以在低調的甲款中，添上具個人特色的小細節。選用粉色調指甲油的話，更可令造型更溫婉氣質。

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4. 璀璨迷人的 Bling Bling 款

希望美美的指甲也能成為關注點嗎？不只是貼上裝飾品，暈染系的畫法能將星空收在指尖，有一種流星從手指頭上划過的既視感，或是挑選金屬色或含亮片的指甲油，都能閃耀動人，適合喜歡追隨風潮、大膽接受度高的女孩。

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5. 標誌自我的個性款

生動活潑的美甲形式，還可將自己喜歡的圖案、文字、品牌 LOGO 繪製融入，呈現多變樣貌，也展現自己在不同時期的心情，既活潑又有趣。適合接受度高、喜愛傳遞主張的想法女孩。

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法式美甲的變化性可以讓每個女孩都能找到最適合自己的作法與款式，但需注意指甲也需要保養，常常擦上指緣油、滋潤油才能保護指甲不易乾燥、脆弱喔！在挑選款式的時候，也可以思考日常的裝束與生活、工作場合，讓美麗從指尖延續。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】