日本最具知名度及權威性的美妝名及美容網站@Cosme，是不少女生掃貨時的參考指標。自從@Cosme在香港開設了店舖之後，官方更推出了香港版的@Cosme網站，讓香港女生們可以看到香港區用戶的推介和評價，極具入手前的參考價值！

@Cosme香港5月美妝排行榜出爐，香港女生最愛人氣妝品清單一次公開。(pimtha@IG)

香港素人女生真心好評 @Cosme香港5月美妝必買清單

跟日本@Cosme同樣，香港版也會定期更新每月的美妝排行榜，由香港的用戶評價與人氣度作出排名，全是百份百的素人心得，更有真確性和公信力。今次就為大家公開5月份的美妝排行榜，從化妝品到護膚品、開架到專櫃全都有，大家準備好荷包大出血了嗎？

【「@Cosme 香港5月美妝排行榜」第4到20位：】

+ 13 + 12 + 11

【第3位】 Bioderma 深層卸妝潔膚水 (HK$228/500ml)

打入@Cosme 香港5月美妝排行榜三甲的Bioderma的深層卸妝潔膚水，又被稱為「紅水」，是不少女生家中看門的卸妝產品，這款卸妝水屬於防敏護理系列，當中的防敏成份可以減輕過敏徵狀，即使是敏感皮膚的女生也可以使用。很多女生都很怕用完卸妝水後肌膚有緊繃或者太黏膩的感覺，但「紅水」成份裡含有天然青瓜植物精華，保濕之餘也十分清爽。另外這支「紅水」勝在「大件夾抵食」，一大支500ml的份量性價比高，十分適合每日清潔卸妝使用。@Cosme香港用戶都讚好這款卸妝水，認為它質地清爽但卻做到保濕效果，而且卸妝力很高，是會不斷回購的好物。

「@Cosme香港5月美妝排行榜」第3位：Bioderma 深層卸妝潔膚水連敏感肌也可以使用，保濕之餘十分清爽。(Bioderma官網)

【第2位】 KATE 3D造型眉彩餅 (HK$76)

眉毛對女生來說真的很重要，即使不化妝也要畫眉，可是要畫出好看的眉毛也需要一點技巧，化妝新手或者不擅長畫眉的女生，最適合就是使用眉粉。KATE的眉粉可以說是長春產品，筆者在中學時期已經聽聞它十分受歡迎，是化妝入門的必備眉妝產品。KATE眉粉不但包裝小巧容易攜帶，而且三種不同深淺度的眉粉顏色可以描繪出有層次的眉形，比起使用眉筆更容易和自然。@Cosme香港用戶紛紛表示只需這一盒就可以畫眉、打陰影和鼻影做齊，非常多功能，而且配套的迷你掃質量也很高，是性價比很高的眉妝產品，輕鬆拿下@Cosme香港5月美妝排行榜第二名。

「@Cosme香港5月美妝排行榜」第2位： KATE 3D造型眉彩餅有三種不同深淺度的眉粉，可描繪出有層次又自然的眉形。(KATE官網)

【第1位】 Innisfree 控油礦物質散粉 (HK$54)

Innisfree的控油礦物質散粉是很多韓妹人手一盒的補妝神器，迷你精緻的包裝設計放到手袋也不會佔地方，而且這盒礦物碎粉是透明無色的，不會影響到原本的底妝妝效。女生在炎熱的夏天最怕就是出油出汗引致脫妝問題，Innisfree礦物質散粉的控油的功能就可以幫助維持妝容一整天不脫妝。

Innisfree的這盒散粉最大的賣點就是便宜卻又有大牌的質素，粉質幼細、透薄、控油力強，以一餐飯的價錢就可以買到一盒碎粉，而且還很耐用，簡直就是窮人恩物！香港女生都表示這款碎粉除了控油和修飾毛孔功效之外，還可以用在頭髮上！沒有洗頭的時候可以用它來吸走頭髮的油份，就會像剛洗完頭一樣清爽，一物多用，性價比很高。Innisfree的控油礦物質散粉早已是@Cosme排行榜的長勝將軍，這次在香港區5月美妝排行榜再次奪冠！