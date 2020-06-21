不同臉型的女生適合不同風格的捲髮，只要選對適合自己面型的髮型，不但能夠修飾臉部線條，還能突顯個人氣質與風格。而氣質卷髮髮型只靠一個直髮器，就能輕鬆打造理想卷度，一起來看看兩種不同面型如何靠一個直髮夾而夾出自然捲髮吧！

一個直髮夾如何夾出適合兩種面型的捲髮？

如何判斷自己的面型？

每個人的面型以及長度各有不同，在選擇髮型之前，我們應該要瞭解自己的臉型以及長度。根據臉的長度我們可以大致分為簡單兩種：「長臉」和「短臉」。以下提供一個簡單的方法來辨別自己的臉長程度：若額頭至下巴的垂直長度，比起兩邊耳朵之間的橫向距離要長的話，就是長臉型女生；反之，「縱長」與「横長」的長度距離差不多的話，便是短臉型女生。

用一支直髮夾 打造出自然捲髮

圓臉女生：溫柔氣質内捲

圓臉女生總是有臉看上去有「包包面」的困擾。

圓臉型的女生平時總給人一種甜美可愛的感覺，若不想看來太過孩子氣，可選擇内捲卷髮增加成熟甜美感，散發更溫柔氣質。比起波浪捲髮，簡單的内彎及梨花捲技巧更輕鬆容易上手，簡單的一支直髮夾便能同時兼備拉直以及捲髮效果。完成内捲後，整體造型會感覺更加有柔美氣質，看上也更加精神。

圓臉型的女生若不想給別人太過孩子氣的感覺，可選擇内捲卷髮增加成熟甜美感。

溫柔氣質内捲捲髮步驟：（點閱下圖）

+ 4 + 3 + 2

長臉女生：蛋捲波浪曲髮

長臉型女生最重要的美髮秘訣是增加頭髮蓬鬆度「分散注意力」。

長臉女生常常給人硬朗又成熟的印象，因此波浪曲髮能夠幫助拉長臉型的縱向視覺效果，蓬鬆的捲髮也能幫助柔和面型線條，也令髮型更有屠次感。而蛋捲式捲髮能夠營造慵懶風格，自然也顯個性，長臉型女生不妨試試！

蓬鬆的捲髮也能幫助柔和面型線條，也令髮型更有屠次感。

蛋捲波浪曲髮捲髮步驟：（點閱下圖）