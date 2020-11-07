暗瘡｜8大「抗痘迷思」：暗瘡貼無助消痘？痘痘肌可否去角質？

夏天悶熱潮濕，加上防疫關係需要戴口罩的時間長，許多人都面臨長痘痘的困擾！為了力抗惱人的痘痘，網路也有不少關於抗痘的迷思，這次妞編輯特別整理出8個最常見的抗痘迷思，到底對還錯，邀請台灣台安醫院皮膚科主任曾德朋醫生來一一解答。

長痘痘真的不是青春期專利啊！不想要色素沈澱、留下痘疤，皮膚科醫生說的話真的要認真聽！

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迷思1：貼痘痘貼有助消痘？

長痘痘時很多人會選擇在患部貼痘痘貼，甚至有些人是貼膠布，對此曾德朋醫生回應，痘痘貼的設計用途主要是美觀修飾，像是有上妝需求者，可以讓痘痘變得不那麼明顯。不過，若是發炎中的痘痘，特別是有膿包的狀態，則不建議使用，因為痘痘在封閉濕潤的環境，反而會加速惡化，雖然有些痘痘貼聲稱有抗發炎成分，但也要考慮材質問題，有些痘痘貼的材質黏性太強，撕除時反而會造成傷口破裂。如果是擠完痘痘，怕開放性傷口接觸外在細菌，或是會忍不住用手碰觸，在貼痘痘前，記得一定要先擦藥膏，貼的時間也不宜太長。

迷思2：請美容師清粉刺比較好？

以皮膚科醫生的立場，基本上都不建議大家自行擠粉刺、痘痘，因為長痘痘問題其實不大，色素沈澱及留疤才是最棘手的問題。若美容師力道沒拿捏好，很容易會讓痘痘發炎更嚴重，甚至留下永久凹疤。如果真的有習慣性到美容院清粉刺做臉的消費者，一定要慎選有受過訓練的專業美容師，也要考量環境是否衛生、使用的美容工具是否有徹底消毒滅菌，這裡指的消毒，可不是只用酒精棉片擦過就好，得要像醫療院所透過壓力鍋進行高溫消毒，才能真的達到滅菌消毒功效。

迷思3：長痘痘時就不要再擦防曬？

很多人把長痘痘的原因只歸咎於肌膚太油，因此會抗拒再額外塗擦保養品，特別是大家對防曬都有悶黏的刻板印象，索性就乾脆不防曬。對此，曾德朋醫生表示，紫外線也會加劇痘痘發炎的狀況，長痘痘時還是要重視防曬，可以挑選質地比較清爽的劑型，如果沒特別需求，基本上不需要使用具防水、抗汗性的防曬，或是透過物理性遮蔽防曬像是撐傘、戴帽子，還有一點非常重要，如果有擦防曬，回家後一定要徹底清潔，避免毛孔堵塞。

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迷思4：長痘痘時應該勤去角質？

以皮膚正常的代謝機制，角質每28～35天就會更新，站在皮膚科醫生的立場，護角質比去角質更重要，非常不建議大家使用含顆粒的去角質商品，因為每個人的肌膚耐受性不同，洗臉時使用的力道也不同，顆粒在肌膚上磨擦，很容易會造成受損，特別是臉上有發炎型的痘痘，千萬千萬別這樣做。如果你是屬於角質代謝很慢，出油又很旺盛者，可以選擇到合格醫療院所由醫生評估，透過進行酸類換膚，或是HydraFacial水飛梭療程，幫助代謝老廢角質。

迷思5：擠完痘痘後可以擦曼秀雷敦小護士藥膏？

曼秀雷敦小護士藥膏雖然有添加消炎成分，擠痘痘後擦屬於一種救急的方法，但曾德朋醫生建議正確的處理方式還是要擦點抗生素藥膏，更呼籲大家，還是不要自行亂擠痘痘，除非是已經非常成熟，膿頭呈現白色一壓就會破掉的那種，就可以使用消毒過的美容工具輕壓擠出，或是直接擦藥膏讓它自行代謝掉。

迷思6：擦酸有助抗痘多擦無害？

絕對不是這樣的！正常的肌膚角質代謝沒那麼快，居家使用的酸類保養品，雖然濃度不高，但還是具有代謝作用，並不建議天天使用。皮膚是變動性的，每天都可能會有不同的狀況，有可能當天肌膚較為敏感，這時候就要暫停使用酸類產品，否則反而造成刺激。居家煥膚類的產品，多會建議用來改善粉刺問題，若是已經發炎型的痘痘，建議還是到醫療院所，由專業的皮膚科醫生診斷評估，看是否需要搭配醫療型酸類換膚療程。

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迷思7：痘痘藥是抗生素最好不要吃？

痘痘的治療絕對不是單一方式就能搞定，不同的痘痘問題，都有其對應的治療方案，還是需要由專業的皮膚科醫生進行診斷。皮膚科醫生開立的用藥有很多種，像是抗生素主要用來平衡肌膚菌落，若患者回去後沒有按照天數、份量吃完，反而會造成腸胃菌落的失衡，出現像是拉肚子等副作用，對於痘痘治療的效果也會大打折扣。曾德朋醫生提醒，大家還是要按照醫囑服藥，不要擅自停藥，此外，雖然現在藥局購買藥物便利，但每次長痘痘的狀況都不太一樣，非常不建議大家自行購買藥物服用。

迷思8：打痘痘針會造成肌膚凹疤？

不同的痘痘類型都有對應的治療方案，通常會需要施打痘痘針的情形，多是用於治療囊腫型痘痘，這種沒有開口，悶在肌膚深層的痘痘，壓下去會痛，膚表看起來紅腫，只單靠塗擦藥品或保養品，效果非常有限，多會建議施打痘痘針再搭配口服藥。

曾德朋醫生提醒，哪些痘痘適合打，哪些不適合，這都會影響施打後的效果，一定要尋求專業皮膚科醫生評斷，痘痘針的主要成份為類固醇，能幫助腫痘快速消炎，這類型的痘痘生長在真皮層深處，本來就比一般的痘痘更容易產生凹疤、色素沈澱，而醫生施打的手法及劑量拿捏也有影響，若施打劑量過高，也會造成組織凹陷，不過通常在3～6個月後就會逐漸回復。放任囊腫型硬痘不及時治療，反而才會造成凹疤變更嚴重的情形。

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