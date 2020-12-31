陰唇並不一定對稱？陰部外貌人人獨一無二　私處原來有5種形狀

相信不少女性曾疑惑過，自己的陰道跟是否和其他人長得一樣？其實，陰部和陰道有各種大小和顏色，就連形狀也都不同！此篇文章為你頗析關於陰道及陰部的大小事，一次解決你對於陰道的所有疑惑。 文：陳靜筠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

陰道與外陰的構造

每個人的陰道形狀和特色都獨一無二。有些人的陰道是小橢圓形、有些人的則可能是管狀，或者形狀較大。因此，幾乎所有人的陰道都不太一樣，但不代表著你的陰道有任何異常。

陰道是一個富有彈性的器官，約八公分長，直接連接到子宮。陰道內還有柔軟的黏膜，能分泌潤滑液，在性交時，陰道也是接受陰莖進入的地方。生產時，極富彈性的陰道會擴張開來，成為嬰兒的產道。此外，生理期時，經血也是從陰道排出的。

外陰部（Vulva）包括了陰道口、陰唇（Labia）和位於陰道上部的陰蒂（Clitoris），而每位女性的陰唇外觀都不同，但對健康沒有影響，只有在少數的情況下，陰唇過大會讓女性坐著時感到不適；而大家常聽見的處女膜（Hymen）則是一層覆蓋住陰道開口的膜，會因為身體活動或性交而撕裂。

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陰道和外陰的形狀

陰道外部的形狀會受到陰唇的影響有所不同，主要可分為五種（點圖查看）：

我的陰道、陰唇形狀正常嗎？

陰道和陰唇形狀有無所謂正常之分？答案是沒有統一的標準。事實上，每個人的陰唇都不一樣。約一半的女性小陰唇比大陰唇還要長。根據國際婦產科期刊（International Journal of Obstetrics and Gynaecology） 指出，每個人的陰唇外觀都不一樣，是小陰唇和大陰唇不等長的情況都可能發生。而且，陰道的形狀也很可能左右不對稱，事實上，陰道其實很少長得對稱。因此，若您發現陰唇左右長度不同，您也不需要過於擔心。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：陰道和外陰竟有5種形狀！認識陰道的構造與外型】