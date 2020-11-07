2018年奚夢瑤嫁給賭王之子何猷君成為「千億豪門媳婦」並誕下一子後，來漸漸淡出模特兒圈子。轉戰娛樂圈並參演了不少影視作品和綜藝節目。有眼尖的網友發現，奚夢瑤的外貌一路以來不斷進化，昔日名模「高級臉」竟然變成「網紅臉」？

奚夢瑤嫁給何猷君成為幸福闊太。（Ming奚梦瑶@微博）

奚夢瑤曾是亞洲少數登上「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)台上的模特兒。2009年參加模特兒比賽嶄露頭角，從此踏上模特之路，翌年參加巴黎時裝周，並成為史上首位登上品牌Givenchy全球廣告的亞洲模特，成為「維密天使」後更是名聲大噪，因而成為國際名模。

奚夢瑤《幸福三重奏》中默認整容? 笑言：「臉上花了錢的」

雖然奚夢瑤嫁給何猷君後，似乎在時裝舞台上「減產」不少，但在電視圈上仍可不時見到奚夢瑤與何猷君放閃的身影。近日奚夢瑤與老公何猷君以夫妻檔形式携手參演内地綜藝節目《幸福三重奏》播出，在其中一集中，何猷君夫妻與吳京夫妻一起共進晚餐。大家剛開始是閒聊，談到彼此的戀愛婚姻，奚夢瑤還大方表示自己比何猷君大6歲，現在已經31歲了。吳京妻子謝楠稱讚奚夢瑤長得年輕，絲毫看不出比何猷君大，而奚夢瑤則害羞地捧著臉，差點漏嘴說錯話，轉而頓了一下，留下意味深長的一句：「我這個……臉上花了錢的……」大家對奚夢瑤婉轉又可愛的回應也一時反應不來，尷尬地笑了。何猷君看到老婆奚夢瑤真情流露的「傻大姐」的個性，也不禁捂嘴笑起來。

▼▼▼【奚夢瑤節目中疑默認整容經過】▼▼▼

奚夢瑤一直陷入整容疑雲。（Ming奚梦瑶@微博）

奚夢瑤在鏡頭前敢直說「臉上花了錢的」，確是女明星中少有。奚夢瑤與何猷君走在一起，承受壓力也不少。除了身為「豪門媳婦」要時刻保持光鮮亮麗，奚夢瑤還曾表示擔心在小自己幾歲的何猷君身邊看起來顯老，所以不斷努力保養，拉近「姐弟戀」的距離。

奚夢瑤不斷「網紅化」 高級超模臉消失不見？

回顧奚夢瑤的樣貌，確實與剛出道時的樣子有著明顯分別。奚夢瑤在剛出道時，她的臉型偏方，顴骨位置突出，而且眼睛較為狹長上揚，是充滿個性的「名模高級臉」，甚有傳統東方女性味道。

奚夢瑤昔日與如今樣子對比甚大。（張覺@知乎、Ming奚梦瑶@微博）

然而，現在奚夢瑤的長相變得越來越甜美，臉部線條變得柔和，失去了以往硬朗高級的感覺。過去偏方的臉型漸漸變成瓜子臉，明顯的腮骨如今已經消失不見，下巴也尖了不少。對於奚夢瑤不斷進化的外貌，不少網友批評奚夢瑤的風格變得越來越像「網紅」，反而失去了別具一格的個人特色。

▼▼▼【奚夢瑤昔日樣子「差很大」?】▼▼▼

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▼▼▼【奚夢瑤如今變成「網紅臉」？】▼▼▼

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▼▼▼女星整容上癮難回頭？【同場加映：韓星Jessi認整容失敗像妖怪 女星外貌不斷進化 一整上癮難回頭?】▼▼▼

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全球最受女性歡迎的整容項目

女人天生愛美，所以在美容保養上，可說是下了不少「功夫」，整容也成了普遍不過的事。根據國際美容整形外科學會（ISAPS）結合全球整容手術報告及數據，在2019年發表的一份統計結果顯示，全球整容總次數增加了5.4%，女性繼續比男性接受更多的整形，在整形中佔到87.4%的份額，一共進行了20,330,465次整形。其中填充物注射、隆胸、吸脂和腹部手術也有顯著增長。此外，美國、巴西和墨西哥成為整形次數最多國家的頭三位，可見整形手術愈來愈普遍流行。

全球最受女性歡迎的整容部位，竟不是在臉上？（joeyy_anne/Unsplash）

▼▼▼【全球最受女性歡迎５大整容手術】▼▼▼

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▼▼▼【全球最受女性歡迎5大非手術類醫學美容】▼▼▼

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愛美之心，人皆有之。不同的整容手術也有一定的風險，在進行整形手術前，務必先了解相關風險及併發症，三思而行。若有任何疑問，請先向專業人士及醫生查詢及尋求意見。

▼▼▼【整容手術常見後遺症及風險】▼▼▼

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參考資料：International Society of Aesthetic Plastic Surgery