外表亮眼的人大多擁有「明眸皓齒」這種特質，除了眼睛是心靈之窗之外，牙齒也是影響一個人氣質的關鍵。維持牙齒健康並非易事，許多人貪圖方便，覺得只靠刷牙這個方法就能清潔牙齒，然而要真正做到潔齒清走細菌，光靠刷牙遠遠不夠，還需要養成使用牙線的好習慣！

擁有健康美麗的牙齒能增加自信！（roxannetong@IG）

單靠刷牙清潔牙齒並不足夠！

為什麼要使用牙線？很多人認為刷牙與使用牙線的功能一樣，事實上使用「牙線」與「牙刷」是兩回事，兩者同等重要。一般來說，只用牙刷刷牙只能清走口腔內約25%的口腔細菌！一些口腔內的角落位置或狹窄的牙縫用牙刷很難清潔，食物殘渣往往就會聚集在牙縫或牙刷難以觸及到的地方。時間久了就會堆積牙垢、形成牙菌斑，侵蝕牙齒表面導致蛀牙，嚴重的話更會引發牙齦疾病，誘發齲齒、牙周病等口腔疾病。

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因此，除了每天刷牙之外，配合使用牙線才能真正徹底清潔牙齒，牙線能清除牙刷難以刷到的部位，清走牙菌斑與殘餘食物，保持口腔清潔。

僅靠刷牙是無法前面清潔牙齒的！（Lesly Juarez/Unsplash）

▼▼▼【牙線的3大種類及使用方法】▼▼▼

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誰是露齒笑最美女星?

女星的笑容往往是最迷人的地方，露齒笑更是不少女星上鏡時「必殺技」，因此許多女藝人都十分注重牙齒健康，維持潔白整齊的牙齒，令笑容成為自己的生招牌。美麗外表之下一口美齒功不可沒，更顯明星氣質！每天花些許時間，堅持以正確方法徹底清潔及保養牙齒，就能減少患上牙周病的機會，保持牙齒乾淨健康。就由清潔牙齒的正確一步開始，向擁有女明星般潔白美麗的牙齒的目標進發吧！

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