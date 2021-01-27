減肥｜陳倩揚教整南瓜湯　排毒morning drink謹遵7:3原則減甩25磅

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-01-27 18:00

天氣一冷，很多人便會食慾大振，不知不覺攝取過多卡路里！自創低醣餐單成功減去29磅的陳倩揚，早前分享南瓜海鮮湯食譜，暖身又飽肚，更含豐富優質蛋白質，很多網友試過後都大讚好飲！

陳倩揚自製南瓜湯：亮眼點係薑黃粉

陳倩揚產後體重一度升至130磅，她自創低醣減肥法，以少吃精製澱粉質，多攝取原型蔬果和優質蛋白質為原則，輕鬆做到「飽住瘦」，4個月減去25磅。

陳倩揚的低醣減肥法標榜健康易跟，吸引很多人試行。（陳倩揚 Skye Chan@FB）

不過，近期天氣寒冷，很多人都因此胃口大開，影響減肥進程，陳倩揚便分享一款暖笠笠的南瓜海鮮湯食譜，其中南瓜是低醣、低GI的原型澱粉質，打成濃湯後飽腹感高，加上蝦仁、帶子、青口和豆腐含豐富蛋白質，有助增肌和延長飽腹感！另外陳倩揚表示薑黃粉是這個湯的「亮眼點」，原來薑黃粉含抗氧化成分薑黃素，有助減肥減血脂、降低膽固醇和預防心血管疾病，近年被捧為superfood！

薑黃中的「薑黃素」，營養價值素來備受推崇，抗氧化功效強，亦有助紓緩炎症。（GettyImages）

別看這份食譜步驟多多，其實簡單來說就是把蔬菜類（南瓜、洋蔥、紅椒）炒好再放入攪拌機打勻，然後將將蛋白質類（蝦仁、帶子、青口和豆腐）煮熟加入打勻的濃湯中，最後加適量調味料，一碗暖笠笠又美味的南瓜海鮮湯就完成啦！

南瓜湯的海鮮和調味料可隨自己喜好更改！（陳倩揚 Skye Chan＠你得我得行動組 by Skye）

南瓜海鮮湯食譜（陳倩揚 Skye Chan＠你得我得行動組 by Skye）

排毒減肥morning drink 跟著陳倩揚原則自己做

陳倩揚提倡大家自製蔬果汁morning drink，以取代早餐，達到排毒減脂的效果。

Morning drink主要由蔬菜和水果組成，比例為7:3，並可按喜好加入少量奶類製品或水，以及堅果種子以增加蛋白質含量，即看陳倩揚自製配方和網友分享吧。

+ 6 + 6 + 6

無論是南瓜海鮮湯還是morning drink，都需要用上攪拌機，Kenwood JE680電動搾蔬果及橙汁機擁有大容量的果汁瓶和果肉收集器，更有雙加大生果入口，整個蘋果放進去也沒有問題，適合硬身的蔬果榨汁，例如蘋果、甘筍、紅菜頭等，想健康又輕鬆瘦身的你，不妨投資一部性能好的電動搾蔬果汁機吧！

Kenwood JE680電動搾蔬果及橙汁機

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/27）

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