撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-01-30 14:00

許多女生都有頭髮扁塌的困擾！前少女時代成員Jessica也不例外。每天睡醒頭髮難免又扁又塌，對於頭髮屬於細軟、過直或者容易出油類型的人來說扁塌問題更為嚴重，不但顯得臉大，整個人看上去也毫無精神。韓星Jessica就公開分享了解決扁塌髮根的4個小妙招，立即讓秀髮變得蓬鬆又自然！

Jessica的髮質過直且細軟，容易出現髮根扁塌的情況。（jessica.syj@IG）

Jessica分享4招改善髮根扁塌問題

韓國時尚女神Jessica一直擁有柔順又亮麗的長髮，不過髮質好的她同樣有其他煩惱！Jessica曾在Vlog中分享自己的髮質屬於細軟且過直類型，因此髮根容易出現扁塌的狀況，一遇到潮濕天氣頭髮便會瞬間變成「油笠笠」的油頭而失去仙氣。

為了拯救扁塌頭髮，女神Jessica分享了自己日常用的四個小方法，讓頭髮快速恢復蓬鬆空氣感，髮量看上去更豐盈，臉型看起來也更立體精緻，逃離「髮根扁塌」的魔爪！想要打造出自然感女神秀髮，原來「梳頭方向」是一大關鍵？

Jessica如何解決髮根容易扁塌的問題呢？（jessica.syj@IG）

▼▼▼【Jessica讓髮根維持蓬鬆的4個小妙招，必學「梳頭技巧」公開！】▼▼▼

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拯救扁塌頭髮「救星」 8大蓬鬆噴霧推薦

除了梳頭和吹髮技巧外，解決頭髮扁塌問題的「法寶」就是頭髮蓬鬆噴霧！想要秀髮一整天維持蓬鬆又自然的造型感，可以選擇在髮根位置噴上蓬鬆噴霧，質地清爽不黏膩的噴霧能立即顯現自然蓬鬆度，還有控油效果，讓頭髮細軟又容易出油人士不再擔驚受怕！

頭髮蓬鬆噴霧能解決頭髮扁塌問題，立即見效！（Curology/Unsplash）

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