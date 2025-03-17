春夏香水2025｜8款清爽香氣推薦：Byredo、ISSEY MIYAKE 充滿活力

春夏香水｜香氣，最能低調地展現一個人的氣質、品味以及魅力，尤其在舉手投足間更能讓你散發出迷人氣息，所以不論是在約會、與友人聚會還是上班時，不妨為自己噴上一點不同的香氣吧！而踏入春夏季，就最適合換上清爽的海洋調、浪漫的花香調、甜美的果香或是淡雅的茶香調香水，這次《01女生》就為大家集合了8款適合於春夏季使用的香水，一起來為自己挑選一款吧！



28大難以抗拒香氣 1步選出全日持香香水、約會必備香氣

春夏香水推薦1. Diptyque Do Son（杜桑）淡香水 100ml HK$1,320

Diptyque 「Do Son 杜桑淡香水」靈感來自創始人之一Yves Coueslant的童年回憶，當中沁人心脾的晚香玉香氣息中，更是他母親最鍾愛的花卉。香水以溫潤的晚香玉為主調，與前調的橙花、玫瑰、鶯尾花前調和諧交融﹐再以海洋香調襯托，最後帶出細膩的麝香作結尾，久久留有餘韻。

春夏香水推薦1. Diptyque Do Son（杜桑）淡香水 100ml HK$1,320（品牌提供）

春夏香水推薦2. Aesop 詠香水 50ml HK$1,500

Aesop 的詠香水突破傳統框架，以璀燦明亮的柑橘氣息為前調揭開序幕，伴隨著綠意辛香的小荳蔻、粉紅胡椒，與羅馬洋甘菊交織於一起，為接下來的馥郁花香巧妙鋪陳。在隨著時間推演，漸漸轉化為深邃迷人的花香中調，白木蘭葉的草本層次，點綴著天竺葵的芬芳。最後是層次豐富的森林木質調，由檀香、香附子之心、雪松木之心為基底。詠香水特別選用「白木蘭葉」，不同於常見的花瓣氣息，為整體香氣注入細膩、帶有亮度的層次感，顛覆大家對花香調的既定印象。

春夏香水推薦2. Aesop 詠香水 50ml HK$1,500（品牌提供）

春夏香水推薦3. Byredo Blanche Absolu de Parfum 100ml HK$2,660

Byredo 的Blanche Absolu de Parfum，是以品牌經典的Blanche淡香精重新詮釋，同樣有著無瑕、床單的柔軟和恬靜的清新舒服感覺。香水以濃郁的醛香主調貫徹始終，而微辛的黑胡椒及尾韻的麝香隨著時間愈趨濃烈，卻會溫柔地輕撫著細膩的花香，最終透過琥珀和木質調的沉隱映照如肌膚相貼的暖息，讓餘溫留下親暱的印記。

春夏香水推薦3. Byredo Blanche Absolu de Parfum 100ml HK$2,660（品牌提供）

春夏香水推薦4. ISSEY MIYAKE Parfums L’Eau d’Issey Intense淡香精 HK$1,360 100ml

海洋調的香水非常適合陽光明媚的夏天。ISSEY MIYAKE Parfums所推出的L’Eau d’Issey Intense淡香精，是調香師Amandine Clerc-Marie 從大洋海神草的獨特調性汲取靈感，將水生、草本與花卉香氣交織，打造出層次豐富、充滿生機的全新氣息。接著以依蘭依蘭精華與大馬士革玫瑰的純香，增添深度與層次感，最後再由100%天然的香草包覆，綻放出溫暖而感性的尾韻。

春夏香水推薦4. ISSEY MIYAKE Parfums L’Eau d’Issey Intense淡香精 HK$1,360 100ml（品牌提供）

春夏香水推薦5. narciso rodriguez for her intense 淡香精 100ml HK$1,380

narciso rodriguez for her intense 淡香精，以桃子和卡拉布里亞的佛手柑作為前調，這些香調與一束太陽般的白花相得益彰，並融入曼珠沙華香調，綻放出誘人的中調香氣。將品牌標誌性的for her麝香香調重新詮釋，並強化了系列標誌性的核心香氣，使for her的精髓得以更強烈地展現，中調逐漸演變為獨特的尾調，溫暖的香草、清新的香根草與苔蘚香調交纏成迷人的琥珀木香，蘊含著無與倫比的深邃之美。

春夏香水推薦5. narciso rodriguez for her intense 淡香精 100ml HK$1,380（品牌提供）

春夏香水推薦6. Serge Lutens Le Perce-vent 馴風人 100ml HK$1,850

Serge Lutens Le Perce-vent是品牌人氣Collection noire黑色禮服系列中唯一的麝香香水，主要香調是麝香、鼠尾草以及白琥珀，香氣細膩優雅。香水當中麝香氣息猶如夜空中閃爍的星辰，綻放着令人安心的光芒。於每一次噴灑，彷彿是對靈魂深處的輕撫，喚醒那久違的希望與寧靜，帶領我們回歸自我。

春夏香水推薦6. Serge Lutens Le Perce-vent 馴風人 100ml HK$1,850（品牌提供）

春夏香水推薦7. Maison Francis Kurkdjian Petit Matin（朝曦）淡香精 70ml HK$1,780

Maison Francis Kurkdjian的Petit Matin淡香精，是一款散發出陣陣清新的氛圍的香水，能讓人明媚地展開新的一天。這款明亮澄澈的淡香精以橙花、香櫞草和薰衣草精油為主要前調，搭配著粉質甜美的山楂花香調作為核心，並融入降龍涎香醚（Ambroxan）的麝香調，以突顯出尊貴的基調，也使一股純粹的幸福感自然而然地湧現。

春夏香水推薦7. Maison Francis Kurkdjian Petit Matin（朝曦）淡香精 70ml HK$1,780（IG@maisonfranciskurkdjian）

春夏香水推薦8. Penhaligon’s THE OMNISCIENT MR THOMPSON 75ml HK$2,470

Penhaligon’s 的獸首肖像系列香水，猶如一部描寫英國貴族生活的香水小說。其中THE OMNISCIENT MR THOMPSON以神秘豪邸管家的靈感，它的香氣注入了柔和卻閃耀無比的香料，以開啟了這款香水的迷人之路。在滿佈華麗鳶尾花粉的上癮小徑﹐帶領大家輕躺浸潤在如天鵝絨般細緻柔軟的芝麻牛奶裡，馥郁且甜美的香草豆莢則微妙地揭示了它令人著迷的性感多情。