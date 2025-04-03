香氛沐浴露推薦｜7大全日散發自然體香：SABON清新芬芳 Aesop滋潤

【沐浴露推薦｜持香度高】即將踏入夏季，又可以盡情玩各種戶外活動，但同時擔心會惱人汗味的話，以選擇帶有香氣的沐浴露。持香度高的沐浴產品，不僅可以洗去一身疲憊，更有著放鬆身心的效果，今個夏季不妨可以入手帶有香氣的沐浴產品，為自己轉換明媚心情！這次《01女生》為大家精選了不同質感的沐浴產品﹐都是有著清新迷人香氣，而且是滋潤度高的，特別適合夏季使用。



沐浴露推薦1. SABON 春悅百香園柔膚滋養沐浴油 500ml HK$340

SABON沐浴油糅合四大天然護膚油包括可可巴油、牛油果油、小麥胚芽油及橄欖油，有著幼滑舒緩的泡沫，可細緻地潔淨肌膚，使全身肌膚回復絲滑保濕，帶來軟嫩的觸感。而且沐浴油有著迷人浪漫的香氣，初調是果汁充沛的柔和大黃香氣，伴隨著新鮮採摘的鼠尾草綠葉芳香；隨後由西柚及香橙的清新香調引領著遊走於柑橘樹下，最後由舒心的麝香調和木調，讓人猶如沉浸於春日美麗花園。

沐浴露推薦1. SABON 春悅百香園柔膚滋養沐浴油 500ml HK$340（品牌提供）

沐浴露推薦2. Aesop 厄勒俄斯滋潤身體潔膚露 500ml HK$417

Aesop的厄勒俄斯滋潤身體潔膚露，具奶油般的獨特乳霜質地，一搓即有細緻的綿密泡沫，提供舒緩潔淨效果，沐浴後肌膚回復柔軟、水潤以及猶如煥然一新。此外，潔膚露含豐富的植物萃取精油，像是雪松、廣藿香和丁香，可交織出木質、辛香、草本的迷人香氣，使得身體肌膚和沐浴空間縈繞美好芬芳。

沐浴露推薦2. Aesop 厄勒俄斯滋潤身體潔膚露 500ml HK$417（品牌提供）

沐浴露推薦3. BVLGARI 大吉嶺茶香沐浴露 300ml HK$470

想要尋找較中性的香氣，不妨考慮BVLGARI的大吉嶺茶香沐浴露。此款沐浴露靈感源自品牌Pour Homme男士淡香水的標誌性氣息，蘊含大吉嶺茶香調，癒創木精華和麝香，帶來清新宜人的感受，同時輕柔呵護並潔淨肌膚。

沐浴露推薦3. BVLGARI 大吉嶺茶香沐浴露 300ml HK$470（品牌提供）

沐浴露推薦4. Chloé SCENTED SHOWER GEL芳香沐浴露 - Cedrus 300ml HK$430

Chloé的SCENTED SHOWER GEL芳香沐浴露，由瓶身到沐浴露都猶如香水般。沐浴露瓶身設計就是取材自精緻的 Atelier des Fleurs 香氛瓶，並以如陽光散射的百褶紋點綴，完美襯托瓶內的芳香沐浴露。沐浴露更是以純素配方，加水後能即時產生豐盈細膩的泡沫，溫和清潔肌膚。系列中的Cedrus香氣，揉合了珍貴雪松木、香根草和檀香的深邃木香，與清新明亮的麝香和柑橘香調細膩交融，是一種極致輕柔靈動的芳醇香氣。

沐浴露推薦4. Chloé SCENTED SHOWER GEL芳香沐浴露 - Cedrus 300ml HK$430（品牌提供）

沐浴露推薦5. L’OCCITANE 杏仁沐浴油 500ml HK$375

L’OCCITANE的杏仁沐浴油，配方揉合了甜杏仁的強效保濕作用，與水混合後形成細膩泡沫，發揮溫和潔淨及保濕功效，為肌膚補充豐沛水份，讓浴室瀰漫著滿滿的美味杏仁清香，猶如在夏天時置身於普羅旺斯的杏樹果園。

沐浴露推薦5. L’OCCITANE 杏仁沐浴油 500ml HK$375（品牌提供）

沐浴露推薦6. Miss Dior玫瑰沐浴啫喱 175ml HK$470

Miss Dior玫瑰沐浴啫喱富含玫瑰水，能溫和潔淨同時昇華肌膚美態，並散發標誌性Miss Dior芳香，煥發清新感覺。沐浴泡沫的啫喱質感無比舒適，可令肌膚持續水潤，舒緩繃緊不適。

沐浴露推薦6. Miss Dior玫瑰沐浴啫喱 175ml HK$470（圖片來源：Dior官網）

沐浴露推薦7. Miller Harris 晨曦朝露潔膚露 300ml NT$1,110（約HK$260）

Miller Harris的晨曦朝露潔膚露，有著閃耀的佛手柑結合芳香的迷迭香與岩蘭草，並有富含保濕成分維生素E與椰子油萃取的柔滑細緻泡沫，深層潔淨肌膚並帶來柔嫩膚觸，讓大家每時每刻都沉浸於優雅香氣中。