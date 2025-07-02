7月美妝快訊｜打造出夏日清爽妝容：Laura Mercier、YSL七夕彩妝

7月美妝新品清單｜為迎接7月酷暑，除了穿搭上會有新轉換，在日常護膚和妝容上都需有新變化。在護膚上，要注重肌膚清潔、控油、輕盈護膚等，而妝容就要注意持久、定妝、清爽等，色調也會偏向更清新自然。今個月《01女生》為大家集合了多款不容錯過的美妝新品，一同打造出清爽夏日妝容。



7月美妝快訊1. ISSEY MIYAKE Parfums 全新Le Sel d’Issey淡香精 50ml HK$770 7月2日起正式發售

ISSEY MIYAKE Parfums所推出的全新Le Sel d’Issey淡香精，是一款充滿層次的海洋調香水。這款是以褐藻萃取與橡苔為基調，展現海洋的生猛能量。橡苔這一不尋常的原料，源於數千年前自海洋遷徙至陸地的海藻，在嗅覺上展開一道銳利而清新的氣流，與獨特的香調交織出前所未見的衝擊力。而大地的氣息則為這股鹽香注入深沉與感性——乳香、琥珀與雪松木緩緩滲入，使整體香氣更添層次與張力。

7月美妝快訊1. ISSEY MIYAKE Parfums 全新Le Sel d’Issey淡香精 50ml HK$770 7月2日起正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊2. Laura Mercier 柔光立體修容盤 共4色調 HK$370 7月2日起正式發售

Laura Mercier 繼上個月為皇牌底妝系列添加新成員後，今個月再為極致潤色胭脂系列，推出全新柔光立體修容盤。這款新品是以精心配搭的迷人調色盤呈現，一掃於雙頰，即綻放宛如被陽光親吻的柔暖好氣色光澤，打造12小時的立體無瑕柔光妝容。當中的啞緻中性暖色可輕鬆為面頰塑造立體輪廓，而珠光玫瑰色可完美為肌膚添上光澤感。可單獨或搭配使用，混合使用則可提亮同時溫暖膚色，展現出健康亮澤妝效。

7月美妝快訊2. Laura Mercier 柔光立體修容盤 共4色調 HK$370 7月2日起正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊3. YSL BEAUTY 全新「Free To Desire」限量版彩妝系列 7月2日起正式發售

雖然今年七夕是在8月29日，但YSL BEAUTY已率先推出全新「Free To Desire」限量版彩妝系列，讓浪漫氣息提早降臨。共推出4款七夕限量收藏級彩妝珍品，分別是THE INKS 漆亮唇釉，推出了全新限量色調 #442 Cappuccino Kiss 泡沫咖啡及經典色調 #610 Nude Champion蜜桃烏龍；皇牌產品TOUCHE ÉCLAT GLOW-PACT CUSHION 明彩輕透亮肌氣墊粉底 #B10 Porcelain 色調；以及COUTURE MINI CLUTCH 高訂皮革四色眼影盒，內裡是專為七夕打造的新色調組合 #825 Burning Desire。

4款七夕限量彩妝，均換上了浪漫的全新包裝，以金屬玫瑰金配上粉紅色紋理大理石，處處充滿優雅細節，別具收藏價值。

7月美妝快訊3. YSL BEAUTY 全新「Free To Desire」限量版彩妝系列 7月2日起正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊4. fresh 全新紅茶凝時煥活精華 30ml HK$780 7月發售

fresh今個月為人氣紅茶家族增添全新成員，推出全新紅茶凝時煥活精華。產品蘊含破品牌獨家專利的毛里裘斯紅茶萃取 (Mauritius black tea) 為強效成分，發揮媲美視黃醇的護膚功效，同時相對地溫和，不刺激肌膚。此外，還含有高濃度的生物能量分子、海洋巨藻萃取、菸鹼醯胺及神經酰胺NP，可有效改善肌膚彈性、毛孔問題及不均勻膚色，同時做到保濕鎖水，強化肌膚屏障，重現活力美肌。

7月美妝快訊4. fresh 全新紅茶凝時煥活精華 30ml HK$780 7月正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊5. Farmacy Green Clean 卸妝膏 100ml HK$339 7月正式發售

Farmacy一直熱賣的Green Clean 卸妝膏，推出了升級版。這款卸妝膏成份採用植物蠟與農場種植的抗氧化綠色植物，溫和不刺激。卸妝膏質地絲滑輕柔更易推開，卸妝力更強，頑固彩妝都可輕鬆卸除。使用後不僅潔淨清爽，肌膚也保持柔嫩水潤，倍感舒適。