Jisoo 現身香港展現甜美優雅氣質！5個日常習慣養出韓國巔峰神顏

【BLACKPINK Jisoo演唱會｜Jisoo護膚】BLACKPINK成員Jisoo 昨日（21/5）驚喜現身香港，出席為Dior 創意總監Jonathan Anderson全新系列，進駐中環置地廣場。期間限定店的活動。 Jisoo 以深灰色優雅連身裙造型亮相，配上甜美髮型，展現出浪漫少女氣息。於每個鏡頭下，Jisoo 狀態和顏值都是極佳，也讓人羨慕她的好質。



Jisoo驚喜現身香港（Getty Images）

Jisoo 於演唱會中落力唱跳 即便大汗淋漓仍狀態完美

BLACKPINK《DEADLINE》世界巡迴演唱會於去年10月，去到台灣高雄世運開唱，並圓滿落幕。一連兩日的演唱會，BLACKPINK4個成員都帶來精彩演出，相當火熱。而她們狀態和造型亦是引來相當多的關注，而作為團體的「門面擔當」Jisoo，也憑著讓人移不開視線的舞台造型，以及即使唱跳後大汗淋漓仍然完美的妝容。除了妝容細節處理外，與Jisoo日常生活習慣和護膚方式也有關，一起來看看吧！

Jisoo憑著完美的舞台造型，以及即使唱跳後大汗淋漓仍然完美的妝容，讓人移不開視線（IG@sooyaaa__）

Jisoo與Zayn合作推出單曲〈EYES CLOSED〉

在《DEADLINE》世界巡迴演唱會高雄站前，BLACKPINK成員Jisoo驚喜宣布與前一世代One Direction成員 Zayn Malik，攜手推出全新單曲〈EYES CLOSED〉，已於2025年10月10日正式上線，成為二人粉絲近期不斷單曲循環的歌曲。在歌曲〈EYES CLOSED〉上線前，Jisoo在社交平台Instagram率先預告合作，當時光是曝光一小段合唱，就隨即登上全球各個社交平台熱搜。Jisoo於新歌MV中的最新造型，也相當驚艷，展現出她多變的魅力。

Jisoo護膚習慣1. 注重保濕

Jisoo曾在韓國美妝節目《Get It Beauty》上，分享自己屬於乾性皮膚，因此特別注重為肌膚保濕，而她很喜歡以敷面膜方式，為肌膚迅速補充水分。她提到有時會一天敷2次，甚至試過最高紀錄一天敷3次，務求讓肌膚保持最佳狀態。除了敷面敷，她認為勤喝水也很重要，每天至少喝八杯水，讓肌膚水潤狀態是從內到外，避免乾燥細紋的出現。

Jisoo曾在韓國美妝節目《Get It Beauty》上，分享自己屬於乾性皮膚，因此特別注重為肌膚保濕（IG@sooyaaa__）

Jisoo護膚習慣2. 夜間修護

除了早晚護膚外，Jisoo還會把握熟睡間的夜間修護黃金時間，她會在睡前塗上潤唇膏或睡眠面膜，讓唇部和面部肌膚得到更好的修護和滋潤。

Jisoo喜歡使用有色潤唇膏（IG@sooyaaa__）

Jisoo護膚習慣3. 唇部護理

唇部也是Jisoo很注重的護理部位，日常會隨身攜帶潤唇膏，以便隨時補塗，避免出現細紋或暗沉現象。而在唇膏方面，從Jisoo日常分享中可見，她很喜歡有色潤唇膏或是帶有滋養成分的唇膏，這樣不僅有效滋潤雙唇、防止乾燥和脫皮，同時為雙唇增添自然色彩，看起來更健康和有氣色。

Jisoo護膚習慣4. 徹底卸妝

由於舞台上或是日常拍攝需要，妝容都會較複雜或濃厚，Jisoo很注重面部卸妝和潔面步驟，更是曾提到無論工作多忙碌，也會堅持徹底卸妝。她喜歡使用卸妝油或卸妝膏，會較溫和且不易拉扯肌膚，同時有效溶解彩妝，而且滋潤度也更高。

Jisoo於日常生活中更喜歡淡妝（IG@sooyaaa__）

Jisoo護膚習慣5. 日常只化簡單妝容

除了工作需要，Jisoo於日常生活中更喜歡淡妝，這樣不僅更能展現她原生的精緻五官，還能減少肌膚負擔。從Jisoo日常妝容中唇可見，她更注重妝前的打底保濕、底妝偏向輕薄、自然眉型以及粉嫩唇色，這樣的妝容大大程度展現她的自然美，同時讓肌膚好好休息。