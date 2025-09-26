柑橘木質調香水成新潮流、中性時尚必備！造型師教你四季穿搭教學

香水與穿搭從來密不可分，香氣早已成為日常穿搭造型的一部分。近年隨着中性時尚（Gender-neutral）潮流興起，愈來愈多人愛上中性香氣，而當中最受歡迎的，莫過於柑橘木質調香水。到底柑橘木質調香水有何獨特魅力？適合所有人、所有場合嗎？「01女生」特別邀請倫敦紐約認證造型師Tiff Chan，和大家揭開柑橘木質調香水深受歡迎的秘密，更會分享搭配柑橘木調香水的四季穿搭技巧。



柑橘木質調香水到底在紅甚麼？

近年吹起中性時尚（Gender-neutral）風潮，而柑橘木質調香水正好體現這種「剛柔並重」的平衡美學，亦是中性時尚的最佳配搭。柑橘香的清新活力與木質香的溫暖沉穩，兩者融合後的香氣極為搭配，營造出舒適和諧、自然率性的感覺。

柑橘木質調香水常見香材

法式調香講究層次感，而柑橘木質調香水正是透過多樣香材來與營造富有層次的故事感，常見材料包括：

柑橘類：充滿清新綠意的檸檬、佛手柑、苦橙葉等。現時流行以「香調調配」方法將其他原料混合，模擬出烘烤（Roasted）的氣味，為柑橘類香材注入溫暖、焦糖化效果。

木質類：雪松、香根草、檀香等，同時加入辛香料、樹脂來營造深度及增加層次，令香氣更為豐富。

柑橘木質調香水適合你嗎？

柑橘木質調香水融合果香的清新和木質的穩重，是長青、不易出錯的香水風格。Tiff亦建議揀選柑橘木質調香水時，不妨考慮個人風格及場合：「在法式香氣世界，香水是表達自我的方式，柑橘木質調雖百搭，但它更適合追求低調舒適、不喜歡過甜或濃烈香水的人。在場合考慮上，亦是相對安全穩妥的選擇，適用於各種場合，特別是日常通勤。」

搭配柑橘木質香調的四季穿搭建議

柑橘木質調香水不僅是中性時尚的必備，更是四季百搭的香氛選擇。無論偏好哪種穿搭風格，都能透過這種平衡香氣，低調展現出獨特的個人魅力。

春季：隨性Boyish - Oversized牛仔褸，內搭米色背心，下身配搭高腰牛仔褲，加上柑橘木質調香水的清新氣息，正好呼應春日的柔和。

夏季：一件簡約的白色T恤外穿吊帶裙，或明亮色上衣配短褲，搭配草編鞋。柑橘香調能中和盛夏的悶熱，木質香增添整體的層次感。

秋季：穿上大地色、寬鬆剪裁的針織衫加上柔軟長裙，配中長襪及平底穆勒鞋，營造慵懶鬆弛感，增添一份沉穩溫暖的柑橘木質香調，與秋天的氛圍完美融合。

冬季：厚針織上衣，搭配海軍藍、黑色或灰色大褸，配修身長褲及短靴，木質香氣與冬日服飾互相呼應同時，柑橘香亦可為深色調造型注入一絲活力。