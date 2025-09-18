木質調是甚麼？品味師解構木質調香水：香材/使用建議/疊香技巧

【木質調香水/疊香技巧】香水調性通常分為七大類，包括清新調、花香調、東方調、木質調、柑苔調、馥奇調和果香調。 各香調各有追捧者，今次就向品味師 Mathieu Chan請教，分享最具代表性的木質調的常見成分、混搭技巧以及使用場合建議，讓大家可以體會木質調香水的不同魅力。



木質調是甚麼？

作為最代表性的香調之一，木本香調散發大地氣息、 自然草本芳香，通常帶出一種自信而沉穩的氣質，不需多言，已令人印象深刻。相比起果香類的香調，它更具持久性，不會輕易隨時間消散，反而會慢慢滲透，留下深刻而悠長的餘韻，具備雋永細膩馥濃香氣。

木本香調不只是香氣，更像是一種態度。 品味師 Mathieu Chan

木質調香水是什麼味道？

提起香水，不少人會有所誤會以為香調是一成不變或類似的，其實香味源自當中的香材，它們混合後所產生的香調變化。而木系香調擁有無窮變化，每一種木材都賦予香水獨特個性與情感層次，數到最經常出現的香材，則有檀香和檜木。

檀香（Sandalwood）帶來柔滑而溫潤的質感，像絲絨般包裹肌膚，散發出一種細膩而親密的氣息。它予人安穩、沉靜，彷彿一段低語，在空氣中緩緩流動。

檜木（Hinoki）則截然不同，古老珍稀的神聖木材，清新而純粹，像晨霧中的森林，令人心神放鬆。它不張揚，卻有著療癒的力量，讓人彷彿置身自然之中，呼吸間盡是平靜與舒適。

每一種木質香調都講述一個故事，無論是溫柔、清新，抑或神秘，都能成就一支香水的靈魂所在。 品味師 Mathieu Chan

如何搭配使用木質調香水？

選擇香水時，最重要的是根據當天的心情作出判斷。香氣是一種情感的延伸，能夠反映個人的狀態與氛圍。木質香調因其沉穩與包容的特性，適合四季使用，不論春夏秋冬皆能展現其獨特魅力，例如春夏時可以展現自然清新感覺；秋冬時則增添種溫暖馥郁感覺。

如果想展現其低調而深邃的氣息，或能夠提升整體造型的質感，建議Smart Casual打扮或正式服裝的場合時搭配木質香水，從而展現成熟、自信與品味。

除了單獨使用木質調香水，十分建議大家透過疊加糅合構建成極具巧思的香氛組合，例如選擇翠綠清新的榛果，烘烤橡樹等溫暖基調、又或者帶清新海洋質感的礦物香材、又或者純樸且清爽的草本植物等，讓香氣變得更具層次感，展現個性，從而打造最適合當日心情及形象的時尚配搭。