香水評測｜打造辦公室好心情！編輯部實試4款EDP：Byredo持香最強

【香水推薦/淡香精推薦】近年「氹自己返工」的熱潮愈趨旺盛，由可愛文具、玩偶擺設到各種文創小品都有。到底編輯部如何打造上班好心情？提到大家的上班好物，結果不約而同出現了香水，香氣既可以打造更立體的個人形象，更可以讓心情變得更好，牽動不同的嗅覺回憶與聯想。今次「01女生」編輯部分享了4款不同的淡香精（EDP），品牌包括Liquides Imaginaires、TAMBURINS、Byredo以及Aesop（排名不分先後），一起看看美編們的上班好心情是甚麼，一起看看吧！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的濃烈程度、留香時間、推薦程度與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

今次「01女生」編輯部分享了4款不同的淡香精 EDP (黃寶瑩 攝)

高級編輯 張懿慧：低調中自帶細膩個性

香水與穿搭一樣，都是日常儀式感的一部分。若出門前忘了噴香水，總覺得若有所失。職場中，選擇合適的香水更是一門學問：真正適合自己的香水，應能低調地與體溫、服裝和心情融合，悄然地展現個人風格。

Liquides Imaginaires Roasted Tangerine HK$1650/100 mL(黃寶瑩 攝)

這款香氣對於你而言是.....

清新醒神的香氣，最適合在緊湊的工作日使用！ 高級編輯 張懿慧

高級編輯 張懿慧：低調中自帶細膩個性 (黃寶瑩 攝)

近年果皮香調的香水成為香氛大熱，Roasted Tangerine這款柑橘木調香水，融合了皮革與柑橘的清新，伴隨烤茴香籽與熏香，木質煙燻香調完美呈現雪松木、檀香木與橡木的芳香。既可中和盛夏的煩躁悶熱，亦為忙碌工作帶來平靜氛圍。層次豐富又不會過於濃烈張揚，非常適合辦公室穿搭及各種場合。

編輯 李樂瑤：行走式靈魂救贖 創造上班小確幸

作為都市人，作息不規律已是常事，缺乏充足睡眠時碰上工作與生活壓力，十分容易令人心感崩潰！當碰上工作壓力大、煩躁、麻木的時候，這個時候就需要「瞬間冷靜」的舒壓好物。對於筆者而言，香調絕對是一個行走式靈魂救贖，感覺能夠中斷雜亂思緒，為腦袋空出一個烏托邦。

Aesop Rōzu Eau de Parfum HK$1,500/50mL (黃寶瑩 攝)

這款香氣對於你而言是.....

溫暖而踏實，生活夾縫中為你充充電 編輯 李樂瑤

編輯 李樂瑤：行走式靈魂救贖 創造上班小確幸 (黃寶瑩 攝)

異與普遍的花香木調，Rōzu 有種溫柔且堅韌的質感，更具有「內涵」，感覺像是初接觸以為是個懵懂甜女子，實際是個成熟可靠的大姐姐的感覺。

瓶身並沒過多花巧和裝飾，只有簡約、復古的琥珀色玻璃瓶。香調層次豐富，雖然前中調均有玫瑰與花香，但它不同於單純花香的甜美，亦不像濃烈木質香般厚重強烈，尾調以岩蘭草、廣藿香、沒藥交織，花香與微焚燒的辛辣感飄蕩。整體香調配合得相當和諧，特別是當繁忙地鐵間、盛夏中汗臭交織的街道或OT工作瓶頸中，這種溫暖而踏實的香氣都能夠暫時的讓你逃跑，在繁忙生活的夾縫中為心靈充充電。

編輯 朱加曦：猶如置身大自然 療癒舒適的減壓芳香

面對每日繁忙的工作，會透過療癒的香氣紓解壓力，減少心情變得崩緊。早前在韓國買到這款香水，以可愛的蘑菇為造型，配搭型格的黑色皮革和窩釘，營造俐落和時尚的氛圍。

TAMBURINS PERFUME BOTTARI 11mL 78,000韓圜/折合約HK$440 (黃寶瑩 攝)

這款香氣對於你而言是.....

輕撫著沒精打彩的自己，讓人重拾動力 編輯 朱加曦

編輯 朱加曦：猶如置身大自然 療癒舒適的減壓芳香 (黃寶瑩 攝)

香水氣味獨特，帶有濕潤的橡苔氣味，如處於幽暗的森林深處，予人寧靜和沉思的空間。糅合琥珀和麝香，交織出柔和的感覺，輕撫著沒精打彩的自己，讓人重拾動力，輕鬆面對手上的工作。

編輯 許秀麗：剛柔交織的香氣 予人溫柔而有力量的感覺

作為Byredo經典香氣-Blanche淡香精的忠實粉絲，這款Blanche Absolu de Parfum同樣很快就愛上。

Byredo Blanche Absolu de Parfum HK$2,660/100mL (黃寶瑩 攝)

這款香氣對於你而言是.....

「加強版的溫柔」 編輯 許秀麗

編輯 許秀麗：剛柔交織的香氣 予人溫柔而有力量的感覺 (黃寶瑩 攝)

經典重塑的Blanche Absolu，就像是「加強版的溫柔」，以濃郁的醛香主調貫徹始終，保留無瑕、床單的柔軟和恬靜的特性，低調不張揚。但隨著微辛的黑胡椒及尾韻的麝香愈趨濃烈，使這份柔軟添上了一份力量與堅韌，與純淨香氣相互交織，帶出溫柔而有力量的感覺。

最後帶出冷琥珀和木質調的沉隱，肌膚微熱的溫度融合，使香氣低調但不單薄。Blanche Absolu整個香氣，隨著時間等變化，都有一種乾淨偽體香感覺，是一款讓人感到舒適柔和的香氣。