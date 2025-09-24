以香水營造專屬「職場學」 調香師分享：上班適宜香氣+這些要避免

在節奏快速的職場中，一抹恰到好處的香氣，不僅是展現個人品味，更有著調整心情的隱藏功效。然而，該如何選擇適合的香氣，才能在需要時幫助自己保持專注和緩解緊繃壓力，同時避免影響他人呢？這次「01女生」特別邀請Flowerhood Studio 調香師 Genie，從專業角度為女生們解答關於職場香水的疑問，一同營造個人專屬的「香水職場學」。



適合職場使用的香氣

從前言提到，恰到好處的香氣有著調整心情的隱藏功效，對於工作忙碌又壓力大的上班族來說是好幫手。調香師 Genie提到想做到真正效果，如幫助專注及減壓等，天然植物精油才能做到，而合成香料所製作的香水，只是因為喜歡那種味道而感到舒緩，所以心理影響可能較多。

大家在選擇香水時，可以注意一下香水成分。此外，Genie分享了一些適合職場使用的香氣：

提升專注力：

迷选香：能增強記憶力、提高警覺性並促進認知表現，它刺激性氣味能軀散疲憊感。

薄荷：當感到精神渙散、昏昏欲睡時，薄荷的清涼感能瞬間刺激大腦，讓你頭腦清晰。

檸檬、葡萄油、佛手柑：陽光般的氣味，能提振情緒創造一個正面且愉悅的氣氛，讓人更容易進入專注狀態。

雪松：木質調的精油給人穩定、扎根的感覺，有助於沉澱浮躁的心情，非常適合需要長時間深度思考的工作。



真正薰衣草的香氣有溫和地鎮静及緩和焦慮感功效（freepik）

舒緩疲憊與壓力：

真正薰衣草：它能溫和地鎮静、緩和焦慮感，對於因壓力導致的繃緊、失眠非常有效。

羅馬洋甘菊：氣味溫和，能深度安撫極度敏感，易怒的神經系統。

檀香：味道沉穩且持久，幫助沉澱思緒及找到內心的平靜與力量。



辦公室香氣禮儀：避免使用太濃烈及太甜的香水（freepik）

辦公室香氣禮儀：這些地雷要避免

在辦公室中同事眾多，在選擇上班時使用的香水，要注意選擇，避免引人他人不適或留下壞印象。Genie提醒在工作時不宜使用太濃烈及太甜的香水。香水本身就是形象的一部分，例如上班需要穿得比較莊重，那就配合味道較温和及低調的香水。

此外，也要留意的就是不要噴得太「重手」，因為嗅覺會因為長時間而適應了自己身上的香氣，但其他人聞下去時味道已太重，我們可以每次在身體上噴三、四下，覺得沒有香氣時再補噴。

給香水新手的第一步建議：可從常見的香氣開始試聞（freepik）

給香水新手的第一步建議

對於剛開始探索香水的新手，Genie提到香味是非常個人的喜好，初接觸的話可以留意一下自己喜歡那類型的香水？可從常見的香氣開始試聞，例如：花香、果香、木香等，聞到喜歡的香味時試試閉上眼睛，用感覺去體會。另外，也可以参考每隻香水有什麽前、中、後調的成分，是如何拼凑出不同的香氣效果。