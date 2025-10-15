保濕精華實試｜編輯4款秋冬愛用護膚：SHISEIDO、Wellage保濕力強

【保濕精華｜美編實試】踏入秋季，空氣濕度降低，肌膚水分也隨之變得容易流失。所以是時候要換上更滋潤的保濕產品，為肌膚加強保濕和鎖水，以對抗氣候變化。「01女生」4位編輯最近也換了適合秋冬使用的保濕精華，分別是AP BEAUTY、SHISEIDO、SUQQU以及Wellage，今次與大家分享用後感，在入手時候可以參考一下。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的保濕程度、黏膩程度、推薦程度與價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

高級編輯 張懿慧：不能沒有的護膚恩物

高級編輯 張懿慧：不能沒有的護膚恩物

高級編輯 張懿慧：不能沒有的護膚恩物（陳葦慈 攝）

踏入轉季天氣，肌膚容易變得乾燥、妝容不服貼。幸好早前到韓國旅遊，留意到當地化妝師為筆者上妝前曾用這支保濕精華打底，結果一試愛上！

Wellage 100%純透明質酸保濕安瓶精華（陳葦慈 攝）

質地清爽不黏膩，不僅高效補水，讓肌膚快速吸收，妝前使用亦能大大提升底妝貼服度及持久度。值得一提的是，曾嘗試配合美容儀使用，感覺能即時令肌膚瞬間變得平滑彈潤，性價比高！

編輯 許秀麗：護膚功效全面 同時應對多個肌膚需求

編輯 許秀麗：護膚功效全面 同時應對多個肌膚需求

SHISEIDO ULTIMUNE Power Infusing Serum（陳葦慈 攝）

在挑選精華時，筆者更偏好選擇功效全面的，務求一瓶即可解決多個肌膚需求。SHISEIDO這款精華的主要成分除了有山茶花精萃外，還蘊含珍貴洛神花精華、日本十藥精華及靈芝精華，提升肌膚免疫力，促進膠原新生，可對抗多個肌膚老化問題，同時保濕鎖水力強。

SHISEIDO ULTIMUNE Power Infusing Serum（陳葦慈 攝）

這款精華質感滋潤但不黏膩，且易推出和吸收快，用後肌膚即時變得水潤細緻。在持續使用2星期後，亮澤度明顯提升。尤其在熬夜後，也不見暗沉感，上妝依然也貼服。

編輯 李樂瑤：妝前打底必備好物

編輯 李樂瑤：妝前打底必備好物

SUQQU 水妍亮采精華 AQUFONS REFINING SERUM（陳葦慈 攝）

相信不少女生的護理習慣是先拍上化妝水，其後才用上精華以及乳液。如果適逢轉季，感覺最近的護理不太吸收的話，不妨試試轉換產品次序，先以精華為皮膚打開吸收管道，提升肌膚吸收力並增強後續護膚效果。

SUQQU 水妍亮采精華 AQUFONS REFINING SERUM 50mL HK$880（陳葦慈 攝）

這款精華質地略稠，看似不應該作為護膚的第一步，但它抹上肌膚後會瞬間化開，無論是妝前打底或晚間護理都同樣合適。全靠當中由綠蟲藻調制而成的高分子保濕成份，能夠讓暗沉肌煥然一新，用上半月就能明顯感受到皮膚回復滋潤與光澤，輕鬆打造清透光采肌！

編輯 朱加曦：醫美級保濕狀態

編輯 朱加曦：醫美級保濕狀態

AP Beauty M.D. 水光充盈三效精華（陳葦慈 攝）

無論在夏天或冬天保濕都同樣重要，為肌膚築起健康防禦。最近嘗試AP Beauty最新推出的精華，結合醫美和護膚科技，讓肌膚提升至醫美級狀態。精華質感水嫩易推而不黏膩，按摩數下已被肌膚吸收，展現出亮澤水光感覺，觸感順滑。而且晚間只需使用兩泵、日間則為一泵，可以使用很多天，非常好用。