爽膚水推介｜36大好用爽膚水保濕收毛孔 抗氧化必備+正確使用方法

爽膚水推薦36款必買！要發揮最大的爽膚水作用和功效，並不能只拍上臉，或倒在化妝棉上抹上臉。不正確使用爽膚水的話，不僅浪費，還會失去原來的爽膚水功效，所以要先暸解清楚正確使用方法，以及為自己挑選出最適合的爽膚水，才能發揮最大功效和作用。

「01女生」為大家集合了36款爽膚水推介，包括提亮膚色爽膚水、舒緩泛紅爽膚水、緊緻毛孔及抗氧化爽膚水！



爽膚水作用及正確使用方法（《女神降臨》劇照）

爽膚水作用及正確使用方法

不少女生都曾經覺得爽膚水，只是有護膚成分的水狀產品，功效不大，就直接跳過塗其它功能性護膚品。但其實爽膚水是很重要的一步，假如是把產品倒在化妝棉上抹在上臉，它能為肌膚再度清潔，以及溫和軟化角質，使肌膚能更好地吸收後續護膚品；假如將爽膚水同樣倒在化妝棉上再濕敷上臉，它能為肌膚補充滿水分及保濕，再因應自身肌質去挑選不同功效的爽膚水，可以使護膚效果加倍。

爽膚水推介 1：高效保濕｜Omorovicza匈牙利皇后醒膚露 HK$666 / 100ml

Omorovicza的皇后水，相信大家都不會陌生。這款清爽噴霧以匈牙利溫泉水為基底，再加入了具有淨化和調理功效的橙花純露、玫瑰純露、鼠尾草純露及有恢復水合作用的蘋果果膠，結合專利研發之『礦泉護膚導入科技（Hydro Mineral Transference )，讓天然礦物質更有效地滲入肌底。使用後，可讓肌底達到淨化、保濕豐盈效果，恢復極佳狀態。

爽膚水推介 1：高效保濕｜Omorovicza匈牙利皇后醒膚露 100ml (www.lookfantastic.com.hk)

爽膚水推介2：鎮靜保濕｜Aesop香芹籽抗氧化活膚爽膚水 HK$315/ 200ml

Aesop的香芹籽抗氧化活膚爽膚水蘊含香芹籽、薰衣草及藍甘菊等天然抗氧化成分。質地輕盈水潤，於冬季及清涼季節使用，可有助縮細毛孔、平衡皮膚及舒緩轉季乾燥不適，讓肌膚調節出最佳狀態，是每日護膚程序中必不可少的好物。

爽膚水推介2：鎮靜保濕｜Aesop香芹籽抗氧化活膚爽膚水200ml (www.lookfantastic.com.hk)

爽膚水推介 3：收縮毛孔｜Perricone MD Rinse Intensive Pore Minimizing Toner HK$294/118ml

Perricone MD 密集毛孔收縮爽膚水，富含α-硫辛酸和專利成分DMAE，溫和去除角質並淨化肌膚，可有效消除潔面後的多餘油脂和殘留物。同時，提供緊緻和保濕功效，減少粗大毛孔的出現，提亮臉部膚色，變得更光滑精緻。

爽膚水推介 3：收縮毛孔｜Perricone MD Rinse Intensive Pore Minimizing Toner (zalora)

爽膚水推介 4：提亮膚色｜Cetaphil 舒特膚透亮抗敏爽膚水 HK$215/ 150ml

如果是想找保濕同時有提亮膚色功效的爽膚水，不妨可以考慮Cetaphil的舒特膚透亮抗敏爽膚水。產品採用不含酒精、香料和Paraben防腐劑的溫和低敏配方，是一款很適合敏感肌使用的爽膚水。抗敏爽膚水糅合了溫和的透亮創新技術和保濕舒敏成份，可提升皮膚水潤度、透亮度和均淨度，去除暗啞，並強化皮膚防禦屏障及改善肌膚質感，回復明亮水潤肌膚。

爽膚水推介4：提亮膚色｜Cetaphil 舒特膚透亮抗敏爽膚水 HK$215/ 150ml（Cetaphil）

爽膚水推介 5：舒緩泛紅｜Avène 溫和爽膚水HK$237/200ml

Avène溫和爽膚水很適合乾性肌和敏感肌的女生使用，產品含豐富的Avène抗敏活泉水的溫和護膚品，具有舒緩防敏作用，使肌膚瞬間感到舒適。而且爽膚水不含酒精和油，更溫和的呵護肌膚。

爽膚水推介5.. Avène 溫和爽膚水 HK$237/200ml（Avène）

爽膚水推介 6：緊緻毛孔｜Caudalie 葡萄籽活性爽膚水「皇后水」HK$395 / 100ml

Caudalie推出的葡萄籽活性爽膚水「皇后水」，注入了100%天然精油，蘊含6種珍貴植物萃取，很適合敏感肌的女生使用。「皇后水」配備噴頭，使用輕輕搖勻，即可噴出微細的精華噴霧，瞬間滲入肌底，達到緊緻毛孔、提升光澤和透亮度、舒緩和鎮靜肌膚不穩的症狀。產品以噴霧形式使用，可更方便隨時隨地為肌膚補充水份。

爽膚水推介6：緊緻毛孔｜Caudalie 葡萄籽活性爽膚水「皇后水」100ml(Caudalie)

爽膚水推介7：提亮膚色｜PIXI亮肌去角質爽膚水 HK$108.95 /100ml

Pixi Beauty 的亮肌去角質爽膚水富含乙醇酸、人參、蘆薈、果糖和蔗糖萃取物等成份，可溫和去除肌膚角質，深層清潔毛孔，顯著減少瑕疵和痘痘。早晚使用，有效鎖住水分，加速細胞更新，讓肌膚煥發由內而外的水潤光澤。

爽膚水推介7：提亮膚色｜PIXI亮肌去角質爽膚水 (www.lookfantastic.com.hk)

爽膚水推介8：提亮膚色｜Yves Rocher 花萃幹細胞再生煥肌水 122ml HK$365

Yves Rocher 的花萃幹細胞再生煥肌水，蘊含植物花蕾蜜及2.5%有果酸（AHA）功效的高濃度天然植物萃取，可以有效提升肌膚光澤感，並溫和更新角質，煥活肌膚狀態，為後續保養做好準備。

爽膚水推介8：提亮膚色｜Yves Rocher 花萃幹細胞再生煥肌水 122ml HK$365（品牌提供）

爽膚水推介9：深層保濕｜RMK W Treatment Lotion 極萃修護保濕液 160ml HK$340

RMK的這款極萃修護保濕液，能夠將水分導入肌膚，直滲透至角質層，同時防止乾燥的美肌油修護化妝水。產品採用結合水性與油性的「雙重保濕力」來滋潤肌膚和調整肌膚狀態，讓肌膚變得飽滿柔軟、有光澤，不會出現因乾燥引起的粗糙感。質地水潤微醇，輕盈零黏膩，並帶有淡雅而清爽舒緩的柑橘花香，倍感舒適。

爽膚水推介9：深層保濕｜RMK W Treatment Lotion 極萃修護保濕液 160ml HK$340（品牌提供）

爽膚水推介10：深層保濕｜SUQQU 水妍亮采露（滋潤型）AQUFONS HYDRATING LOTION ENRICHED 200ml HK$580

SUQQU推出了兩種配方的水妍亮采露，其中滋潤型質地黏稠，可充分滋潤肌膚的高保濕化妝水。這款產品可均衡地組合源於自然的多糖類，實現了水潤舒適和柔和濃密的使用感。此外，當中更添加了乳液成分的乳劑型配方，可賦予肌膚水分，並在形成保濕薄膜，使肌膚長時間保持滋潤。

爽膚水推介10：SUQQU 水妍亮采露（滋潤型）AQUFONS HYDRATING LOTION ENRICHED 200ml HK$580 （品牌提供）

爽膚水推介11：深層保濕｜理膚寶水La Roche-Posay 抗敏舒緩爽膚水 400ml HK$340

由敏感肌護膚品牌理膚寶水La Roche-Posay，所推出的抗敏舒緩爽膚水富含理膚寶水溫泉水，可舒緩皮膚清潔後的不適感。此外產品更添加了2%菸鹼醯胺與甘油等保濕成分，使皮膚更柔軟保濕，能即時減少肌膚繃緊刺痛感。

爽膚水推介11：理膚寶水La Roche-Posay 抗敏舒緩爽膚水 400ml HK$340（La Roche-Posay）

爽膚水推介12：深層保濕｜AHC B5 智慧保濕系列 化妝水 140ml HK$135

AHC B5 智慧保濕系列化妝水，蘊含95%純玻尿酸及含98%純維他命B5，舒緩乾燥敏弱肌，增強肌膚抵禦力。產品更可溫和調理肌膚，舒緩粗糙不適，是專為乾燥，敏感肌設計的化妝水。

爽膚水推介12：AHC B5 智慧保濕系列 化妝水 140ml HK$135（AHC）

爽膚水推介13：深層保濕｜APRIPURE COSMETICS 保濕平衡爽膚水 120ml HK$680

APRIPURE COSMETICS 產品嚴選天然萃取的「罕薩杏油」，全系列産品富含維他命 A、C、E、K、γ-亞麻酸及生育酚，能深層滋養肌膚，抗衰緊緻，修復肌膚屏障。保濕平衡爽膚水有效舒緩肌膚，减少刺激，去除殘留化妝品和污垢。此外，含天然抗氧化劑，爲肌膚提供深層滋養，回歸水嫩膚質。

爽膚水推介13：深層保濕｜APRIPURE COSMETICS 保濕平衡爽膚水 120ml HK$680（品牌提供）

爽膚水推介14：提亮膚色｜La Mer The Tonic醒膚水 HK$970/200ml

La Mer的The Tonic醒膚水具有舒緩和調理功效，令肌膚散發清爽活力，同時保持天然的水油平衡。爽膚水蘊含La Mer專利的Deconstructed Waters電荷水份子及豐富海洋成分，讓肌膚時刻散發淨透的健康氣色。

爽膚水推介14. La Mer The Tonic醒膚水 （La Mer）

爽膚水推介15：舒緩泛紅｜Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 HK$385/200ml

Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水一直備受女生喜愛，塗抹能即使為肌膚補濕，濕敷能舒緩肌膚敏感泛紅﹐回復健康透亮膚色。金盞花爽膚水不含酒精成份，和具收斂效果，成分萃取自金盞花卉及其他天然植物，所以除了能為肌膚保濕、清潔、活化外，還可改善粉刺及舒緩調理肌膚敏感現象，是敏感肌的救星。

爽膚水推介15：舒緩泛紅｜Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 （Kiehl's）

爽膚水推介16：提亮膚色｜HADA LABO 肌研 糀潤白米肌源液 HK$249/110ml

肌研的糀潤白米肌源液具備三大功效，包括：高效滲透保濕、淡化色斑以及天然淡紋，其中鎖水功效更是通過40度高温及20小時實測，證實白糀酵源精華能保持皮膚99%保濕力，比透明質酸和水解膠原蛋白具有更高的保水力！另外，糀潤白米肌源液還有美白提亮和促進代謝延緩衰老的功效，一瓶多效！

爽膚水推介16. HADA LABO 肌研 糀潤白米肌源液 HK$249/110ml（HADA LABO）

爽膚水推介17：深層補水｜su:m37 鎏金溯茫奢護爽膚水 150ml HK$660

su:m37° 所推出的LosecSumma鎏金溯茫系列，採用su:m37°的獨有發酵科技，研發四大核心成分，有效中斷敏感老化循環，短需七天即時修復10大肌膚問題。當中的鎏金溯茫奢護爽膚水，蘊含高度保濕營養，輕柔液狀質地，觸感絲滑無負擔，塗抹方便且賦予肌膚光澤。產品能為肌膚深層補水，回復光滑柔軟，為後續護膚步驟提供更好吸收效果。

爽膚水推介17：深層補水｜su:m37 鎏金溯茫奢護爽膚水 150ml HK$660（品牌提供）

爽膚水推介18：抗氧化｜Jurlique 玫瑰保濕花卉水 50ml HK$260

Jurlique的玫瑰保濕花卉水同樣使用噴頭設計，能均勻噴灑於面部，為肌膚提供持久的水分。玫瑰保濕花卉水包含了品牌自家培植的獨有玫瑰萃取物，能有效修補肌膚屏障功能，恢復活力，具有抗氧化功效。這款爽膚水是所有膚質都適合使用，尤其是肌膚乾燥缺水的女生！

爽膚水推介：抗氧化｜Jurlique 玫瑰保濕花卉水 50ml(Jurlique)

爽膚水推介19：抗氧化｜BIOTHERM 皇牌奇蹟水 125ml HK$840

BIOTHERM的皇牌奇蹟水，是不少輕熟肌女生的最愛，質地清爽，快速滲透，為肌膚猶如築起一層健康的吸收網，同時賦活肌膚細胞，讓肌膚回復年輕活力狀態。而且產品完美配合並提升後續護膚品功效，使護膚效果加倍。

爽膚水推介19：抗氧化｜BIOTHERM 皇牌奇蹟水 （BIOTHERM）

爽膚水推介20：對抗暗瘡｜Odriem Afterglow淨化亮白平衡液 HK$438/150ml

Odriem新推出的Afterglow淨化亮白平衡液，專為為飽受暗瘡困擾的人士而設，產品採用經美國皮膚病學會認可的壬二酸和水楊酸，前者可溶解角質、疏通毛孔，後者則具有良好的抗菌功效，有助去除老化角質，加速細胞再生。此外還蘊含甘油，能為肌膚高效補水，以及由肉桂皮、薑根及地榆根提取所得的活性複合物Sebustop，可有效對抗皮膚油脂分泌過剩的問題，達至淨化、收斂、抗痘和消炎的作用。

爽膚水推介20：對抗暗瘡｜Odriem Afterglow淨化亮白平衡液 HK$438/150ml（Odriem）

爽膚水推介21：對抗暗瘡｜belif 綠色純素力量PHA平衡爽膚水 150ml HK$200

belif的綠色純素力量系列專為敏感性痘痘肌膚而設，以韓國純素認證的潔淨美容配方高效抗炎、抗菌及保濕，全面改善肌膚出油、長痘等肌膚煩惱。其中綠色純素力量PHA平衡爽膚水，沿用品牌獨家Original Formula配方，同時結合從純淨草本植物提取的護理成分，高效鎮靜、抗菌抗炎及保濕，針對護理痘痘肌膚。同時可溫和去除堵塞毛孔的老化角質及皮脂，改善紋理及痘痘問題，打造光滑乾淨的肌膚。

爽膚水推介21：對抗暗瘡｜belif 綠色純素力量PHA平衡爽膚水 150ml HK$200（品牌提供）

爽膚水推介22：舒緩泛紅｜Acaderma「益生元」平衡精華水 HK$319/165ml

Acaderma「益生元」平衡精華水適合乾性、中性、混合性、油性以及敏感肌使用，產品可恢復肌膚表面弱酸性pH值，平整並軟化角質，有二次清潔之用，幫助後續護膚品的吸收。這款精華水可改善表皮益生菌群的生長環境，維持肌膚微生物平衡，達到舒緩保濕，以及緩解因過度清潔導致的肌膚乾燥發紅，同時促進膠原蛋白的形成，讓肌膚保持健康光澤。

爽膚水推介22：舒緩泛紅｜Acaderma「益生元」平衡精華水 （Acaderma）

爽膚水推介23-25：舒緩泛紅｜無印良品MUJI 敏感肌爽膚水 300ml - 清爽/保濕 HK$88；高保濕 HK$98

全新配方敏感肌護膚系列保留使用天然水的特點，增加了多種天然保濕成分製成，包含植物萃取物、敏感肌膚最常缺乏的5種胺基酸和神經醯胺，產品更為親膚及能提升肌膚保濕能力，讓肌膚保持健康水潤。此外，產品更提供不同質感（清爽/保濕/高保濕），大家可以根據膚質需要選擇。

爽膚水推介26：舒緩泛紅｜Santa Maria Novella Acqua di Rose 玫瑰純露 HK$392 / 500ml

Santa Maria Novella的玫瑰純露是使用由十四世紀延續至今的傳統古老配方，萃取自佛羅倫斯山丘的大馬士革玫瑰純露，能滋潤肌膚，達到深度保濕及柔嫩肌膚之效，很適合中性與乾性肌膚使用。而且這款爽膚水，是使用純天然的玫瑰花露，擁用極佳的保濕美白功效，亦能鎮靜曬後肌膚。

爽膚水推介26：舒緩泛紅｜Santa Maria Novella Acqua di Rose 玫瑰純露 HK$392 / 500ml （Santa Maria Novella）

爽膚水推介27：提亮膚色｜innisfree 濟州王櫻亮澤爽膚水 HK$145/200ml

innisfree的濟州王櫻亮澤爽膚水是專為暗啞肌膚而設，除了有美白功效外外，還為肌膚注入水分及鎖住水分，防止水分流失。爽膚水主要成分來自濟州櫻花葉的萃取，有助提亮膚色，質地清爽不黏膩。加上產品價格相宜，高性價比，吸引不少女生不斷回購。

爽膚水推介27. innisfree 濟州王櫻亮澤爽膚水 HK$145/200ml（innisfree）

爽膚水推介28：提亮膚色｜THREE balancing lotion 平衡水凝露 HK$550

THREE的平衡水凝露蘊含99%的天然成分，使用優異的植物純露成分，與肌膚有極高的親合性，敏感肌也能安心使用。平衡水凝露更加入特別成分檄樹果汁，有調理角質及支援防禦機能的功效，為肌膚迅速補充水分，同時控制油脂平衡，回復充滿彈力的透明肌。

爽膚水推介28：提亮膚色｜THREE balancing lotion R 平衡水凝露R HK$550（THREE）

爽膚水推介29：舒緩泛紅｜ Lancôme 溫和保濕水 HK$490/200ml

對於肌膚容易敏感泛紅的女生來說，Lancôme溫和保濕水注入了透明質酸及玫瑰水﹐提供即時滋潤和舒緩肌膚功效，以及8大全方位效能，包括：保濕、光滑、飽滿、舒適、淨化、舒緩、降紅、提亮。而且配方適用於所有膚質，就連敏感肌都可放心使用。

爽膚水推介29. Lancôme 溫和保濕水200ml（Lancôme）

爽膚水推介30：舒緩泛紅｜ORIGINS 靈芝菇菌抗逆健膚精華水 HK$390/200ml

ORIGINS 靈芝菇菌抗逆健膚精華水一直不少敏感肌女生的最愛，尤其新升級配方吸收更快，更有效快速治癒可見的敏感泛紅，並幫助改善暗粒粉刺問題，顯著修復肌膚，同時強化肌膚屏障抵禦環境侵害，讓肌膚看起來更穩定、健康。

爽膚水推介30. ORIGINS 靈芝菇菌抗逆健膚精華水 HK$370/200ml（ORIGINS）

爽膚水推介31：舒緩泛紅｜ALBION 爽膚精萃液 HK$700/330ml

爽膚精萃液是ALBION的皇牌明星產品，具調整肌膚新陳代謝功效，能迅速稳定肌膚狀態，及保持水潤飽滿，解決多個肌膚問題，讓肌膚回復健康透亮。

爽膚水推介31. ALBION 爽膚精萃液 HK$700/330ml（ALBION）

爽膚水推介32：fresh限量霓虹新裝紅茶酵素抗氧精華水 HK$780/150ml

fresh紅茶酵素抗氧精華水堪稱為「保護肌膚的Liquid Gold」，含雙重發酵紅茶酵素的強大抗氧力量，更微細的精華分子深入滲透20多層表皮層，快速吸收並強效修護肌膚，讓肌膚重復光滑亮澤，同時抵抗環境污染引致的侵害！

爽膚水推介32：fresh限量霓虹新裝紅茶酵素抗氧精華水 150ml（fresh）

爽膚水推介33：對抗暗瘡｜Estée Lauder 櫻花微精華活膚原生液 200ml HK$940

打造穩定健康肌膚，是提亮膚色的關鍵之一。Estée Lauder的櫻花微精華活膚原生液可先幫助肌膚鞏固物理及活性生物屏障，同時加入了櫻花酵素提升肌膚剔透度，回復自然透亮好膚色。另外，這款活膚原生液可有效控油、減低毛孔可見度以及減淡暗瘡印，簡直是一瓶多效！

爽膚水推介.Estée Lauder 櫻花微精華活膚原生液 HK$930/200ml（Estée Lauder）

爽膚水推介34：控油｜PHYSIOGEL 積雪草淨膚修護控油爽膚水 200ml HK$179

PHYSIOGEL的積雪草淨膚修護控油爽膚水，採用採用獨特的PEBB CICA™淨膚修護複合物，蘊含了積雪草plus升級配方， 有效幫助調理肌膚油水平衡，改善暗沉，強化肌膚保濕屏障。此外，爽膚水除了可以單獨使用，還可將把爽膚水倒落化妝棉重點擦拭容易生粉刺的位置，如T字位及面頰兩邊，能快速滲透毛孔並淨化98%5毛孔中的污垢及老化角質，讓後續的保養更有感。

爽膚水推介：PHYSIOGEL 積雪草淨膚修護控油爽膚水 200ml HK$179（品牌提供）

爽膚水推介35：修復抗炎｜Farmacy Honey Hydrating Milk Essence HK$299/120ml

Farmacy 的HONEY MILK HYDRATING ESSENCE，蘊含神經醯胺及珍貴的白蜂蜜能夠為肌膚提供強大的修復抗炎效果，同時能讓肌膚浸沒在源源不絕的水份當中，深層滋養肌膚。此外產品還添加了洋甘菊及神經醯胺，能夠重新建立肌膚屏障令肌膚自身防禦力提升，而質地則是如牛奶般的乳滑，可瞬間被肌膚吸收，並加強之後的護膚成分能有效被肌膚吸收。

爽膚水推介35：Farmacy Honey Hydrating Milk Essence HK$299/120ml（品牌提供）

爽膚水推介36：緊緻飽滿｜Dermacept 幹細胞緊緻化妝水 150ml HK$420

Dermacept 的幹細胞緊緻化妝水，採用超微細納米膠囊技術，可做到高效滲透，為角質層深處注滿水份，將激活彈力纖維、彈力蛋白、三重膠原蛋白自生引擎及StemEscalator幹細胞膠原彈力因子注入至肌膚底層，重建肌膚彈力蛋白及膠原蛋白自生能力，達致強韌、提拉、緊緻三維功效，打造從內至外充滿彈力、水潤緊緻的肌膚。

爽膚水推介：緊緻飽滿｜Dermacept 幹細胞緊緻化妝水 150ml HK$420（品牌提供）