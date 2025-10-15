秋冬保濕順序要這樣做！皮膚科醫生解構保濕概念、油性肌同樣需要

【秋冬保濕】隨著秋冬季氣溫下降，天氣轉冷，空氣也變得乾燥，容易加速皮膚水分的蒸發速度，因此需要從內到外加強保濕。這雖然已是老生常談，但一些基本的保濕觀念，大家真的都了解嗎？而經常聽到的保濕成分——玻尿酸，使用方法正確嗎？這次「01女生」邀請到皮膚科專科醫生顏佩欣，與大家解構保濕概念。



使用保濕產品可以先注意補水，後鎖水，可達到最佳的保濕效果（FREEPIK）

先補水，後鎖水

保濕（Moisturizing）的目標是保持肌膚的含水量，而要實現這個目標，離不開「補水」與「鎖水」這兩個關鍵步驟。顏醫生提醒在使用保濕產品可以先注意補水，後鎖水，可達到最佳的保濕效果。

當中的「補水」是指為肌膚補充水分，增加角質層的含水量，通常透過含有吸濕性成分（如玻尿酸、甘油）的產品，將水分從環境或產品中引入皮膚。

而「鎖水」指防止肌膚水分流失，透過形成保護膜或增強肌膚屏障（如使用油脂類成分如角鯊烷、礦物油或神經醯胺），將水分鎖在肌膚內，減少蒸發。

玻尿酸不能只看「濃度」，要考慮整體配方平衡。（FREEPIK）

玻尿酸不能只看「濃度」

許多保濕護膚品都聲稱添加了玻尿酸成分，在大眾印象中也是一種具有極佳的保濕能力的成分。在選擇護膚品時，又是否選擇玻尿酸濃度高的產品，就能獲得更佳的保濕效果？

顏醫生分享指玻尿酸（Hyaluronic Acid）是一種強效吸濕劑，能吸收自身重量數百倍的水分，但效果與濃度、分子大小和配方有關，而非單純「濃度」。

例如，大分子玻尿酸多停留在肌膚表層，形成薄膜來鎖水，防止水分蒸發；而中/小分子玻尿酸能滲透到肌膚表皮層內，達到深層長效補濕的效果。玻尿酸亦要配合乳液或乳霜等含油分的產品來完成鎖水步驟。

因此，不是濃度越高越好，而是要考慮整體配方平衡。

任何膚質都要注意適當保濕（FREEPIK）

油性肌同樣需要注意保濕

在大眾印象中，乾性肌是最需要做好保濕的膚質，油性肌或混合偏油肌的女生則會偏好選擇清爽質地的護膚品。然而，顏醫生提醒油性肌或混合偏油肌雖然皮脂分泌旺盛，但不代表肌膚保濕足夠。

相反水分不足會刺激皮脂腺過度分泌油脂，導致毛孔堵塞或暗瘡問題。因此任何膚質都要注意適當保濕以維持肌膚屏障健康。