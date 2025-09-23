秋冬身體乳液16推薦！$39.9起保濕、美白 Garnier乳霜滋潤48 小時

美白身體乳液、保濕潤膚露推薦！秋冬不只要肌膚保濕，更是美白的好時機，大家可以把握時間將黝黑的身體肌膚、被曬成兩截色的手臂雙腿及黯沉的關節處回復亮白！而市面上不少護膚品牌都有推出有美白或保濕功效的身體乳液，其中不少都大獲好評，這次《01女生》就為大家集合多款好用又高效的身體乳液，幫助大家在秋冬季節將全身肌膚變得柔嫩光滑！



潤膚乳液推薦1. ESPA 優膚三效身體精華液 HK$475/100ml

購買方法：lookfantastic

ESPA身體精華液富含維生素複合物，如維生素 E、維生素 F 和藍薊油等，有助於保護皮膚的保濕屏障，促進持久光滑和柔軟。另外，天然活性物質的混合物可為肌膚提供大量水分，明顯軟化和舒緩肌膚不適。而薑黃則有助於明顯提亮膚色，讓肌膚膚色更加均勻，用後容光煥發。

潤膚乳液推薦2. Garnier維生素 C及芒果身體乳霜 HK$97/380ml

購買方法：lookfantastic

Garnier這款身體乳富含營養成分，當中包括維生素 C 和芒果萃取物。強效配方有助立即吸收，提亮膚色之餘，更可為乾燥肌膚提供強效保濕和調理，長達 48 小時持久滋潤。

潤膚乳液推薦3. Neutraderm 海洋賦活舒眠修護霜 400ml HK$280

Neutraderm的海洋賦活舒眠修護霜，當中蘊含專利天然海洋護膚成分 –AOS 活性寡糖複合物，可重塑敏肌屏障，並維持肌膚益菌的平衡，立即舒緩肌膚不適感、減少肌膚乾燥痕癢，抵禦外來刺激。乳液乳霜質地不油膩，快速滲透，帶來24小時持久保濕，肌膚變得柔軟和滋潤。特別適合敏感、極乾及易患濕疹、異位性皮膚炎遺傳傾向的肌膚。

潤膚身體乳液推薦4. KIEHL’S 特效超保濕身體乳霜 250ml HK$340

KIEHL’S 的特效超保濕身體乳霜，可迅速為肌膚源源不絕補充水分，只需3秒即發揮持續3天的極致保濕功效，不怕黏膩。身體乳霜配方糅合角鯊烷及無懼溫度考驗的冰河醣蛋白等強效成分，輕透質感能覆蓋細胞之間的空隙，有助預防水分流失，柔滑易推並快速吸收。配方更融入先進科技，不論是極熱或極冷的溫度，面對極端環境及溫度變化，依然能為肌膚瞬間注入大量水分。敏感及濕疹肌膚適用。

身體乳液推薦5. 曼秀雷敦 AD温和潔膚乳 HK$199 1000ml

曼秀雷敦所推出的AD温和潔膚乳，含5種保濕舒緩成分，保護肌膚天然屏障，紓緩潔膚後的乾燥痕癢。而且不含MIT等5大致敏成分、無香精、無色素、無皂及無羊毛脂，不會引致肌膚刺激及敏感，是敏感肌也可放心使用的產品。

身體乳液推薦6. INNISFREE ISLE NUMBER 身體乳-躍動清新 300ml HK$230

INNISFREE的ISLE NUMBER 身體乳，蘊含綠茶萃取及專利草本植物油TM，專利草本植物油TM包括鯊烯、維生素E、牛油果油、白松香油、香茅油、綠薄荷油，賦予肌膚水分感和保濕效果。乳液充滿芳香香味，於塗抹時柔滑滲入肌膚底層，如同自然體香般長效持久。

美白身體乳液推薦7. NIVEA 加倍淨白修護乳液 400ml HK$42.9

NIVEA的美白潤膚乳液是一直人氣產品，是不少人提到美白身體乳會先想到的品牌，而這款加倍淨白修護乳液，蘊含50X維他命C、Q10和深層美白精華，有助為肌膚帶來美白和修復暗沉的功效，同時保持肌膚水潤，回復緊緻白滑。

美白身體乳液推薦8. 凡士林 亮白修護潤膚露 400ml HK$39.9

凡士林的身體潤膚露一直受不少女生喜愛，其中的亮白修護潤膚露採用active whitening system3重亮白修護配方，以及含豐富維他命B3，能為肌膚供給所需的營養精華，提升肌膚自然亮白過程，2星期即展現白皙嫩滑的肌膚，散發出健康光澤。同時能抵禦UVA及UVB紫外線所引起的肌膚暗啞，防止黑色素的形成！

美白身體乳液推薦9. Sesderma 煥白身體乳 HK$168/400ml

Sesderma煥白身體乳蘊含霍霍巴油、神經醯胺成、甘草亭酸、葡萄葉提取物等營養成分，有效舒緩乾燥肌膚，更水嫩柔軟，同時有效煥亮膚色，肌膚美白效果很明顯，快速回復牛奶肌。

美白身體乳液推薦10. PAUL'S CHOICE 10%果酸身體乳 210ml HK$400

PAUL'S CHOICE的身體乳液含10%果酸，有光滑皮膚及去角質功效，去除表面乾燥死皮，均勻膚色，讓肌膚重新變得水潤光滑、健康，尤其對被太陽曬壞的皮膚恢復效果很好。此外，含有特殊防過敏抗氧化成分，減少果酸造成的皮膚不適，是適合所有膚質的果酸身體乳液。

美白身體乳液推薦11. It’S SKIN 婚紗粉嫩煥白霜 100ml HK$90

It’S SKIN的婚紗粉嫩煥白霜，蘊含白色花卉複合物，有效改善暗沉膚色，趕走暗淡黃氣，膚色立即變得亮白柔滑。乳霜質地水潤易推，毫不黏膩，散發淡淡花香味。此外，產品是臉部及全身肌膚適用，能去除皮膚上的暗啞，特別是容易暗沉的膝蓋和手肘處。

美白身體乳液推薦12. THE ILLON 一抹白全身美白乳 150ml HK$599

The iLLON是來自韓國的護膚品牌，所推出的全身美白乳蘊含植物性Retinol的膠原蛋白增強劑、AHA果酸、BHA水楊酸、PHA聚羥基烷酸酯等，都是有效去除堆積於皮膚上的老化角質和死皮細胞，提亮暗沉膚色，同時改善皺紋和色素沉著，打造出白滑肌膚。

美白身體乳液推薦14. Johnson's 牛奶純米潤膚乳 HK$36.9/500ml

Johnson's在大家印象中是嬰兒用的護理品牌，但其實不少潤膚乳都是很好用。這款牛奶純米潤膚乳蘊含豐富牛奶蛋白、純米精華、維他命E以及礦物質，能深層滋養肌膚，讓肌膚回復水潤健康柔滑。

美白身體乳液推薦15. FANCL 淨白緊膚身體乳液 250g HK$198

FANCL的淨白緊膚身體乳液，集保濕、美白、緊緻3重功效，有效鎖濕潤膚，維護肌膚緊緻彈性。身體乳液更加入高效美白成分改善暗啞，使全身肌膚回復白晳透亮。

美白身體乳液推薦16. DREAM TREND LYKY B3美白香氛身體乳 200ml HK$365

DREAM TREND是來自台灣品牌，其LYKY B3美白香氛身體乳是被不少台灣美妝KOL所推薦。身體乳含高效亮白精華，有效阻斷及抵禦黑色素，及加速代謝老廢角質，達到保濕美白肌膚效果。加上身體乳別具質感的玻璃瓶身和包裝，讓人心動！

