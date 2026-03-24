纖體保健食品｜15大輕鬆瘦身推薦：燃燒脂肪、改善肚腩下半身肥胖

纖體保健食品｜瘦身是女生不休止的話題，尤其到了夏天！為了達到更好的減肥效果，除了做運動和飲食配合外，纖體保健食品亦是不錯的輔助，部分有著減少熱量吸收、抑制脂肪合成、增加代謝效率等功效，這次為大家集合了15款有助纖體的保健食品，大家在入手時可以因應需求選擇。



纖體保健食品推薦1. Future Salad高纖新沙律飲（7包裝） HK$299

Future Salad的高纖新沙律飲，一包就擁有五碗沙律的營養含量，有著6大好處及功效，包括：蘊含豐富營養及纖維為人體提供多種健康保護、降低熱量攝入達至纖體修身效果、促進腸道蠕動以改善及預防便秘問題、促進血液循環達至燃燒脂肪、使肌膚亮白光澤並改善暗瘡問題，以及維持心臟健康。

記者實試Future Salad凍齡新沙律飲：肌膚氣息明顯提升 可當代餐？

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纖體保健食品推薦2. Proven 益生菌瘦身排毒配方 30粒 HK$368

Proven的瘦身排毒配方益生菌，是選用Lab4®益生菌配方，於多個世界級臨床測試中，證實在腸道健康及免疫系統上有多種好處並無西藥副作用。此外，產品加入獨有針對瘦身減脂的胚芽乳酸桿菌，聲稱無需額外調控飲食或運動量，體重、腰圍及臀圍均下降，特別適合有肚腩困擾及下半身肥胖人士。

纖體保健食品推薦2. Proven 益生菌瘦身排毒配方 30粒 （01mall）

纖體保健食品推薦3. 賢者之食卓 膳食纖維 30包

賢者之食卓的膳食纖維，只需每餐一包伴隨正餐食用，即可延緩腸道中澱粉的吸收，阻截脂肪，餐後將未及吸收的脂肪排出體外，同時有助穩定餐後血糖值升幅。這款膳食纖維是小小一包，方便攜帶外出用餐且無色無味，輕易溶解於任何餐湯或飲料中。

纖體保健食品推薦3. 賢者之食卓 膳食纖維 30包 (01mall)

纖體保健食品推薦4. Simply新普利夜酵素Super DX 30粒 HK$368

在台灣擁有超高人氣的Simply新普利夜酵素Super DX，是專為懶人打造的塑身產品，除了改善消化和提升代謝率外，還有助眠功效，實現邊睡邊瘦身！產品擁有韓國和日本雙效專利GABA縮短入睡時間，提升睡眠品質，更蘊含雙效代謝蔬果酵素、高活性兒茶酚及專利乳酸菌，能加倍促進新陳代謝同時幫助減少體脂肪，輕鬆瘦身！

纖體保健食品推薦4. Simply新普利夜酵素Super DX 30粒 HK$368（Simply新普利）

纖體保健食品推薦5. CATALO 消脂塑形配方30粒 HK$298

家得路消脂塑形配方選用專利成分Tonalin® CLA，由天然植物紅花籽油提煉而成，經臨床實驗證實能直接針對頑固脂肪，加速脂肪燃燒，降低體內脂肪。產品增加脂肪細胞分解速度，將脂肪轉化為能量，能有效減少脂肪積聚於細胞內，降低脂肪細胞體積，從而降低體脂率。配方更能促進脂肪消耗及新陳代謝，結實鬆弛肌肉，收緊全身線條。

纖體保健食品推薦5. CATALO 消脂塑形配方30粒 HK$298（CATALO）

纖體保健食品推薦6. NICORIO FLAVOS 燃脂丸 31日份 HK$320

日本知名日常補充品品牌NICORIO的FLAVOS 燃脂丸，很適合整天坐在辦公室和有腹部肥胖的女生，產品中的成分黑薑含有大量多甲氧基黃酮，其物質同時具備加速分解及消耗脂肪的能力，達到減少腹部脂肪的效果。此外還蘊含北海道所產的山葵葉，當中的異牧荊素和木犀草素，不但能促進血液循環，更能加速新陳代謝從而消耗熱量，有效解決身型走樣的困擾。

纖體保健食品推薦6. NICORIO FLAVOS 燃脂丸 31日份 HK$320（NICORIO）

纖體保健食品推薦7. 加拿大楓之寶 燃脂瘦身益生菌 HK$299

楓之寶的燃脂瘦身益生菌，採用燃脂瘦身Slimbiotic配方，可促進新陳代謝，提升基礎代謝率及總熱量消耗（TDEE），減少內臟脂肪，並有效燃燒腰、臀、手臂、肚腩及大腿脂肪。產品更可阻隔碳水化合物及澱粉，抑制糖分的吸收，改善空腹時醣分水平，無需節食或改善運動習慣。燃脂瘦身益生菌同時添加益生元能促進益生菌生長並有助於腸道存活及穩定性，進一步促進腸道健康。

纖體保健食品推薦7. 加拿大楓之寶 燃脂瘦身益生菌 HK$299（加拿大楓之寶）

纖體保健食品推薦8. 維特健靈 極·纖秀 S-Fit HK$459

這款產品蘊含雙重獨家SlimmBvrn配方及NaturoBvrn配方，結合中西減脂成分，有效達致8大減重功效，助減走8大脂肪部位！產品採用雙重配方能夠促進身體的能量消耗，有助脂肪分解，使身體在靜止狀態下，也可以無間斷消耗更多卡路里，啟動易瘦體質，塑造輕盈健康體態。

纖體保健食品推薦. 維特健靈 極·纖秀 S-Fit HK$459（維特健靈）

纖體保健食品推薦9. PURENEW 助燃減脂瘦身組合 隔油截醣配方 HK$528

PURENEW的助燃減脂瘦身組合，蘊含Phase2®天然白腎豆精華、Svetol®綠咖啡豆精華、綠咖啡豆精華及多種天然草本成分，有效阻隔油分和碳水化合物吸收，同時加快身體燃燒脂肪，配合多種天然草本成分，全面提升燃脂及修身功效，幫助塑造理想身形。

纖體保健食品推薦. PURENEW 助燃減脂瘦身組合 隔油截醣配方 HK$528（PURENEW）

纖體保健食品推薦10. NeoYouth美康萊Calonara美の瘦瘦 56片 HK$728

日本NeoYouth美康萊的Calonara美の瘦瘦，選用革命性升級消脂減重配方，包括專 利IGOB131非洲芒果籽提取物、專利GarCitrin®藤黃果提取物、專利DetoSenna®翅果鐵刀木提取物，天然成份無藥性，經臨床實證有效、無刺激性並無入侵性，有效點對點減低油糖攝取和擊退脂肪形成積聚，調控健康食慾及促進暢順的消化，做到一步到位全身享瘦。

纖體保健食品推薦. NeoYouth美康萊Calonara美の瘦瘦 56片 HK$728（NeoYouth美康萊）

纖體保健食品推薦11. NATURO VITA 極燒脂Ultra Burn 2.0 升級版 HK$459

NATURO VITA的極燒脂Ultra Burn 2.0升級版，採用了Ultra Bvrn+™燒脂配方及Slimm∞st及™提升基礎代謝的獨家雙重減脂配方，由醫學團隊研發，蘊含中、西天然減脂成分。產品有著8大減重功效，有效降低體脂率達14%，降低因脂肪引起的肥胖問題，並可加快燃燒更多卡路里，塑造輕盈健康好體態。

纖體保健食品推薦. NATURO VITA 極燒脂Ultra Burn 2.0 升級版 HK$459（NATURO VITA）

纖體保健食品推薦12. 昭和製藥 目標七公斤瘦身輕盈減肥茶 3gx30包

昭和製藥推出的瘦身輕盈減肥茶蘊含薏仁精華及魚腥草，有效促進血液和水分的新陳代謝，能消腫除濕，排走體內的多餘水分，有助纖體去油去水腫及利尿去濕。此外，產品更有助加速新陳代謝，整理腸胃及解便，從而提高身體免疫力。

纖體保健食品推薦. 昭和製藥 目標七公斤瘦身輕盈減肥茶 3gx30包（01mall）

纖體保健食品推薦13. Thezoen 健康瘦身ABC果汁 100ml x 30包

Thezoen的健康瘦身ABC果汁，蘊含多款健康水果的豐富營養，分別有蘋果當中所含的果膠成分，是膳食纖維的一種，可減慢脂肪消化和吸收，並有助排走脂肪；紅菜頭則含花色苷、花青素，有抗氧化作用及豐富纖維有助改善腸道消化，能抑制內臟中的脂肪形成；紅蘿蔔就含胡蘿蔔素可促進新陳代謝，可加快脂肪分解，阻礙脂肪在體內積聚。

纖體保健食品推薦Thezoen 健康瘦身ABC果汁 100ml x 30包 （01mall）

纖體保健食品推薦14. 豐盛生活 Yutakana Seikatsu 舒暢感受B3益生菌 HK$449

豐盛生活舒暢感受B3益生菌，以B3比菲德氏菌配合日本嚴選珍貴菊苣纖維，有效大幅消減內臟脂及體脂，同時可增強自身免疫力減低染病風險。產品更針對解決針對便秘和腸胃問題，可促進腸道健康，預防及治療腹瀉。

纖體保健食品推薦. 豐盛生活 Yutakana Seikatsu 舒暢感受B3益生菌 HK$449（豐盛生活）

纖體保健食品推薦15. Catalo 全效燒脂配方28粒 HK$258

Catalo 全效燒脂配方﹐採用專利成分Svetol 綠咖啡豆精華，從優質未經烘焙的非基因改造羅巴斯塔咖啡豆中提煉而成，蘊含標準化45%綠原酸與10% 5-咖啡酰奎寧酸，經臨床實驗證實，可於短時間內速減體重。綠咖啡豆中的活性成分綠原酸，能加快身體燃燒脂肪，調節脂質代謝，控制體重及減少脂肪比例配方，有助塑造理想身形。