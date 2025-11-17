聖誕彩妝｜編輯打造閃爍妝容的貼士！實試CHANEL、Guerlain等新款

聖誕彩妝｜聖誕節將至，迎接各式各樣的慶祝派對，大部分女生都會悉心打扮，以閃亮迷人的妝容，來提升矚目感覺。「01女生」4位編輯分享將在今個聖誕，如何打造派對妝容，以及閃亮妝容背後的重點化妝品，包括CHANEL Beauty、Fenty Beauty、Guerlain及fwee，同時公開這些化妝品的用後感，大家不妨參考一下。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的易買程度、持妝程度、閃爍程度、滿意程度與價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

聖誕閃爍彩妝 (陳葦慈 攝)

高級編輯 張懿慧：帥氣又不顯髒的輕煙燻妝

聖誕妝容重點

微煙燻妝是派對妝容造型的關鍵，以不同深淺的眼影打造層次感，同時善用亮片點綴，讓眼神更深邃，帶出獨特個性。 Melody

CHANEL LES 4 OMBRES四色眼影 #NUIT ASTRALE HK$570

臨近年尾派對季，閃爍妝容無疑是整體造型的靈魂所在。近年微煙燻眼妝（Smoky Eyes）回歸，而品牌每年聖誕的節日限定包裝令人為之心動，加上這盒眼影以夜空為靈感，印有品牌標誌性元素的壓紋，無論自用或送禮都極具收藏價值。

聖誕彩妝｜高級編輯 張懿慧：帥氣又不顯髒的輕煙燻妝 (陳葦慈 攝)

對於一直偏愛大地色的筆者而言，最初以為健康膚色與藍色系眼影會顯得格格不入，沒想到上眼後卻意外合襯，亦能地突出眼部輪廓，打破一直以來的日常妝容框架。

四色中最矚目的莫過於「炫光閃爍水藍色」，輕輕一抹已能為平凡眼妝注入華麗感，又不會過於誇張。至於其餘三色，可隨心混搭疊塗，輕鬆打造屬於自己的派對眼妝，喜歡嘗試大膽眼妝的你值得一試。

聖誕彩妝｜CHANEL LES 4 OMBRES四色眼影 #NUIT ASTRALE (陳葦慈 攝)

編輯 朱加曦：亮澤滋潤的豐唇

聖誕妝容重點

具透明感的潤澤雙唇，令人一秒傾心！ Kristie

Fenty Beauty 星塵炸彈3D晶鑽唇油 #01 Fu$$y HK$238

以甜美妝容迎接歡樂聖誕。除了眼妝，雙唇也可增添閃爍感，同時添加啫喱般的水潤及透明效果，締造迷人和微亮的立體魅力。而在塗抹唇油時，可以注意線條感，先以唇膏作底，或者直接使用唇筆勾勒輪廓，都可打造豐唇效果。

聖誕彩妝｜編輯 朱加曦：亮澤滋潤的豐唇 (陳葦慈 攝)

提到閃爍美妝的話，近日使用的星塵炸彈3D晶鑽唇油，有著不俗的效果。蘊含乳木果油、維他命E及百香果油，有效潤澤保濕、滋養雙唇，對於雙唇易感乾燥的人而言，是個日常護唇的選擇。由於喜歡柔和氛圍，因此日常化妝色調一般傾向粉嫩色調，這款 #Fu$$y 色調，能夠稍為均勻唇色，營造MLBB的效果，同時配搭唇膏使用，更顯出閃爍透亮的效果。

聖誕彩妝｜Fenty Beauty 星塵炸彈3D晶鑽唇油 #01 Fu$$y HK$238 (陳葦慈 攝)

編輯 許秀麗：低調又不失節日氛圍的眼妝

編輯 許秀麗：

聖誕妝容重點

筆者喜歡誇張亮眼的，但又想低調一點，同時節日氛圍也不能少！ Carrie

Guerlain Ombres G 鎏金深邃四色眼影 #Stellar Glow HK$830

對於聖誕妝容，筆者喜歡誇張亮眼的，但又想低調一點，同時節日氛圍也不能少！今年就很喜歡GUERLAIN的聖誕系列當中的四色眼影盤，以閃爍的金色、銀色、深啡色、淺棕色組成，既有閃爍效果，亦能輕易塑造高貴低調的眼妝。

聖誕彩妝｜編輯 許秀麗： (陳葦慈 攝)

眼妝部分先以淺棕色，由眼頭到眼尾做一位由淺至深的漸變，再以餘粉輕輕帶到下眼尾，可加強眼部輪廓的深邃感。接著會使用金色眼影，用手指以點塗方式上妝，這樣眼睛看起來更明亮，同時也能營造出高貴的閃耀光澤感。最後以眼線掃沾取深啡色，沿著眼睫毛根部向外拉出﹐使眼妝更自然立體。

聖誕彩妝｜Guerlain Ombres G 鎏金深邃四色眼影 HK$830 (陳葦慈 攝)

編輯 李樂瑤：外觀與實用兼備的懶人恩物

聖誕妝容重點

比起點綴唇妝或臉頰，膏狀美妝亦十分適合作為眼部打亮之用 Alize

Fwee 果凍啫喱水光唇頰霜#sugar powder HK$135

有留意日本美妝的話，應該對討論度高企的Fwee並不陌生， 果凍質地美妝加上顏色鮮艷、可愛的便攜鎖匙扣，在脆上可以說大爆紅。看到套裝連便攜裝鎖匙扣的組合太過吸引，結果不知不覺就入手不同款式，其中最深得筆者歡心的是這款果凍啫喱水光唇頰霜，軟綿綿的質地具彈性、易推，輕塗則能創造出一種從肌膚底層透出來的自然感， 透過揉搓按壓激活色素後則能呈現更顯色的妝效。

聖誕彩妝｜編輯 李樂瑤：外觀與實用兼備的懶人恩物 (陳葦慈 攝)

二合一的唇頰霜，一物多用而且不太需要太多化妝技巧，無論用手指輕拍或化妝掃上妝都可以，絕對是懶人恩物的存在！而比起點綴唇妝或臉頰，膏狀美妝亦十分適合作為眼部打亮之用，特別是當重要日子或下班後的派對，#sugar powder 的閃爍感可以短時間內輕鬆放大雙眼，打造立體臥蠶。