聖誕妝容｜閃粉彩妝會較難卸？化妝師分享打造精緻感妝容的秘密

聖誕妝容｜臨近年末，節日氣氛濃厚，令人內心蠢蠢欲動，想要精心打扮以迎接美好心情。若然要出席節日派對，閃爍彩妝自然不少得，化妝師Irene Lee向「01女生」分享今個秋冬和聖誕節日，打造閃爍、持久妝容的秘訣！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的易買程度、持妝程度、閃爍程度、滿意程度與價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

聖誕妝容｜秋冬流行派對色調

不少女生在不同季節時，化妝都有不同的取向，如秋冬妝容傾向自然和閃爍。Irene提到，今個秋冬流行的派對色調為酒紅、金銅和玫瑰香檳色，「這3款色易令人聯想到節日氛圍，還可即時令妝容有高級氣場，拍照特別好看。」

聖誕妝容｜提升妝容閃爍度

相較於強調色彩，近年妝容趨向精緻為主，利用細節打造不經意的美麗。Irene分享提升妝容閃爍度的秘訣。

1. 水光棒: 冬天一般出油比較少，只需要用碎粉局部定妝，其餘部份保留底妝的光澤感，或可以將水光棒當成highlight。

2. 「濕掃上閃」：用定妝噴霧噴濕化妝掃，再貼上閃粉會更貼服、更閃亮。

3. 層次感：以幼細閃粉做底，然後將大顆的閃粉輕輕壓上去，不僅不浮誇而且好精緻。



閃粉掉到面上如何處理？

使用閃粉產品時，有時閃粉會掉到其他位置，或會影響妝容的清淨感覺。Irene分享當中代妝貼士，表示通常會先化眼再化底妝，並用少許定妝噴霧，讓化妝掃沾濕，這樣貼上閃粉，會黏得比較實。如果閃粉掉到面側，她建議利用眉刷，或者帶有黏力的棉花棒輕印走，這樣便不會破壞妝容。

閃粉妝容會較難卸？

相較一般妝容，常聽到帶閃粉的彩妝，會較難卸走，Irene亦表示認同，指閃粉粒子本身比較黏，不過使用卸妝油和化妝棉濕敷幾秒，基本上就變得乾淨。