聖誕唇妝｜今個秋冬唇妝關鍵字！化妝師分享打造閃爍唇妝步驟貼士

聖誕唇妝｜聖誕節日派對將有怎樣的打扮呢？在溫暖熱鬧的氛圍下，適合配搭閃爍亮麗的妝容，特別唇部的立體水潤感，更易受到矚目。若然大家都注重唇妝的話，化妝師Irene Lee向「01女生」讀者分享今個秋冬的唇妝關鍵字，以及如何打造閃爍感？大家不妨參考。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的易買程度、持妝程度、閃爍程度、滿意程度與價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

聖誕唇妝｜今個秋冬唇妝關鍵字

不少女生都會根據心情，來轉變當日的唇色。在冰冷的季節天氣下，Irene認為今個秋冬的唇妝關鍵字，便是深莓色、水亮感和霧面柔焦（Blurred），「深莓色很有秋冬感，顯白又高級；而水亮唇妝則令嘴唇更立體飽滿，即使即使簡單妝容都立刻有精神；至於霧面柔焦感自然又耐看，無端日常或影相都好精緻，不會太重手。」

Irene認為今個秋冬的唇妝關鍵字，便是深莓色、水亮感和霧面柔焦（Blurred）。(freepik)

聖誕唇妝｜閃爍唇妝步驟

要營造好看的唇形，背後需費不少功夫。Irene分享閃爍唇妝的步驟和技巧：

步驟1. 輕輕磨走死皮

步驟2. 化妝前後厚敷潤唇膏

步驟3. 先用淺色唇膏打底

步驟4. 中間塗少許深色做漸層

步驟5. 於唇山上加highlight

步驟6. 最後用唇油作面層，即時顯出水透感



聖誕唇妝｜護唇貼士

在化一個好看的唇妝前，先要做好護唇基礎。Irene提到4大護唇貼士，表示在卸妝時要卸淨唇部，晚上臨睡前亦可厚敷一層唇膜，至於早上則用唇油或保濕護唇霜鎖住雙唇水分。她亦提醒飲水非常重要，「唇部水分需由裡面開始護理。」