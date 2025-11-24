聖誕眼妝｜為聖誕妝容增添閃爍！化妝師分享金色銀色眼影的多用途

聖誕眼妝｜下個月就是聖誕節了！今年想好聖誕妝容要怎麼化了嗎？提到聖誕色彩都會想到紅色或綠色，但其實金色或銀色也是很重要的元素，以營造節日氣氛。而這些色彩也很適合成為妝容的一部分，這次「01女生」邀請到專業化妝師Hay Li，分享如何以金色和銀色作出充滿節日氣氛的眼妝。



聖誕眼妝｜化妝師Hay Li指金色眼影適合暖膚色的朋友（freepik）

聖誕眼妝｜金色和銀色眼影可以這樣用

金色和銀色眼影，給人感覺較難駕馭和只適合用作點綴眼妝。化妝師Hay Li指金色眼影適合暖膚色的朋友，因為可以帶出自然的光澤感。她分享初次使用這類顏色的女生，可以試試用手指輕輕點在「眼頭或者眼窩中央」，製造立體閃爍效果，既自然又有層次。

而銀色眼影是冷色調會帶點未來感和高級感，銀色眼影則可用於「眼尾或者下眼線」位置，會讓眼睛立刻變得深邃又神秘。

聖誕眼妝｜簡單的金色和銀色聖誕妝容

金色和銀色眼影作為聖誕重要元素，Hay Li分享兩個簡單妝容，分別是運用此這兩種顏色眼影。

金色聖誕妝：先用金色眼影打底，再於眼頭加一點金色珠光，最後塗上紅唇和暖橘色腮紅，是一個很簡單的「聖誕小精靈」妝容。

銀色聖誕妝：妝容先用銀色疊加些冷色調唇膏（例如：莓果色、紫紅色），可打造一個神秘又優雅的冬日仙子形象。

聖誕眼妝｜Hay Li分享兩個簡單妝容（freepik）

金色和銀色眼影可融合在妝容中（freepik）

聖誕眼妝｜金色和銀色眼影可融合在妝容中

金色和銀色眼影除了運用在眼妝中，還可融合在其他部位妝容中，為整體妝容更加一致，節日氣氛更濃厚。Hay Li分享了4個小貼士：

1. 眉骨提亮：用金色或銀色眼影輕輕掃在眉骨位置，猶如為幫眼睛戴了小皇冠，立刻提升眼部立體感。

2. 顴骨高光：用帶珠光的金或銀色眼影當作高光，輕掃顴骨，使肌膚閃閃發光，就像自帶打光燈，拍照會很上鏡。

3. 唇部點綴：在唇妝中間輕點一點金色或銀色眼影，打造閃亮立體感，令雙唇更豐滿有層次。

4. 鎖骨閃耀：於派對場合，可以用少量金銀色眼影輕掃鎖骨，打造性感又高級的光澤感。

聖誕眼妝｜使用金色和銀色眼影要注意6點

在使用金色和銀色眼影時，一不留神就會過量或因暈染不足，使眼妝變得「顯髒」或突兀。Hay Li分享了使用金色和銀色眼影，要注意的6點：

1. 打底先行：眼皮一定要先使用眼影打底膏或者遮瑕，可使眼影更貼服，且不易浮粉或斑駁。

2. 分層疊加：先用啞光啡色或者裸色眼影打底，再輕輕疊加金銀色，這樣層次感更強，不會突兀。

3. 暈染：用暈染刷輕輕將金銀色眼影邊緣暈開，避免出現色塊，這樣妝容會更自然柔和。

4. 控油很重要：如果眼皮容易出油，記得先使用控油的眼部打底產品，防止眼影溶化變髒。

5. 選擇細緻珠光：粗大亮粉容易顯髒，影響整體質感，可挑選細緻閃粉讓妝容更高級。

6. 整體妝容平衡：金銀色眼影本身已經是很搶眼的色彩，其他部位不建議使用太誇張的顏色，保持整體和諧。