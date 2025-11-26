2025聖誕節｜派對唇膏推薦：Bobbi Brown、GUCCI 為節日增添閃耀

【聖誕節2025｜唇膏】想為節日妝容增添氣氛或亮點，眼妝和唇妝都很重要！唇膏使妝容更具魅力，除了可以留意色調外，其閃耀和水潤的質地，還可為整體妝容營造歡樂的節日氛圍。這次「01女生」集合了多款適合聖誕妝容的唇膏，包括Bobbi Brown、BURBERRY BEAUTY、GIVENCHY等﹐在今個聖誕節不妨為自已或閨密挑選一支充滿魅力的唇膏﹐以迎接歡樂聖誕。



聖誕節2025｜唇膏推薦1. Bobbi Brown 極緻奢華柔絲唇膏 #Wonderland Rose HK$350

Bobbi Brown 的極緻奢華柔絲唇膏，一抹即時釋放鮮艷耀目的唇色，同時注入好氣息。這款保濕唇膏注入高效護膚成分，為雙唇補水及撫平細紋，長達10小時持持久防暈染、防暈染、防褪色，即時一整天參加飯聚或派對沒有空閒補妝，唇妝亦能保持紅潤。

聖誕節2025｜唇膏推薦2. BURBERRY BEAUTY Brit Shine唇膏 HK$520

Burberry Beauty唇膏質感輕盈，不黏膩，可按照需要重複塗抹。品牌採用獨特配方結合深邃豔麗的唇色和立體光澤，有效撫平唇紋，塑造6小時持久飽滿豐盈唇妝，而且長效顯色，不易脫妝或暈染。亮澤的霜狀質地柔滑易推，在雙唇形成一層保濕屏障，避免雙唇變乾、脫水或不適。

聖誕節2025｜唇膏推薦3. M·A·C 晶透光感護唇膏 HK$190

M·A·C 所推出的晶透光感護唇膏，以輕盈潤澤的唇油配方呵護雙唇，如糖果般融化於唇間。每支半透明唇油均蘊含細緻珍珠粒子，為雙唇帶來晶瑩剔透的糖霜光澤，點亮迷人節日唇妝。

聖誕節2025｜唇膏推薦4. GUCCI BEAUTY 限量版Rouge à Lèvres Mat唇膏 HK$390

Gucci Beauty Rouge à Lèvres Mat唇膏質地柔滑，一抹展現豔麗唇色，塑造持久啞緻的瑰麗佳節唇妝。唇膏配方含有凝膠蠟和豐富顯色成分，質地如絲絨般輕柔，卻能展現深邃豔麗色彩。柔潤豐盈的配方感覺輕盈無重，令雙唇時刻保持水潤。限量版Rouge à Lèvres Mat唇膏備有三種色調選擇，可配合不同場合，讓女生們在佳節慶典上時刻明豔照人。

聖誕節2025｜唇膏推薦5. GIVENCHY 高訂絲霧唇膏Le Rouge Velvet Matte P09 HK$360

Givenchy高訂絲霧唇膏採用富含護膚成分的配方，帶來了前所未有的出色唇妝效果。其中P09 Blushing Tulle為明星色號之一，溫柔感滿分的冷調粉紅色調自然優雅，就像為雙唇染上冬日裡最溫柔的浪漫詩意，讓女生們於節日下透過唇妝低調地釋出大膽宣言。

聖誕節2025｜唇膏推薦6. THREE DIVINE LIP GEM 魅光柔彩唇釉 #09 #10 #11 HK$280

THREE DIVINE LIP GEM 魅光柔彩唇釉，猶如為雙唇披上輕盈透亮的晶亮薄紗，自然映襯雙唇原有紅潤，打造不造作卻極具氣質的裸色妝容。唇釉質地輕盈延展，塗抹上嘴唇瞬間即時形成兩層薄膜，能提供前所未有的迷人色彩，又能提供柔和的光澤感，賦予唇部雙層光影。