Jennifer Lawrence性感出席哥譚獎！從不節食靠健康零食維持身材

在第35屆哥譚獎（35th Annual Gotham Film Awards）中，珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）以優雅和性感的Dior裝束現身紅地氈，瞬即成為全場焦點。當晚，Jennifer Lawrence穿上黑色羊毛及絲質外套，配襯開叉拖尾中長裙，加上腳踝的金屬鏈帶，展現出性感優美的長腿線條，散發強勢中帶點柔和的女性魅力。現年35歲的她從不節食，但卻有一套保持健康身形的做法，以下公開當中數個方法！



在第35屆哥譚獎中，珍妮花羅倫絲以優雅和性感的Dior裝束現身紅地氈。(Dior提供)

Jennifer Lawrence身材保養法1. 健身甚於限制飲食

曾言「無法在節食和飢餓的情況下工作」的Jennifer Lawrence，不會過於限制飲食，反而會積極運動健身，以消耗脂肪，「對我而言，在健身房努力比限制飲食容易很多。」由於日常難抽時間運動多於一個小時，故她會做15分鐘以上的高強度帶氧運動，透過集中訓練核心肌肉及伸展，來燃燒體內脂肪。而每日做4次的話，效果會更顯注。

Jennifer Lawrence身材保養法2. 小點心隨身

愛吃零食的Jennifer Lawrence，會選擇健康食物來管理身材。她會隨身攜帶全脂希臘乳酪，較一般高兩倍蛋白質，並提供更多能量應負每日所需；黑朱古力則能維拎體內血糖水平；而烚蛋內的膽鹼亦有益腦部、維持健康。

她還會將花生醬塗在西芹上，當中西芹能夠減少油膩感，同時提升豐富營養。由於用空氣壓爆而成的爆谷，不僅卡路里較香蕉少，而且抗氧化成分較水果多，因此也是Jennifer Lawrence喜愛的零食之一。

Jennifer Lawrence身材保養法：小點心隨身 (Getty Images)

Jennifer Lawrence身材保養法3. 泡鹽水浴

浸浴不僅能放鬆身心，而且幫助去除肌膚老廢角質，展現更滑嫩光澤的肌膚。Jennifer Lawrence在工作後，也會浸浴消除疲勞，並會放入浴鹽，讓身心回復較佳狀態。

Jennifer Lawrence身材保養法4. 瑜伽助眠

除了勤做運動，Jennifer Lawrence還會安排瑜伽時間，伸展身體肌肉，以達致放鬆狀態，同時幫助入睡、擁有一個更好的睡眠質素。

Jennifer Lawrence身材保養法：瑜伽助眠 (Getty Images)

Jennifer Lawrence身材保養法5. 飲茶消腫

對不少女生而言，水腫是最大煩惱，Jennifer Lawrence如是。她會在出鏡前，先飲薄荷茶，以免穿緊身服飾時看來臃腫，而在乘坐長途機到各地宣傳電影時，她亦會喝蒲公英茶或吃蘆筍，以達致消腫狀態。