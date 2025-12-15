消委會去角質潔面產品｜使用及選購時注意5點！認識2大常見成分

消委會去角質潔面｜消委會今日公布最新去角質潔面產品評測，於25款樣品當中有12款達到5星滿分。去角質潔面產品功效很多，其中最主要的功效是去除老廢角質，使肌膚更光滑明亮，深層清潔毛孔，並加強後續護膚品吸收。這麼好處多多的產品，當中蘊含了怎樣的成分呢？在選購及使用時又要注意甚麼？



去角質潔面產品一般具備清潔與去角質雙重功效（freepik）

甚麼是去角質？

皮膚角質層是皮膚的最外層組織，主要的功能是保議皮膚及防止水分流失。去角質潔面產品一般具備清潔與去角質雙重功效，能去除皮膚表面的油脂及汚垢，同時幫助去除老廢角質細胞・當皮膚因老化或環境等因素導致新陳代謝速度減慢，角質層無法自然脫落，便可能導致皮膚暗沉、欠缺光澤，甚至毛孔堵塞，進而誘發脂瘡及粉刺等皮膚問題。

市面上的去角質潔面產品主要分為化學性與物理性兩類（freepik）

常見的化學去角質成分

於評測報告中提到，市面上的去角質潔面產品主要分為化學性與物理性兩類，部分產品則結合兩者，屬於混合型配方。其中常見的化學去角質成分類別包括：果酸（AHAs），如乙醇酸和乳酸，和B-羥基酸（BHAs）之中的水楊酸。然而，這類成分對於皮膚的刺激性相對較大，故現時各地如歐盟、內地、美國和加拿大等均有對化妝品/護膚品內的果酸和水楊酸設下建議使用限制或相關法規要求。

常見的化學去角質成分：果酸（AHAs）

果酸是去角質產品中的常見成分，屬水溶性，由於其大部分成分萃取自某些水果，故此被統稱為果酸。根據美國食品及藥物管理局（FDA）的資料顯示，含有果酸的產品普遍說明可撫平細紋和皺紋、改善膚質和膚色、疏通和清潔毛孔，以及提升整體皮膚狀況。此外，果酸亦可用於化妝品或護膚品中作為酸鹼度調節劑。

果酸濃度較低的配方有幫助去角質的作用，而濃度高則可作較深層換膚之用。高濃度的果酸成分有機會令使用者的皮膚出現輕微不適如短暫的紅斑、刺痛和灼熱感覺。果酸亦會增加皮膚對陽光及紫外線的敏感度，增加曬傷的風險，故此用後必須作適當防曬措施。

常見的化學去角質成分：水楊酸及果酸（AHAs）（freepik）

常見的化學去角質成分：水楊酸

水楊酸屬油溶性，為最常見的B-羥基酸，廣泛應用於化妝品及護膚品中，作為軟化角質、控制油脂、預防暗瘡和防腐劑等用途。根據美國FDA的資料顯示，雖然果酸和B-羥基酸皆具有去角質的功效，研究指出B-羥基酸能有效改善細紋和皺紋問題，改善整體膚質，較少出現間歇性的刺激反應。

然而，高濃度的水楊酸具有傷害性，若過量、長期使用於大範圍皮膚（大於全身面積30%）可能引起水楊酸中毒症（salicylism），包括噁心、嘔吐、頭量及呼吸急促等症狀。此外，水楊酸可刺激眼睛並可能對眼睛造成嚴重傷害，使用含水楊酸的產品時應避開眼部周圍。水楊酸亦具有潛在的內分泌干擾特性，青少年應小心選用含水楊酸的產品。

選購去角質潔面產品及使用貼士（freepik）

選購去角質潔面產品及使用貼士

在評測報告中亦有分享到如何選購去角質潔面產品，以及使用貼士：

1. 消費者（尤其是患有皮膚病或皮膚容易過敏的人士）使用含果酸和水楊酸等產品時，建議應先在局部範圍試用及由低使用頻率開始，以觀察是否出現過敏或刺激反應。使用後，若出現持續紅腫等不適狀況時，應立即就醫診治。

2. 初次使用產品前，必須細閱產品說明，留意建議的使用時間和頻率。樣本中，4成樣本說明可供每日使用，另有約3成樣本建議每星期使用1至3次不等；至於駐留時間方面，一般建議20秒至2分鐘不等。

3. 冬季天氣較為乾燥，應適度減少去角質潔面產品的使用頻率。

4. 使用去角質潔面產品時，應避免產品接觸眼睛、口鼻黏膜等敏感部位，亦應避免用於傷口和正在發炎的暗瘡患處等位置。

5. 進行去角質程序後，皮膚可能會蠻得乾燥及較容易受陽光日曬影響，建議盡快為皮膚作保濕護理，並於外出時作足夠的防曬措施，塗抹可以同時抵絮紫外線UVA和UVB的防曬乳霜，以及避免曝曬。