12月美妝快訊｜MEOVV ELLA、Chappell Roan成M·A·C全球品牌大使

12月美妝快訊｜踏入12月，城中瀰漫著節日的溫馨氣息，不少人都會趁著年末之際為身邊的人送上祝福，或是好好犒賞自己。這次「01女生」為大家集合了不同的美妝護膚的聖誕送禮靈感，以及今個月最新的美容快訊。



12月美妝快訊1. MEOVV成員ELLA正式成為M·A·C全球品牌大使

M·A·C Cosmetics今日（15/12）隆重宣佈，韓國女子組合MEOVV的韓裔美籍成員 ELLA，正式加入 M·A·C 成為最新全球品牌大使。ELLA有著辨識度極高的舞台魅力及多變風格，不斷探索不同風格，她對美妝的理念，與 M·A·C 以彩妝藝術及流行文化為核心的品牌精神完美契合。ELLA分享提到：

自小穿梭於不同文化與藝術領域之間，M·A·C一直是我練習彩妝的首選。不論是我登上舞台的妝容，或是我日常探索不同風格的時候。它鼓勵我去嘗試、去轉變，並在每個當下表達真實的自己。如今能以藝人的身份踏入這段合作，對我而言是再自然不過的下一章。 MEOVV成員 ELLA

12月美妝快訊2. 格林美獎得主兼創作歌手Chappell Roan 正式成為M·A·C全球品牌大使

M·A·C Cosmetics 一個月內宣布2位全新全球品牌大使。於日前（紐約時間8/12）正式宣佈，格林美獎得主兼創作歌手Chappell Roan成為M·A·C 全球品牌大使。Chappell Roan以多重舞台人格與強烈視覺聞名的「Midwest Princess」，滿懷驚喜迎來她的新身分，表示：

能與 M·A·C 合作，有種回到原點的感動。這個品牌一直像我這樣的人創造空間——自第一天起，他們擁抱藝術、酷兒文化、變裝與真實的我。這些年來，我和 M·A·C 團隊建立了深厚關係，他們始終以無比用心與體貼的方式陪我一起前行。我迫不及待想與全世界分享我們的作品。 Chappell Roan

12月美妝快訊3. @cosme HONG KONG首間海外旗艦店正式進駐尖沙咀

日本超人氣美妝店＠cosme首間海外旗艦店正式進駐尖沙咀，這座全港規模最大的美妝殿堂，樓高3層，佔地超過14,000平方呎，將成為東亞地區最大美妝品專門店之一。

店內精心匯聚了逾450個品牌，超過8,000款精選產品，當中更包括超過30個首次進軍香港的日韓人氣美妝品牌，可一次過體驗品牌獨家販售的美妝精品！無論是經典彩妝、護膚熱賣品，還是限量新品，應有盡有。每個樓層都設有不同美妝區域、互動裝置，讓大家在探索的過程中盡情體驗各種美妝。

@COSME2025年度排行榜公開！即看最受推崇美妝

12月美妝快訊4. 韓國超人氣國民香氛品牌 hetras 首間海外品牌空間正式登陸香港

來自韓國的手工香氛品牌hetras﹐以「自然香氣能改變生活」為核心理念，首次正式把品牌延伸到國際市場，於銅鑼灣開設首個品牌生活空間，為繁忙疲憊的都市注入安靜與平衡的氣息。

品牌以自然萃取與潔淨配方悉心調香，呈現低調而優雅的氣味層次，讓香味自然的融入生活，不浮誇、不喧鬧，卻能悄悄陪伴每一天，讓用家與香氣建立深厚的情感連結。hetras更是不少韓國藝人的愛用品牌，包括G-Dragon、宋旻浩（MINO）、Mark Tuan、尹普美及朴韓星等。

12月美妝快訊5. Mardi Mercredi聯乘「和興」推薰衣草天然精油滾珠瓶

韓國時尚品牌Mardi Mercredi，近日首度驚喜跨界聯乘本地品牌「和興」，推出獨家薰衣草天然精油滾珠瓶，讓大家能夠為身邊的摯愛送上實用又暖心的聖誕禮物。天然精油滾珠瓶有助舒緩日常的壓力，使用時塗抹於肩頸及太陽穴位置等位置，進行局部按摩，可消除疲勞感，讓身心得到放鬆。

現凡於Mardi Mercredi消費滿HK$1,500，可免費換領薰衣草天然精油滾珠瓶乙枝，數量有限，送完即止。

12月美妝快訊6. THE WHOO 秘貼 煥能修護安瓶 30ml HK$710 12月1日正式發售

韓國高端護膚品牌THE WHOO推出全新秘貼 煥能修護安瓶，一瓶含50％高濃縮抗衰老核心成分NAD Power24™及NAD+激活成分（煙醯胺及NMN），高效修復及強化肌膚屏障及自生能力，有效改善彈性、膚色及膚質，從內到外修復「衰老時差」，全方位抗衰老及煥活肌膚。

12月美妝快訊7. The Ordinary 透明無水的睫毛膠 Lash Curl Finisher 12月3日正式發售

The Ordinary 的科學家通過科學為本的方法研發出Lash Curl Finisher，其配方含有經臨床實證的薄膜形成劑和品牌標誌性的補水成分—角鯊烷。產品中的分子能夠在您的睫毛周圍形成一層網，當它變乾後，就能讓睫毛維持捲翹狀態。當中成分-薄膜形成劑（Film Formers）是一種聚合物，能夠在睫毛表面形成一層堅固的薄膜，讓睫毛維持捲翹，看起來更自然和細緻。

12月美妝快訊8. 保健食品品牌LAC 於香港開設首間實體店

來自新加坡的全球保健食品品牌LAC利維喜，正式宣布首間香港實體店開設於銅鑼灣崇光百貨。品牌透過融合東方智慧與西方科技，開創具科學基礎的保健品配方，致力提供多樣化的養生解決方案，從日常基礎補給到針對性美顏修護，旨在讓人們在人生的每個階段，都能展現最佳狀態。重點聚焦五大領域的解決方案，包括美容養顏、對抗衰老、強化免疫、提升活力、壓力及體重管理，由內而外貼心支援每一位健康追求者。

12月美妝快訊9. 實用交換禮物推薦：$39.9起情侶／朋友／同事適用

聖誕節集合了節日的溫馨、與親友享受相聚的時光、充滿氛圍的節日佈置，以及為摯愛準備禮物的喜悅，都讓人感受到幸福！「01女生」就為大家準備了2025年聖誕禮物提案，從不同價位精選出最實用、高質感的禮物，一起為身邊最重要的人選出一份最窩心的禮物！

實用聖誕交換禮物：$39.9起情侶／朋友／同事適用

12月美妝快訊10. 2025聖誕彩妝率先看！充滿節日氣息：Dior金光閃爍、NARS限定聯乘

雖然距離聖誕節還有一段時間，但是不少美妝已率先預告今年的聖誕彩妝限定系列，光看圖片已感受到濃厚的節日氣息，讓人期待節日的到臨。「01女生」率先為大家精選了多個美妝品牌的節日限定系列，款款都讓人想立即入手。

2025聖誕彩妝率先看！充滿節日氣息：Dior金光閃爍、NARS限定聯乘

12月美妝快訊11. 聖誕倒數月曆2025：Sabon／Dior／Diptyque等20+推介

2025聖誕倒數月曆每每充滿驚喜！迎接今個聖誕，不少人都會購買各樣倒數月曆，不僅價錢親民，而且充滿驚喜。「01女生」持續更新及整理美妝品牌的2025年聖誕倒數月曆，若想購買自用或送人的話，不妨參考後再做選擇。

聖誕倒數月曆2025：Sabon／Dior／Diptyque等20+推介

12月美妝快訊12. 聖誕派對唇膏推薦：Bobbi Brown、GUCCI 為節日增添閃耀

想為節日妝容增添氣氛或亮點，眼妝和唇妝都很重要！唇膏可使妝容更具魅力，除了可以留意色調外，其閃耀和水潤的質地，還可為整體妝容營造歡樂的節日氛圍。這次「01女生」集合了多款適合聖誕妝容的唇膏，在今個聖誕節不妨為自已或閨密挑選一支充滿魅力的唇膏﹐以迎接歡樂聖誕。