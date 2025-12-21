保濕精華推薦2025｜減少乾燥、回復水潤彈滑　高討論強效注水款式

保濕精華無論四季都是重要的護膚品，特別在轉季或冬天，為易乾燥的肌膚，提供舒適的水潤感覺，並回復明亮飽和的狀態。以下精選高討論、熱門和好用的保濕精華推薦，大家不妨參考一下。



保濕精華推薦2025｜款式1. AP BEAUTY M.D.水光充盈三效精華 30ml HK$830

以3款針劑醫美療程為研發基礎，透過重組高分子透明質酸的結構，加上納米化處理技術，能夠針對每層肌膚，注入養分及活性成分，達致長效鎖水保濕，同時修復肌膚屏障，提升緊致肌膚。精華質感水潤，快速滲透肌膚，早上只需一泵、晚上則用兩泵，便可維持肌膚滋潤狀態。

保濕精華推薦2025｜AP BEAUTY M.D.水光充盈三效精華 (品牌官網)

保濕精華推薦2025｜款式2. Dior Beauty 完美活能超效活氧緊緻精華 50ml HK$1,380

經歷長達40年的再生醫學啟發，將經典精華配方，結合活氧膠原再生科技，有效針對氧氣輸送，促進肌膚膠原蛋白再生及修復，精華當中含有的外脂質體，則能促進滲透作用，讓營養長時間持續滲透至肌膚深層。

保濕精華推薦2025｜Dior Beauty 完美活能超效活氧緊緻精華 (品牌官網)

保濕精華推薦2025｜款式3. CHANEL N°1 de CHANEL Revitalizing Serum 30ml HK$970

主要成分為紅色山茶花萃取，有效預防及修復5大肌膚老化現象。精華質感水潤，只需兩三滴便能用於全臉，而且很快便被吸收，肌膚變得滋潤和光澤，展現精神感覺。紅色山茶花萃取能夠提升細胞活力、延長健康細胞的壽命，以抵禦環境污染導致的氧化壓力，結合山茶花水及山茶花酵母萃取，幫助維持肌膚屏障，加強防護保濕。

保濕精華推薦2025｜CHANEL N°1 de CHANEL Revitalizing Serum (品牌官網)

保濕精華推薦2025｜款式4. Atorrege AD+深層保濕精華 30ml HK$390

針對極度乾燥及敏感肌膚，並獲得身邊好友推薦，Atorrege AD+精華蘊含12重天然保濕因子、異構寡糖及紅藻複合物，能夠快速為肌膚注入水分，提高透明質酸及絲聚蛋白增生，以減少因絲聚蛋白不呎而形成的微細傷口，並修復鎖水屏障，減少水分從肌膚流失。而甘油及甜菜鹼，更具有高效抓水力，進一步提升肌膚水分儲備。

保濕精華推薦2025｜Atorrege AD+深層保濕精華 (品牌官網)

保濕精華推薦2025｜款式5. Sulwhosoo 禦時緊顏參養精華升級版 30ml HK$1,090

蘊含約10萬顆GINSENOMICS微囊，有效滲透至肌底，提升美容功效。這些GINSENOMICS以珍稀的人參皂苷濃縮而成，聚滿自生修復的能量，能夠促進膠原蛋白自生。當中乳霜微囊可以達到肌膚表層，結合視黃醇及人參籽油，有助即時補濕，並提升緊致肌膚。

保濕精華推薦2025｜Sulwhosoo 禦時緊顏參養精華升級版 (品牌官網)

保濕精華推薦2025｜款式6. Shiseido 皇牌免疫力活膚精華 50ml HK$950

採用日本發酵山茶花精萃，裡面藏有14種氨基酸，結合KI-Koji發酵科技，促進營養滲透至肌膚底層，激活Memory T Cell追蹤及消滅老化細胞，重塑年輕膚質。精華含有山茶花籽油，幫助高效補濕，重煥水潤柔滑。