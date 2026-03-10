保濕面霜推薦2026｜強效補水款式清單！為寒冷抵禦乾燥、回復滋潤

保濕面霜推薦2026｜寒冷天氣，肌膚變得乾燥，需要補水保濕，以防細紋的出現。除了多喝水，保濕面霜亦能保持肌膚滑嫩滋潤，減少崩緊不適的感覺，同時在化妝時，亦能避免乾紋或令底妝變得一撻撻。以下整理各款好評度高的人氣保濕面霜推薦，以助妝感保持貼服持久。



保濕面霜推薦2026｜款式1. AP Beauty M.D.膠原重建緊緻雙效面霜 50ml HK$2,680

質感滋潤易滲透，用後會在肌膚上形成薄膜般的柔滑觸感，以鎖住肌膚水分，翌日起床時依然保濕。面霜採用醫美級成分EXYONE、外泌體（Exosome）及PDRN，透過微滲透技術，彷如微針般，將活性成分輸送至肌膚深處，以促進肌膚膠原蛋白修復再生，達致減紋、保濕及賦活彈性的效果。

保濕面霜推薦2026｜AP Beauty M.D.膠原重建緊緻雙效面霜 (品牌官網)

保濕面霜推薦2026｜款式2. Caudalie 葡萄籽尊貴時光逆轉滋養修復面霜 50ml HK$980

即使在天氣乾燥的外地，仍能助肌膚減少脫皮、維持水潤狀態。面霜內的白藜蘆醇萃專利及源自花梨木的全新天然豐盈填充萃取物，有效深層撫平皺紋，配合抗老專利，還原肌膚年輕感覺。特別添加神經醯胺修復因子，可以深層鎖緊養分和水分，同時強化防禦屏障，讓肌膚保持滋潤。

保濕面霜推薦2026｜Caudalie 葡萄籽尊貴時光逆轉滋養修復面霜 (品牌官網)

保濕面霜推薦2026｜款式3. Shiseido 肌源補水乳霜 50ml HK$570

充滿療癒花香、同時有效補濕的面霜。採用獨家研發重透明質酸複合物，蘊含迷迭香萃取精華，速效滲透肌膚底層，提供豐富的水分和營養，結合人蔘精華，促進肌底水源新生，讓肌膚自行補充水分。

保濕面霜推薦2026｜Shiseido 肌源補水乳霜 (品牌官網)

保濕面霜推薦2026｜款式4. 雪花秀 晶透臻白煥顏乳 125ml HK$600

肌膚水分流失有時並非因護膚不足，而是隨年齡增長、肌膚自生力變弱。雪花秀推出全新晶透臻白系列，以專利人參複合物，結合嶄新配方，有效改善炎症及油脂失衝，避免因肌膚上的油脂氧化，而加劇色素沉澱問題。經消費者滿意度調查，一致同意使用8星期後，肌膚變得更滋潤。

保濕面霜推薦2026｜款式5. PURDORI 抗衰老維他命E面霜 HK$580

觸感水潤舒適，能為肌膚提供保濕效果。糅合專利RO-ICE+科研，透過玫瑰水、冰植萃取物和蘆薈，為肌膚補充水分。結合玫瑰果籽油、維他命E、摩洛哥堅果油及補骨脂酚，煥活肌膚健康光采。

保濕面霜推薦2026｜PURDORI 抗衰老維他命E面霜

保濕面霜推薦2026｜款式6. BABOR 全效修復再生面霜 50ml HK$1,130

面霜很快滲透肌膚，讓表面變得滑嫩光澤，能夠作為急救補水之用。蘊含多分子透明質酸、必需的天然角鯊烯和珍貴油脂，能夠深層鎖住肌膚，減少水分流失。同時糅合9.6%肽及植物複合物，有效減少細紋、促進自然膠原蛋白生成，加上獨家植物萃取，賦活肌膚年輕。

保濕面霜推薦2026｜AP Beauty M.D.膠原重建緊緻雙效面霜 (品牌提供)

保濕面霜推薦2026｜款式7. Guerlain 御齡面霜 HK$4,250

質感豐盈滋潤，而且延展度高、用量不需太多，就能夠為肌膚保濕、回復滑嫩狀態。凝聚20年科研成果，面霜採用大花萬代蘭植萃，配合蘭花長生活齡科技，有效鎖定老化關鍵指標「MAMs」，提高細胞再生力量，達致抗老保濕效果。

保濕面霜推薦2026｜Guerlain 御齡面霜 (品牌官網)

保濕面霜推薦2026｜款式8. La Mer 精華面霜30ml HK$1,805

眾所周知，La Mer護膚品中的專利成分Miracle Broth活膚精華，經過逾50年科研創新，採用耗時3至4個月的精華發酵過程，糅合深海巨藻、維他命、礦物質及其他重要養分，能夠修復肌膚，配合極緻豐盈保濕配方，助長修復效果，賦活年輕光澤。

保濕面霜推薦2026｜款式9. d program 酵母益生元修復面霜 45g HK$270

重塑終極鎖水屏障，蘊含抗敏活性成分，包括甘草萃取精華及傳明酸，能夠從肌底根源改善泛紅與粗糙問題。加上獨有的「酵母益生元科技」、橄欖葉和艾草萃取精華，幫助重建肌膚微生態，重塑肌膚原生健康屏障，加強肌膚的鎖水力。

保濕面霜推薦2026｜d program 酵母益生元修復面霜 (品牌提供)

保濕面霜推薦2026｜款式10. Cetaphil 積雪草舒敏鎮靜面霜 45ml HK$280

適合敏感及乾性肌膚，採用獨家保濕舒敏修護配方，包括高濃度積雪草萃取物、Ceramides NP、透明質酸衍生物及維他命原B5，性質溫和低敏，可以紓緩及修護肌膚，同時提升水潤光澤，減低敏感症狀。

保濕面霜推薦2026｜Cetaphil 積雪草舒敏鎮靜面霜 (品牌提供)

保濕面霜推薦2026｜款式11. (MALIN+GOETZ) 高效煙酰胺修復面霜 50ml HK$780

針對6大肌膚老化現象，內含煙酰胺，配合多醣真菌及橄欖油基底水配分，幫助強化肌膚水分屏障，同時提升和緊致輪廓。面霜質感滋潤輕盈，很快便滲透肌底，改善缺水、色斑、流失彈性、細紋、皺紋及肌膚屏障功能減弱的問題。

保濕面霜推薦2026｜(MALIN+GOETZ) 高效煙酰胺修復面霜 (品牌提供)

保濕面霜推薦2026｜款式12. 肌研 H.A. Supreme 水光燈面霜 45g HK$269

將多達5種透明質酸，透過1.5mm精華級滲透科技，傳送到肌底，為肌膚補水鎖水，抗造明亮均勻肌膚。面霜有獨家的「霜灌用法」，先塗上水光燈面霜，再輕拍透光水或用化妝棉濕敷，就能提升肌膚吸收。

保濕面霜推薦2026｜肌研 H.A. Supreme 水光燈面霜 (品牌提供)

保濕面霜推薦2026｜款式13. Helena Rubinstein Face Wrap 修復水凝面霜 50ml HK$3,195

蘊含抗老成分玻色因，結合強效鎖水複合物，有效即時滋潤肌膚及改善細紋。面霜質感呈柔滑的啫喱狀，能夠補水的同時鎖緊水分，並促進肌膚再生，長效維持飽滿狀態。

保濕面霜推薦2026｜Helena Rubinstein Face Wrap 修復水凝面霜 (品牌提供)

保濕面霜推薦2026｜款式14. Noble Panacea The Exceptional煥肌修護霜 30片 HK$3,000

專為改善因急性與慢性壓力，所引致的肌膚健康與老化問題而設。採用先進高效成分，包括野生靛藍萃取物，可以分解皮膚細胞中過多的皮質醇，結合仿生複合物降低促炎介質水平、香菜籽精油減輕情緒壓力指標，而靈芝生物活性萃取物，更能增強皮膚屏障修復，以恢復肌膚平衡狀態。