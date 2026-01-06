成立三年已獲LVMH集團注資！解構知名模特、演員所創立YSE BEAUTY

【Molly Sims/YSE BEAUTY/美容情報】近年除了奢侈品牌會開創自己的美妝品牌，不少知名藝人名人，如Lady Gaga、Hailey Bieber、Billie Eilish等亦打造個人美妝品牌，其中由美國知名模特兼演員Molly Sims所創立YSE BEAUTY，三年間從網上銷售到準備開設首間海外門市。到底只成立短短三年的YSE BEAUTY，有什麼魅力被獲 LVMH集團的青睞？



美妝護膚資訊萬變，想跟貼最新的美容情報的話，「01女生」將化身為美妝情報專員，為大家收集一系列最新【美容情報】：由星級美妝資訊、星級護膚秘訣，到新品速遞全都有！開箱分享之餘，亦會分析時下流行的美妝技巧，一同踏上「從漂到亮」Be Beauty 的旅程，由內到外打造【Gentle Women】！

LVMH集團作為全球目前唯一一個同時涉足奢侈市場全部六個範疇的集團，旗下坐擁多達16個不同的香水與化妝品品牌，包括Benefit Cosmetics、CHANEL、Fresh、Guerlain、Lancôme、Make Up For Ever等。

YSE BEAUTY是甚麼？

由美國模特兒及演員Molly Sims所創立的美妝護膚品牌YSE BEAUTY，因受黃褐斑困擾卻難尋適配產品，所以從2023年開始創立個人品牌，品牌主打科研與臨床試驗研發的功效型產品。

品牌自2025年年中登陸Sephora後，年末再獲LVMH關聯基金L Catterton以及現有投資方共1500萬美元（約1.16億港元）的融資，發展前景相當順暢樂觀，據Molly Sims 透露品牌今年營收預計更會將達3000萬美元（約2.34億港元 ）。

如果想嘗試品牌產品的話，不妨參考Molly Sims分享的日夜間護理，就連敏感肌亦能使用，一次過針對美白、抗老化與平滑肌膚，同時重建肌膚屏障，為皮膚建立和諧的平衡。

YSE BEAUTY必買推介｜Take It Off 100mL

清潔作為護膚的第一步，除了能將多餘的雜質與彩妝溶解，更可以為後續的護膚品打開管道，讓後續護理更加吸收。這款凝膠潔面乳，蘊含多種天然、抗氧化的植物成分，適合敏感肌，清潔同時滋潤並舒緩，更可以保持肌膚水油平衡。

YSE BEAUTY必買推介｜Take It Off 100mL（YSE BEAUTY官網）

YSE BEAUTY必買推介｜Your Favorite Ex

這款充滿玩味的產品，其實是款以乙醇酸、葡萄萃取物等打造而成的去角質棉，能夠輕鬆去除油脂、死皮細胞，溫和且有效地去角質，改善整體膚色同時讓皮膚具備抗發炎的能力。

YSE BEAUTY必買推介｜Your Favorite Ex （YSE BEAUTY官網）

YSE BEAUTY必買推介｜Morning Cocktail 30mL

想抵禦紫外線的傷害，除了防曬，美白精華亦是不可或缺的重要一環。這款結合三款不同維他命C成份、菸鹼醯胺、角鯊烷與透明質酸的精華，能夠針對色斑，提亮同時改善膚色與肌質。

YSE BEAUTY必買推介｜Morning Cocktail 30mL（YSE BEAUTY官網）

YSE BEAUTY必買推介｜Skin Glow 50mL

想節省化妝時間的話，兼備調色與防曬的有色防曬會是個好選擇。這款三合一的Primer，當中蘊含多種保濕、提亮及提升光澤的成分，能夠對抗紫外線的傷害，同時幫助模糊瑕疵 ，輕鬆融入肌膚，正如其名讓皮膚瞬間充滿光澤。

YSE BEAUTY必買推介｜Skin Glow 50mL（YSE BEAUTY官網）

YSE BEAUTY必買推介｜Last Call 30mL

想隔日肌膚仍能展露完美狀態，晚間護理建議選擇更強效與持久的護理組合，這款配方結合視黃醇、菸鹼醯胺和Omega的精華，溫和地改善膚質與膚色，能夠達到最佳效果並減少對皮膚的刺激，讓皮膚悄悄的變得更明亮與年輕。

YSE BEAUTY必買推介｜Last Call 30mL（YSE BEAUTY官網）

YSE BEAUTY必買推介｜ The Problem Solver 50mL

單靠精華未必能夠針對性的解決色斑與色素問題，這款結合三重美白成份，包含氨甲環酸、菸鹼醯胺和甘草根萃取物的修飾霜，能夠應用臉龐、頸部、手部或身體，能夠保濕同時改善色素沉澱及光損傷皮膚。

YSE BEAUTY必買推介｜ The Problem Solver 50mL（YSE BEAUTY官網）

YSE BEAUTY必買推介｜ Xtremely Rich 50mL

晚間護理當然不可或缺鎖水的面霜，這款結合微藻類、角鯊烷、透明質酸等成份的保濕霜，軟綿且無負擔感，能夠深層補水及舒緩、改善皮膚屏障，更可以溫和地提亮肌膚，讓膚色達到最健康、最有光澤的狀態。